達姆∕圖

周六下午，偷得一會兒閒，在樓上看電影，太太在樓下給我發微信 ：「下來聊天，吃飯。阿松在做飯。」

阿松是太太的「肉友」曉燕的老公。所謂「肉友」，是她們一群喜歡種養、欣賞多肉植物的朋友，其中幾個特別親密，幾乎每周要聚上兩三次，或是你家，或是她家，就是令人心慌的疫情也未能阻擋她們的熱情和對彼此的信任。

這一天輪到他們在我家聚會，沒想到阿松也來了，且又下廚做飯燒菜。第一次領教阿松的廚藝是去年夏天，在他們家後院吃燒烤，那也是去年一整個夏天我唯一一次出門在別人家吃燒烤。那天有三、四家朋友與會，阿松幾乎憑一己之力搞定近二十張嘴的需求，只偶爾讓太太曉燕或者兩個兒子拿盤送碟而已。在他們家有多肉、也有松、有竹、有柳的院子裡，阿松不亦樂乎地烤牛肉、烤雞翅、烤秋刀魚、烤大蝦、烤蔬菜，吃得我們應接不暇。

這一晚，阿松在我們家主廚，我和太太另一位肉友的老公灰太狼（因為他的名字有個「輝」字，他太太就給了他這麼一個暱稱）和幾個女眷圍坐在廚房的中島邊，一邊喝點小酒，一邊享用阿松源源不斷燒好的各式菜餚。吃的人多，阿松卻不慌不忙，一只鍋裡盛出了大盤番茄炒雞蛋，另一只鍋裡烙出一張又一張海鮮蔥油餅，再加上涼拌的北極貝，炸好的春捲和花生米，燒好的豆腐，微波爐現熱的豬肉叉燒等等，竟絲毫沒有慌張模樣，反倒是我們一下子就填飽了肚皮，不過因為貪嘴而繼續又吃又聊了半天。

說起來，灰太狼也是會做飯的男人。早些年，他和太太雅敏在南卡開餐館，生意做得風生水起。阿松和灰太狼都是福州人，顯而易見的好性格；雖然都會做飯，卻都不胖，又比實際年齡顯得年輕。

在紐約長島 ，我還有一位寫詩的好朋友，我們如今都跟著他太太稱他為「島哥」，因他喜愛野生攝影 ，幾乎每天都在長島野外出沒，用他的高級攝影裝備捕捉各種野生動植物不為人知的瞬間。島哥碰巧也是福州人，碰巧也做得一手好菜。前年夏天，帶孩子們去他家玩水，近距離地感受了一下他的廚藝，果然身手不凡，食品豐富，且活色生香，一展他當年開餐館積攢下的技藝底蘊。島哥寫很多好詩，卻又如此接地氣，不懼也不拒生活裡的煙火氣，確實給我很多啟發。

所謂「君子遠庖廚」，我不能自認為君子，但是「遠庖廚」卻是板上釘釘的，但父親和爺爺都曾經是方圓幾里內有名的大廚。想想有意思，在農村，家裡做飯的多是女人，但重要的宴席又往往是由男人來掌勺。我家太太原也燒一手好菜，這些年卻漸漸懶惰下來，到了周末，更願意給我們爺兒四個買速食或者披薩等外賣來充飢。太太的手藝據說是傳於孩子們的外公，外公是南京人，心情好時製的南京鹽水鴨，端的是好滋味。

太太一度有在美開餐館的想法，因為她自詡廚藝過硬。後來卻打了退堂鼓，她說害怕舉不起那些沉重的鍋具。看來，男人會做飯，力氣大也是一個重要條件。

近來還認識一位上海來的小說家夏商。他最喜歡做幾樣江南小菜，比如炒螺絲、煎河蝦、煮蠶豆之類，且曬在朋友圈裡。三、四盤菜，色相清爽又鮮明，他每每還配上一句「小落胃時光」，倒也十分惹人饞興。有一次去他家做客，因我遲到一會兒，他連催「怎麼還沒來，菜要冷了。」我說：「微波爐熱一下不就好了。」他嗤之以鼻：「我從來不用微波爐！」驚得我開始深度懷疑自己的飲食品味。

有報導說，愛做飯的男人更容易長壽。但想到我爺爺會做飯也確實長壽，但我父親也是好廚子卻只活到六十歲的例子，我深深懷疑這是女性作者糊弄大多數喜歡在自家客廳沙發上表演「葛優躺」男士們的說法。

也有文章列舉男人做飯的種種好處，比如可以增進夫妻情感、給孩子樹立榜樣等等。又進一步說，還有活動筋骨、防止痴呆、緩解壓力和防止憂鬱的奇效，看得我躍躍欲試。可惜，當我站在灶前掌廚，每每或是忘了放鹽，或是加多了油、添多了醋，還常常因為一邊看手機一邊燒菜，而屢屢釀成燒糊烤焦的事故。

做飯失敗沒幾次，我也就灰了心，寧願吃超市買回的簡便沙拉或者三明治充飢，雖然味同嚼蠟，不過想起身為美食家又寫出暢銷書《廚房機密檔案：烹飪深處的探險》的安東尼．波登（Anthony Bourdain）最終卻因憂鬱症而自殺，忽然就又有些釋然。世界上有會做飯的男人，自然就有不會做飯的男人，順其自然就好。（寄自紐約）