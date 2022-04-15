求學時代，我的歌喉無端蒙上一層陰影，如同頑癬，盤據膚體多年不去。音樂考試要獨唱，軍歌比賽要合唱，既不能一枝獨秀，又有濫竽充數之嫌，以至於出社會後，偶有聚會場合，鮮少自告奮勇上台高歌一曲。

國中第一學年結束前，老師要每位同學獨唱一首〈荒漠甘泉〉作為學習成績。這是一首西藏歌謠，描述長遠的金沙江、巍峨的布達拉宮，以及西天活佛的宏偉。為了爭取好成績，大清早就起床吊嗓，高音學公雞引吭，低音學群鴨呷呷，師法自然，承接地氣。豈料排序前一號的阿偉，在考場出了狀況，讓我受到影響。他是個小大人，言談舉止正經八百，唱歌時嘴巴像是含了一顆滷蛋。照常理說，這首調性莊嚴的歌曲，由他唱來肯定相輔相成。果然他把那首歌表現得特好，但就在結束前，莫名其妙把最後一個音，陡然提高三個音階。像是黃鶯出谷後，遇見頑童彈弓突襲，裹不住驚呼。

突如其來之聲，令人猝不及防。同學一怔，接下來止不住的笑聲此起彼落，那是一種懾於老師威嚴，刻意壓抑的笑法，或有人將整個頭埋在桌底，笑得不能自已，或有人摀嘴捧腹，噗噗噗地出聲。他們都極力遮掩，就是不希望老師一眼望穿。阿偉下台後，氛圍囧到一種極致，像是平靜的海面暗潮洶湧。老師依舊一本正經不苟言笑，接著輪到我了，隱約感受出台下的騷動未曾間歇。上台後，唱沒兩句，旋被周遭的氛圍感染笑出一聲，老師眼睛瞟過來。再唱，又笑。他瞬間板起臉孔而立，叫我下台。學期音樂成績六十九分，比阿偉高出三個音階的分數還悽慘。

我覺得像是遭受成語中的「池魚之殃」，禍源是阿偉，我卻求澤無門，補救不及。又好像是一個用雙手堵住水壩的少年，自不量力又荒唐幹盡。為了三個音階，付出沉重代價。那學期沒領到獎學金，整個夏天悶悶不樂，情緒低落時，不由自主地便會想起阿偉的〈荒漠甘泉〉，如同魔咒緊緊追緝。說也奇怪，阿偉走音的唱法，有一陣子，在同學嘻笑間流傳著，又過一陣子，那高了三個音階的版本，竟反客為主鳩占鵲巢。好像是說，原作曲是盜版 ，阿偉唱的才是正版，真正好聽。

一個變調音，竟成主旋律，小小年紀，執拗若我，無法心悅誠服接受這個事實，彷若整個世界都在假戲真作，卻不因為有人忌諱而縮手。終於有一天，這個變調曲竟然傳到村莊來。阿土伯在田中除草，烈日當空，百般無聊地哼起〈荒漠甘泉〉這首歌，我靜靜地坐在茄苳溪對岸，想藉著阿土伯的歌聲，洗滌干擾耳畔多時的靡靡之音，卻始料未及，阿土伯竟唱出阿偉的調。學校距離村莊有五公里遠，很明顯的，阿偉的〈荒漠甘泉〉，已擴充它的勢力範圍，直指茄苳溪南岸。

「阿土伯，你唱走音咧！」我連忙趨前糾正，順道告訴阿土伯，阿偉走音後自己悲慘的遭遇。

「詐耳聾就好！」阿土伯深表同情，以客語簡單回了這句話，又繼續唱下去。

詐耳聾，客家話，意思是假裝聽不到。詐，假裝。裝無知就好，如果這麼容易，我又何必那麼在意，那三個音階魂縈夢牽糾纏多年。這些年，孫女出世，她音感甚好，二、三歲即能將幼兒園老師教唱的歌曲，改編歌詞，翻新曲調，機智令人逗趣歡欣。我突然想起了往事，發現同樣的事，卻因為不同時空不同心境而有不同的思維。年紀輕時太過在意了，以至於阿偉高出的三個音階，我始終無法攀爬而上，還差一點把它拉成天險。接人應必朗雙眸，處世何妨聾兩耳。詐耳聾，假裝聽不到，一切不就煙消雲散了！