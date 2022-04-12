詩人洛夫的側影（下）

洛夫(右)、陳瓊芳夫妻同遊台中公園。（陳瓊芳．圖片提供）

●文章寫得精細，生活粗心大意

自從我掌管家中的財經，洛夫從不審核預算 ，也不查帳，他的私房錢不少，除了薪水全部上繳之外，他曾獲得台灣四大文學獎（時報文學推薦獎、中山文藝獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎），獎金加起來已超過百多萬，此外還有大量的版稅，都涓滴歸公存入「家庫」，但平時的稿費、評審費、演講費都由他個人自由運用，為數也相當可觀。開始他也像一般丈夫一樣，東塞西藏，後來經我發現，叫他乾脆存入郵局，也就公開化了，有時我手頭一時不便，還得向他告貸哩！

洛夫文章雖然寫得精細，但生活裡卻粗心大意，經常丟三落四，雨傘、帽子、風衣、眼鏡，帶出門就很少帶回家。他也沒什麼數字觀念，有次有人問他電話號碼，他竟把身分證號碼告訴對方。最氣人的是，他從來就記不住我的生日，為了怕我生氣，有一年還把我的生日記在簿子裡，也寫在日曆上，結果到時還是忘得一乾二淨。最嚴重的一次粗心是七十七年在遊桂林灕江時掉了手提包，所有金錢、證件全部泡湯，弄得幾乎回不了台灣。不過洛夫也粗中有細，譬如他知道我喜歡含笑花，特別從花市買了一株栽在陽台上，他每次出國，總不忘給我帶些衣服、由於他的品味高，又有審美眼光，不論顏色或款式、大小都很合適，我的同事看了都讚賞不已。

洛夫畢生的事業就是詩，他說在湖南老家念高二時就開始與詩結緣，幾十年來從未放棄，讀詩、寫詩、講詩、編詩刊詩選，詩集一冊冊出版，這輩子活得很熱鬧，也很充實。洛夫並不熱中名利，至少不會刻意去追求，為名利而寫詩。他一向採取「要來就來，該有就有」的順其自然態度。例如他每次獲獎，有人認為實至名歸，也有人覺得他得到的太多，可是這些獎項都是別人推薦的，每次獲獎，他自己並不感到興奮，淡淡的沒有什麼表示，記者訪問時，他開頭總說：「我寫詩並不是為了得獎。」

辦《創世紀》詩刊，洛夫擔任總編輯數十年，功不可沒。據我所知，他的時間大部分花在處理稿件（包括讀稿、改稿、退稿）和給讀者回信，有時還挨被退稿的人罵。

●我永遠是他的精神寄託者

為了回湖南老家探親，洛夫於民國七十七年退休 ，大家都說他六十歲就退休，似乎早了些，論體力和精神，他當然還可撐個幾年，但一方面兒女已大，不需要他賺錢養家，再方面他希望利用餘年為自己做點事，因此名為退休，其實比過去上班還忙，大部分時間還是花在書房內。他很少參加一般的社交活動，閒時寧願帶著小狗去爬山，不做無謂的應酬，甚至連演講都盡可能謝絕，倒是每年都忙著準備返大陸探親、旅遊一次，我看主要還是在尋找寫作的題材與靈感。洛夫每次從大陸回來，都會寫出許多好詩，大家都說他晚年又達到一個新的創作高峰，七十七年第一次返鄉探親，我陪他回到隔絕了四十年的故鄉衡陽市，受到家鄉親友與文藝界的熱烈接待，還辦了一些座談與朗誦會活動，回台後《聯合文學》還為他編了一個「重回神州」的專輯，刊登詩作，照片、書法、評論與訪問紀錄等，其中〈湖南大雪〉這首長詩，也曾在大陸刊物發表過，據說很受歡迎，得到許多人評論與朗誦。這幾年洛夫做了不少溝通兩岸文學的工作，協助大陸作家在台灣出版著作，推薦大陸年輕詩人在台發表作品，由於他的特殊經驗和「大中國」詩觀，洛夫的詩作在大陸很受歡迎，建立了極高的聲望，當年在廣州花城出版社出版的詩選集《詩魔之歌》和上海文藝出版社出版的散文選集《一朵午荷》銷路不差，雖然稿費不如台灣優厚，但洛夫非常開心。

1996年，我與洛夫移居加拿大 溫哥華，那是一個非常美麗的國家，溫哥華也曾被評選為最適合人類居住的城市。春天，溫哥華開滿了粉紅色的櫻花，夏天我們到菲莎河看落日、看飛機起降，也到藍莓園採藍莓，到後院採黃金李子、櫻桃與水蜜桃，泡一壺茶看院子裡的松鼠談情說愛，相互追逐，別有一番樂趣。秋天看楓葉、看鮭魚洄游；到了冬天，就到雪山看遊客滑雪。在溫哥華的二十一年，洛夫結識很多好友，有不少藝文團體以能夠邀請到洛夫參與為榮，許多人因為洛夫不擺架子，人緣很好，為人寬厚而敬重他，所以家裡經常是高朋滿座，這為我們夫妻倆的生活增添了許多樂趣。我對洛夫的創作雖沒有直接幫助，但我永遠是他的精神寄託者，文學事業的支持者。洛夫離開我四年了，沒有他陪伴的生活，總覺得毫無意義，現在留下的只有永無止境的思念，這是我此生最珍貴且甜蜜的回憶。懷念他，將是我活下去的動力。（下）（寄自加拿大）