時光荏苒，日子一天天地過去，而寶貴的清晨更是稍縱即逝。以我個人來說，清晨極為適合步行運動，清晨也頗適合聽音樂，清晨更適合戴上了耳機，邊走邊聽音樂。

入冬以來天亮得晚，總要到七時一刻之後才可出門。周末的清晨走在寧靜的住宅區，放下了公事和家務，放下了心頭的事，出門散步。今天聽的是蕭邦的夜曲，由智利鋼琴家克勞迪奧．阿勞（Claudio Arrau, 1903-1991）演奏的版本，多年來一直深為我喜愛。

一路走著，一串串既古典又浪漫的音符，時而含蓄低吟、扣人心弦；時而情感飽滿、明亮熱烈，千迴百轉。然而再低沉也不會失了力度，再高亢也不致尖銳或過滿，起伏間總有那麼一份沉穩內斂之美，時常美到讓人熱淚盈眶。細細聆聽這精緻而動人的夜曲，腳步雖沒有停歇下來，一顆心卻沉浸在作曲家經歷過的人生裡。蕭邦的夜曲極具抒情性，有溫柔婉約，有狂熱風暴 ，有喜悅甜美，也有憂傷創痛，在悲喜交織中到達了悲壯的境界，正是一個真實人生完整的寫照。無怪乎兩百年來，深獲古往今來愛樂者的共鳴和推崇。

在蕭邦著名的二十一首夜曲裡，我最喜愛的還是作品Op.9當中的降B小調夜曲和B大調夜曲，以及遺作升C小調夜曲。降B小調夜曲的第一個樂句一入耳，我的心就靜下來了，俗念也隨之遁去。鋼琴家左右手的搭配似乎不為拍子所束縛，即使是六個音對十一個音，或者十二個音對二十二個音，左右手的彈奏仍然那麼從容而自然，尤其是右手主旋律的跌宕起伏，十分地細膩。不刻意去追求左右的對稱，反而更能凸顯主旋律悠遊自在的流動，這是蕭邦音樂的特點之一。很多時候，左手伴奏呈現的規律和穩重，恰恰可以襯托右手主旋律的華美和細緻。而當左手重複多次的和弦一轉換，立刻就能讓整首樂曲產生情緒上的變化，當下流露出無比深刻的美，讓人忍不住回頭再三聆聽。降B小調夜曲裡豐富的連音，雙手不對稱卻自然流暢的彈奏方式，以及簡潔美妙的和聲變化，這三者產生的效果都傳遞著鋼琴詩人獨一無二的美學概念。

B大調夜曲是以附點節奏開啟了詼諧而輕快的氣氛，由於每段旋律都有相同的句尾，聽起來就像詩歌所追求的韻律。然而，就在相同的句尾重複多次之後，出其不意地，蕭邦以一個不尋常的還原音牽引出曲調急速的變化，有如一陣猛烈的暴風雨，一時雷電交加，瞬間就和先前的氣氛成了強烈的對比。如同我們經歷過的夜晚，偶爾也會有暴風雨來襲，而人的一生更是不乏苦難不期然地降臨。等到風雨過後，一切恢復了平靜，旋律又回到了最初愉悅的節奏，而我們也透過風雨學到了功課。不僅如此，這首夜曲最後是以奇妙無比的意象推向了高峰，彷彿讓我們看到雨歇之後的夜空，廣袤無邊，繁星點點。仰望穹蒼，先前經歷過風雨和苦難的人們都在此時獲得了寬慰，也感受到了祝福。

隨著耳畔樂音的流淌，眼前幾隻麻雀從草地上飛了起來，結伴穿梭在鄰近人家的庭園，展翅跳著清晨的第一支舞。那幾棵熟悉的橡樹底下，依然散落著棕色的果子，經歷了秋葉的飄零，浸潤過初冬的風雨之後，橡果的顏色非但沒有變淺，反而微微加深了。細看仍然那麼樸拙有趣，那是大自然用心雕出的藝術品，上面刻著生命的印記和生存的渴望，叫人不忍心邁步踩過。

有一戶人家的草坪上，感恩節前所放的兩個南瓜，一個橙紅，一個橘黃，至今仍然完好無暇。我駐足觀看，想是屋主有心妝點這不斷變化的秋冬之景，能放多久便放多久。再冷的天，看到這畫面也能感受到幾分溫暖。萬物會老舊，南瓜會腐朽，但是屋主的心意如是美好。

當我信步走到公園的時候，那首動人的升C小調夜曲已經傳入了耳中。這個公園雖小，卻也有幾十棵大樹，冬日的枝椏失去了綠葉的妝點，反倒顯得蒼勁優美，剛柔並濟，靜默中呈現著韜光養晦的狀態。漫步池塘邊，一隻綠頭黃嘴鴨獨自在那兒戲水，儘管晨風凛冽，牠卻是一副氣定神閒、悠然自得的模樣。看著落單的綠頭鴨隨著夜曲悠緩的節奏游動著，此時的伴奏有如平靜的水面細細的波紋，而主旋律就像歌劇女高音在傾訴衷腸，嗓音秀麗而嘹亮，高低轉折地訴說著深藏的渴望，卻又同時面臨著絕望受困的心境。這讓人聯想到這首夜曲的背景故事。傳說，在譜寫這首曲子的期間，蕭邦正愛戀著華沙音樂學院的一位女同學，創作的靈感因此源源而來。1830年蕭邦離開家鄉華沙之後，由於時局動盪，兩人再也沒有機會重逢，但我總認為這段感情並沒有畫上休止符，而是以音樂的形式留存於人間，禁得起世世代代不斷地聆聽和欣賞，這樣的結局或許才是最美的。

這首升C小調夜曲也曾多次出現在許多電影 之中，其中最著名的是2002年根據回憶錄改編的電影《戰地琴人》（The Pianist）。劇中人猶太裔波蘭鋼琴家華迪史洛．史匹曼（Wladyslaw Szpilman, 1911-2000）兩度在華沙廣播電台演奏此曲，一次因炮火轟炸而中斷，另一次則是在戰爭之後，當德國軍官發現藏匿多日蓬頭垢面的鋼琴家時，是音樂的力量讓軍官勇於幫助無辜受苦的人。這麼美的一首曲子，實際上並未在蕭邦生前出版，而是在他過世之後由姊姊發表於世，否則愛樂者便會有遺珠之憾了。

清晨的空氣清新，氣氛也清新，帶著蕭邦的夜曲步行，一路上一首首曲子漂浮蜿蜒著，有如生命的長河，流過了人生種種的際遇，不時喚醒了初聽樂曲的情景，當時那些滿懷著熱情學琴的時光。蕭邦的夜曲具有詩歌般的質地，沿著熟悉的小路走去，我也慢慢體會出沿途民宅庭院幾分的詩意來。老百姓的家園，尋常的日子，有了音樂就有了美；有了蕭邦的音樂，就能走進心靈的故鄉。（寄自新澤西州 ）