詩人洛夫的側影（上）

洛夫（前）、陳瓊芳伉儷1996年移居溫哥華。（陳瓊芳．圖片提供）

●你要月亮，我不會只把星星給你

我與洛夫在金門相識，第一次約會在莒光樓看星星，我說最亮的一顆是你，他說像我的眼睛。當時金門很落後，沒有咖啡 館，也沒有公車，所以他跟我約會，連車票都省了。三個月後，他調回台北，來信說：「我將我的愛，裝滿整個信封寄給妳。」還說：「你要月亮，我不會只把星星給你，我願與妳廝守一輩子。」

金門是戰地，但對我們而言，那是生命中最豐富、最綺麗、最值得回味的一段歲月，所以他決定將來我倆的長眠之地，就在金門。

和洛夫生活了數十年，我發現詩人是一種很矛盾的動物，他的詩、散文、評論雖然寫得很委婉、深刻，可是他的性格卻很單純，也很爽朗，胸無城府，寬大為懷，除了大原則的事情外，從不與人計較。他常說：「我心裡經常是空的，不藏什麼東西，因此能容納很多東西。」初聽時我不懂，後來看他寫作數十年不斷，而且越寫越精采，就像一座挖掘不完的礦，我才恍然大悟，明白了「空」才是他真正「充實」的原因。

●詩壇轟動一時的「裸泳事件」

洛夫除了抽菸，似乎再也沒有什麼不良嗜好。不要看他的詩和散文常談到酒，其實他是有酒興，無酒量，喝一點就會臉紅，有時晚飯前獨飲一兩小杯，適可而止。

洛夫好客，但文學圈外的朋友不多，常來家裡飲酒聊天的大多是那群詩壇老友。他們喜歡我做的菜，我也很願意分享他們談話的樂趣和興高采烈的氣氛。這群六十年前就在一起辦詩刊、搞文學活動的詩人，似乎越老感情越純、越真，幹得越起勁。他們也爭吵，但從不傷到筋骨。洛夫是老大，多少得讓著他們一點，遇到洛夫需要人幫忙，他們也毫不推諉，全力以赴。譬如三十多年前台北市社教館舉辦「因為風的緣故：洛夫新作演唱會」，就有十位著名詩人為他跨刀，上台合誦他的詩。這在今天，卻是一種難得一見的風範。

洛夫出生於湖南一個風景優美的農村，從小就養成愛好大自然的恬淡性格。記得結婚那年，我在平溪教書，每個星期假日洛夫從台北搭火車到猴硐，再換小火車趕來相聚，星期一上午再趕回台北上班。平溪群山環繞，風景絕佳，我在鄉間鐵路旁租了一間小樓，算是我們婚後的第一個家。房內的設備、家具都很簡陋，但卻非常溫馨甜美。想起當年我們黃昏時沿著鐵軌散步，邊走邊聊，笑語不斷的日子，就會悠然神往，洛夫有一首小詩〈共傘〉就是抒寫那時的心境：

共傘的日子

我們的笑聲就未曾濕過

沿著青桐坑的鐵軌

向礦區走去

一面撥著橘子吃

一面計算著

由冷雨過渡到噴嚏的速度

有時洛夫會約一些台北的朋友來平溪度假，來的次數最多的是瘂弦和葉維廉。有一次女兒莫非滿周歲，洛夫邀了瘂弦、楚戈、辛鬱、商禽、許世旭幾位下鄉來吃酒，飯後他們去遊山，在深山中發現一口幽靜的水潭，一看四野無人，便個個脫得精光跳下水潭游泳。他們還拍了一些赤裸裸的照片，這些見不得人的照片，多年後居然還在《大人物》雜誌上刊出！這就是在詩壇轟動一時的「裸泳事件」。

●還沒有孫子，只好含飴弄犬

不久後，我們就遷居台北內湖。內湖也是風景區，那時台北交通還不發達，遊客不多，每逢假日下午我和洛夫便帶著孩子爬上碧山巖看落日，但多數還是洛夫獨自去遊金龍禪寺，躺在岩石上看書聽蟬，他有許多詩都在山上構思的。民國六十二年我調到三興國校教書後，我們再度遷居至吳興街，吳興街底就是遊人如織的象山。洛夫好靜，經常在下午去爬山，山勢不高，卻很陡峭，上下總得流滿身汗。山頂開闊，台北市盡收眼底，我們每次都要看完落日後才回家。有時洛夫獨自登山，便帶著我們的愛犬「莫達」作伴。他登山一方面是運動，再方面是沉思和培養靈感。據我所知，獲得國家文藝獎的詩集《月光房子》，其中有很多作品的靈感就是在象山靜思而來。

