柏楊（左）和夫人張香華女士，1993年。（本報系資料照片）

2019年底，人類與病毒爆發一場世界大戰，人類一個個莫名其妙倒地死亡，恐怖的是敵人無影也無形，看不到也抓不著。頓時，全人類驚慌失措，束手無策，既無武器應對，也無方法救援受害者，各國政府只好要求國民以窩藏方式躲避敵人。縱使居住在高科技的美國，也難以倖免，我乖乖地窩在家中躲避疫情，一躲就是兩年。

避疫期間，恰逢農曆年，以前愛荷華大學一起留學的老朋友，從台灣遠道來美陪子過年，順便拜訪我們。餐桌上，回憶起陳年往事，提及柏楊的夫人張香華女士是他高中國文老師，曾託愛荷華朋友照顧過他。一語提醒我，年輕時我是柏楊的忠實讀者，他的作品我幾乎都讀過，現在宅家無事，正是復習重讀的良機。我從網路上找出年輕時讀過的《柏楊回憶錄》，再次細細閱讀。

重讀的心情與當年完全迥異。年輕時，讀此書猶如讀離奇小說，因為書中情節曲折，起伏轉折劇烈，簡直不可思議。柏楊一生坎坷，幼年在繼母無情虐待下成長，期間因不斷漂泊而失學，於是在混亂環境中屢次偽造學歷證件，企圖進入正規學校讀書。幾經周折，終於在重慶進入東北大學就讀。國共內戰爆發後，他千辛萬苦逃離戰火落腳台灣，卻又莫名其妙入獄，獄中受百般折磨，幾乎神經失常，出獄後妻離女散家破。一連串奇奇怪怪遭遇，比小說情節還令人難以置信。反觀我自己，生長於台灣無戰亂的年代，在父母呵護下平安成長，循序漸進入小學、初中、高中、大學讀書，輕鬆順利畢業，無法想像有人如柏楊，竟經歷如此奇特悲慘的人生。當年，我讀此書彷彿看奇幻電影，心中嘖嘖稱奇，印象也格外深刻。

如今，物換星移，年齡層次不同，社會體驗不同，讀書心境也不同。柏楊奇特的一生，在今日嘗盡世態炎涼的我看來，已是見怪不怪。重讀的此時，千里外地球的另一角落，正處於緊張時刻，俄烏大戰即將開打。我重讀此書的目的，正想透過柏楊一介小民的視角，瞭解戰亂中平民百姓的處境。

柏楊出生於民國初年軍閥割據時期，各軍閥間不斷互相攻伐，持續內戰的結果，引發隔鄰日本 垂涎而入侵中國。中國歷經八年艱苦抗戰，好不容易日本投降，狂歡慶祝尚未盡興，國共內戰又爆發，整片山河再度陷入混亂。這段歷史，我自小在教科書裡讀得耳熟能詳，但心中卻少有感動，因為宏觀歷史對小老百姓而言，無關痛癢，遙不可及，唯有個人親身經歷的微觀歷史故事，才能震撼我心。

柏楊在抗戰勝利後，送妻子回河南息縣老家探親，不料遇上共軍猛攻息縣。當年通訊不發達，消息全靠口傳，柏楊急急出城探聽消息，在市場僱了一輛架子車，準備回城儘速搬離息縣，可惜為時已晚，城門關閉。他敲門大聲呼叫，城門守衛探頭警告他趕快離開，因為解放軍 馬上就要攻城了。柏楊嚇得躲入城外田野，耳聽郊外槍聲漸近，眼見身著解放軍衣服的隊伍向城內前進，一方面憂慮困於城內的妻女，另一方面又為自己身處險境而恐慌，不知何去何從。這是柏楊身陷短兵交接的戰火中的困境，我無法想像自己身陷於同樣困境時會如何反應。

一日清晨起床，我驚然發現美國股市大跌，忙看新聞，原來俄羅斯 軍隊於凌晨入侵烏克蘭了，全世界都驚愕不已。人類與病毒的無形戰事未了，人與人之間的有形戰爭卻一夕之間爆發。網路上，不斷有分析俄烏戰爭前因後果的正反面評論出現，電視新聞更是日日播放百姓惶恐逃離戰火的畫面。我靜坐家中觀看新聞，心生悲憫，想起一世紀前，自己父母也曾在大陸歷經戰火蹂躪的可悲情景。今日的俄烏戰爭，是斯拉夫人殺斯拉夫人；當年的國共戰爭，是中國人殺中國人。任何戰爭其實都是兩邊主政者的政治角力，對政治人物而言，戰爭勝負機率各半，值得一搏。然而，對底層百姓而言，戰爭是百分之百損敗，家園摧毀、財物損壞、親人生離死別，百害無一利。子彈不長眼睛，炮彈不選方向，手無寸鐵的老百姓面對無情戰爭，哭天不應，叫地不靈。

