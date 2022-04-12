這本書是兒子讀幼稚園時交換而來的聖誕禮物。每個孩子買一本新書包裝好，老師隨機交換，是這個學校的聖誕節傳統之一。這本書綠色封面上印著《The Giving Tree》。

但是，這一次作為朗讀者的我，從漫不經心到沉浸、到哽咽不成語、直到淚流滿面，驚嚇跑了兒子的昏昏欲睡。四歲的他不明白：媽媽怎麼被書給氣哭了？之後好長一段時間，這本書被束之高閣。

這本書講述的不是一個童話故事，而是一個悲傷的故事。對我來說。

一棵樹曾經是一個小男孩的親密夥伴。男孩掛在樹枝上蕩秋千，爬上樹梢吃蘋果 ，跟樹玩捉迷藏，在樹蔭的懷抱中酣睡。孩子很快樂，樹也很快樂。然而隨著男孩漸漸長大，他想得到更多，樹都毫不猶豫一一應許：於是樹的蘋果被男孩採摘，在集市上換來了他想要的金錢；樹的枝幹被拖走，給男孩用來蓋房子娶妻子；樹的筆直主幹被砍掉，做成男孩想要遠遊看世界的船。做這些時，樹一直很快樂，因為男孩得到了快樂。直到有一天男孩厭倦了外面的世界回到樹的身邊，男孩也變成了老頭，而僅剩殘破樹樁的樹依然在想能夠給予他什麼，哪怕僅是當成一個給他歇息的凳子，樹也依舊感到快樂無比。

我因何而流淚？是這棵樹的有求必應、還是男孩的貪得無厭？是我由樹想到了父母雙親、還是由男孩想到了自己？有人說這個故事講的是父母對子女的愛，父母無私的付出僅僅是為了孩子開心成長，為了子女偶爾的陪伴；還有人認為這是寓意兩個人之間的友情或是愛情，一方無止境地付出，而另一方無止境地索取；有人更高層面詮釋這棵樹象徵著大自然母親，而男孩就是人類自身，人類從大自然中不斷索取，直到資源枯竭。一千個人讀《紅樓夢》就有著一千個寶哥哥和林妹妹。

像大多數經典的遭遇一樣，本書作者謝爾．希爾弗斯坦（Shel Silverstein）起初還被出版商拒之門外，認為這本書難以定位：對於孩子來說太憂傷，對於成人來說又太天真，這種介於孩子和成人之間的文學不大可能受歡迎。而最終這本書作為世界繪本的經典之一，出版五十年來銷量超過六百萬冊，歷久不衰的魅力所在，難道不就是無論是孩子還是成人都會被其深深打動嗎？

因為疫情 ，兒子在家上課，也無法去圖書館借閱書籍。我只好從書架上翻找出這本書。這時兒子七歲，已經不需要我以不標準的英文陪讀，他自己朗朗而讀，從清脆悅耳的童聲中，那個徜徉在大樹中自由自在的男孩，那個被男孩徜徉著的樹，以一種歡快的、無憂無慮的調子蕩漾在屋子裡。

門外，是無處不在的疫情和病毒；門內，也曾經滿溢著焦慮和恐懼。朗朗讀書聲起的那一刻，空氣似乎變得純淨，心境變得透明，思維也跟著澄清起來。男孩對樹的依賴與不捨，正令孤獨的樹得到寬慰吧？施與受之間，愛與被愛之間，其實也是互相依靠的關係，只要願意，只要快樂，又怎會介意是誰成就了誰？

《The Giving Tree》，顧名思義就是犧牲奉獻的樹，起初我只感到了樹的淒涼孤寂，只看到樹最後幾乎粉身碎骨只剩下一個殘破的樹樁，但是我忽略了樹的喜樂、給予的喜樂。當變老的佝僂的男孩回到樹的身邊只求一個安靜的歇腳處時，樹依然滿心歡喜敞開懷抱。因為真心喜愛，就不在乎給予，就會依然給予。所以，最後的結局是：男孩快樂，樹也快樂。（寄自加州 ）