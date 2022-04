如果說《戰爭與和平》是描述貴族經歷戰爭的史詩,《靜靜的頓河》就是寫連年征戰下平民的悲歌。

世代居住在頓河邊的哥薩克人是草原民族,民風慓悍,不受束縛。千百年來,他們是化外之民,在政治上臣服於俄羅斯 ,但不受管轄,也無需納稅,唯獨必須自備戰馬,負擔兵役義務。長久以來,哥薩克騎兵一直是沙皇手下的一支勁旅。

《靜靜的頓河》一書主角葛利哥里與家人居住在這一片草原上,過著農耕生活。情竇初開的大男孩葛利哥里戀上了鄰家的有夫之婦。這是一段世俗不容的愛情,男女主角卻堅持要進行到底。雞犬相聞的鄕村,風言風語總是傳播得特別快,讓葛利哥里的爸爸覺得顏面盡失,下定決心為他娶親,好斬斷這一段不倫之戀。

老父親很快為葛利哥里找到了娜塔莎,並且為他完婚。妻子娜塔莎出身於殷實家庭,正派保守,勤快本分,深得公婆的歡心,是個好妻子。然而感情的事無關對錯與好壞,葛利哥里就是不喜歡她的不慍不火,反而鍾情於有夫之婦阿克西妮亞。

娜塔莎與阿克西妮亞幾度交手,都敗下陣來。有一次她鼓足勇氣去找阿克西妮亞談判,阿克西妮亞雖自知理虧,然而在面對娜塔莎時,卻絲毫不退讓,堅持葛利哥里認識她在先,娜塔莎才是第三者。

阿克西妮亞雖然霸氣地橫刀奪愛,但其實是個可憐的女人,她的霸氣是出於被命運逼到牆角的頑強反撲,她在原生家庭與夫家均遭受粗暴對待。起初她認命了,後來她在頓河邊挑水時,巧遇正在頓河邊飲馬的葛利哥里,兩人互相吸引,並不顧一切要在一起。她熱情如火,敢愛敢恨,就像草原上烈日之下的向日葵,她說:「我要為我過去受的那些罪,愛個夠。」

阿克西妮亞的丈夫史提潘,對葛利哥里恨之入骨,一直想找機會報復他。一次在戰場上逃亡,葛利哥里看到史提潘的腿受傷了,馬也受傷了,就讓他騎自己的馬,自己跑步跟著。戰況緩和後,史提潘告訴他,就在他受傷之前,曾經朝葛利哥里連開了三槍,為報復他的奪妻之恨,但是都沒有打中,現在葛利哥里竟然救了他的性命。兩個年輕人在家鄕有不共戴天的仇恨,到了異國他鄕的戰場上,彼此仍是同一陣營,可以互相照看的戰友。

葛利哥里其實是個心地善良、富正義感的青年,參與歐戰時,在奧地利的戰場上,他第一次殺人,內心受到極大的驚嚇與震撼,不斷自責。然而在一次又一次與敵人你死我活的交鋒中,他的心逐漸變得僵硬,每一次的受傷不死,就讓他變得更堅強勇敢,也更麻痺。

短短的數年之間,政權多次更迭,歐戰期間沙皇遜位,在人們還來不及反應如何面對「後沙皇時代」時,剛剛成立的共和臨時政府又已經覆亡,同年,無產階級專政的布爾什維克政權成為權力核心,接下來是內戰不休。從槍口對外的敵我分明,到槍口對著鄰居、朋友、甚至兄弟,而且手段更為凶殘。敵我情勢不明,消息瞬息萬變,讓頓河區的居民無所適從。葛利哥里身在其中,反覆搖擺在紅軍、白軍與哥薩克自衛軍之間。最後,他認清所有陣營的本質,他看到毫無人性、不留戰俘的殺戮;他看到軍隊借戰爭之名,掠奪無辜百姓的生命財產,他迷茫於自己多年參戰,究竟所為何來?

書中借描寫韃靼村的哥薩克人在長年征戰中慘烈犧牲,十室九空,民不聊生,對戰爭的殘酷做出沉痛的控訴。著名的反戰民歌〈Where have all the flowers gone?〉就是創作者皮特.西格(Pete Seeger)在閱讀本書時收獲了靈感。

新冠疫情 中閱讀名著,本想藉由書中的故事讓思緒飄向遠方,不想又與現實來了個大遇見。不論政客如何擺弄時局,尋常百姓想要的不過是安居樂業的幸福罷了。當戰爭來臨,這樣簡單平凡的幸福卻變得遙不可及。(寄自馬里蘭州 )