柏楊後來沒有轉回息縣，因為解放軍已攻下息縣，在城內展開鬥爭。柏楊抗戰期間投筆從戎，接受國民黨政治幹部訓練，是道地的國民黨員，不逃必定遭殃。他輾轉逃到東北大學的原校址瀋陽，和朋友在當地籌辦報社。不料沒多久，東北又陷入解放軍之手。在東北，他目睹國軍漸失人心，瀋陽街頭人數一天比一天減少，高官富商紛紛逃亡，貧苦小民也搶著搭飛機遠走北平。終於，1948年11月1日，林彪率領的解放軍大批進城，坐在卡車上穿著解放軍棉布服的男女青年，歡天喜地，歌聲笑聲震翻天。柏楊趁著共軍初期對國軍官兵實行寬大懷柔政策的機會，混水摸魚，趕緊逃離瀋陽，南下到了北平。一路上見到解放軍的軍風嚴謹，不禁咋舌佩服；而以往凶暴不可一世的國軍，卻是殘兵敗將，成群結隊低頭慢行。強烈對比，已顯現國民黨必將潰敗退出大陸的先兆了。得民心者得天下，任時任地都不變。

柏楊逃到北平後，發現街上人潮洶湧，城裡擠滿了國軍官兵，也擠滿了戰亂時出現的特殊職業──錢販子。錢販子手裡托著袁大頭，沿街兌換當時的貨幣金元券，早上一個袁大頭可買五億金元券，走到另一巷口，已漲到五億五百萬，到了晚上更漲到了六億元，金元券貶值速度如瀑布下瀉。戰爭對百姓的首要衝擊即貨幣貶值，俄烏戰爭縱使未發生在俄羅斯本土，俄羅斯的貨幣盧布也狂跌狂貶，可憐兩國老百姓，都難逃池魚之殃。

北平城內當時謠言滿天飛，有人傳言國軍已反攻，還堅稱聽到炮聲，猶如垂死掙扎產生的幻覺。城內最盛行的是卜卦攤，每個人都問同樣問題，自己前程如何，何去何從，處處是「山雨欲來風滿樓」的惶恐不安。我猜俄羅斯進攻烏克蘭後，基輔城內必也是如此人心惶惶。

然後，一天傍晚，華北剿匪總司令部派人在北平街頭發放傳單，呼籲市民晚上六點回家收聽重要廣播，不祥之兆充滿人心，卻無法猜測內容。時刻一到，全城驚訝發現，原來總司令傅作儀決定投降共軍了。於是在瀋陽淪陷不到三個月，北平隨之淪陷，之後，其他地區的國軍部隊也跟著一個個倒戈，山河瞬間變色。柏楊再次連夜逃到上海，最後遇到一位老長官，隨長官搭登陸艇抵達台灣。

俄烏戰爭爆發初期，全世界都認為兩方軍力懸殊，俄羅斯軍隊必如秋風掃落葉般速戰速決，凱旋而歸。出乎意料之外，如今戰事已持續近四個星期，俄羅斯久攻烏克蘭不下，深陷泥淖之中，欲罷不能。烏克蘭境內更是烽煙四起，殘垣斷壁，屍橫遍野，慘不忍睹，但人民仍悍不屈服，讓人憂慮俄羅斯會如何收拾這爛攤子。柏楊在書中暗隱唐詩〈隴西行〉的句子：「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人。」俄烏兩國的許多婦女都是「春閨夢裡人」，可憐棄於河邊屍骨無人認，家中妻子卻還痴痴期盼夫君能歸來，讓人鼻酸。

抗戰時期，柏楊逃到重慶大後方，沒多久，軸心國的德國和義大利都投降，唯獨日本仍作垂死掙扎。每個人包括重慶的走卒小販，都認為日本帝國已窮途末路，日本軍國卻仍宣布：「日本還要再戰，直到帝國人民全部戰死，三島化為一片焦土。」日本的爛攤子最後由美國的二顆原子彈結束，日皇眼見戰火逼到自己身邊，才驚恐投降。今日的俄烏戰爭將如何結束？讓人憂心。我衷心祈禱，人類僥倖沒被無形的病毒摧毀終結，希望也不要被人類自己造成的有形戰爭所毀滅。（寄自加州）