洛夫一提到他的愛犬，便會眉飛色舞。他常對人說：「現在雖然還沒有孫子，只好含飴弄犬了。」莫達既醜又饞，還有一種濃烈的體臭，可是這小傢伙善解人意，人見人愛，白天我去學校教書，家中便只有這一人一獸，一老一少相依為命了。洛夫挺喜歡小動物，各類小鳥、兔子、松鼠、金魚都飼養過，畫眉鳥不知養過多少隻，後來逃的逃、死的死，陽台上只剩下一堆空鳥籠。有一次他給畫眉鳥洗澡，人在客廳看報，忽然聽到浴缸裡的水聲嘩嘩，跑去一看，只見他心愛的鳥兒已浮屍水面，悲傷了一陣子，當晚便寫了一篇散文〈畫眉之死〉，拿到稿費後又去買了一隻新鳥。

洛夫的書房是一個禁地，除了四壁的地板上堆滿了書籍、雜誌之外，還擺了一張大床，工作累了便可往床上一躺。冬天則多半躺在被子裡看書、抽菸，床單與被頭上經常不小心被菸蒂燒成一個個小洞。書籍雖亂，但亂中有序，最怕別人挪動，所以閒雜人等（當然不包括我在內）不得隨便進入書房。洛夫說書房是他製造夢和詩的工廠。在他退休 之前，通常都在晚上寫作，看完八點電視新聞後，便進入書房開始他的神遊太虛。房內右側牆上掛有一幅語出莊子的洛夫書法 「獨與天地精神往來而不傲睨於萬物」，好像表示書房中的空間只有他與天地往來，其他似乎都不存在。有時他專心在寫詩，吃飯時連叫數聲都不搭理，有幾次他正低頭寫作，我端一杯熱茶或削好的一盤水果放在書桌上，然後悄悄退出，他卻一直沒有發現。洛夫身體健壯，精力尤其旺盛，早年寫作很勤，一寫就是通宵，他的長詩〈長恨歌〉、〈李白傳奇〉和後來四百多行的〈血的再版〉都是在日以繼夜，一兩個通宵完成初稿的。洛夫寫作也有不順手的時候，有時為了一行詩坐立不安，繞著書房、客廳徘徊遊走，等他坐上書桌時，我就知道他已經抓到靈感了。

●現代詩人，個個都很精壯

過去一般人都以為詩人大多是臉色蒼白，體弱多病的，但我所見現代詩人，一個個都很精壯，洛夫更是如此，很少生病。不過有一年他卻突然得了嚴重的胃病，原來他從民國七十二年開始對書法產生了濃厚的興趣，練字非常用功，飯後也不稍做休息，血液到不了胃部，漸漸感到消化不良，胃部悶脹疼痛難忍，他到醫院看病，接受苦刑般的胃鏡檢查，不料那位年輕醫生說，胃部有癌變的可能，須切片做進一步檢查，十天後再看檢查報告。這十天內，洛夫憂心忡忡，神情不安，但從他的食量、體重和臉色看來，又不像患有重病的樣子。報告出來的那天，到了醫院，他緊張得握著我的手，等得知只患胃潰瘍而不是胃癌後，整個人又變得生龍活虎起來。事實上，這次洛夫確也經歷了一次在生死邊緣掙扎的疑懼，所以事後他還寫了一篇散文叫〈九月之驚〉，描述這次有驚無險的經過。

湖南人都有騾子脾氣，洛夫也不例外，早年個性倔強剛烈，嫉惡如仇，看不慣的人，連招呼也懶得打，所以經常得罪人。他曾說：「我一不經商，二不做官，幹嘛要迎合別人，委屈自己。」他的脾氣我已領教過了一輩子，有時難免吵架。有一次把我氣哭了，五歲大的女兒過來安慰我說：「媽，你看吧，我早就對你說過不要嫁給詩人！」把我們兩人都逗笑了。年紀大了，洛夫的個性也變得溫和多了，遇事不再固執己見，只要不違背他做人的原則，許多事較易妥協，吃了虧、受了氣，說一聲「算啦！」便煙消雲散了。他為自己訂的做人原則是：「同流而不合汙。」「同流」是不孤僻，與人和睦相處，「不合汙」則表示他獨特的個性，所以他永遠不能做官。（上）（寄自加拿大）