七○年代後期，初中的我開始閱讀金庸小說 ，第一部是《射鵰英雄傳》，第二部是《神鵰俠侶》，之後一口氣把所有金庸的武俠小說都看完。

2003年第三版「金庸作品集」新序中，金庸寫道：「十五部小說是各不相同的，分別注入了我當時的感情和思想，主要是感情。」金庸三十五歲時開始寫《神鵰俠侶》（1959年），而「愛情」是這部小說的重要主題。

由開場的李莫愁因愛成恨和武三通痴戀養女成狂，到最終回楊過與小龍女的反傳統師徒戀大團圓結局，和暗戀楊過的小郭襄望著楊過和小龍女的背影時忍不住痛哭，只是小說中無數愛情故事的四種。問世間，情是何物？當年十二、三歲的我，究竟沒有看懂小說中種種不同的愛情。

如今重看，發現金庸在小說的開場和終結，都留了一個位置給郭芙。一出場是個九歲小女孩的郭芙，被形容是秀麗之極，但神色凜然，令武家兄弟「既想親近卻感畏縮」。正如契訶夫的名言：「沒有布局，就沒有結局」（No Plot, No Ending），我聯想到日本 愛情漫畫故事，當中也有一條不變的定律，就是男主角最先遇到的女生，無論看起來跟男主角如何不合襯、不咬弦，或有多深的誤會，結果兩人都會走到一起。甫一出場的少年楊過（十二、三歲）第一個遇到的女生就是九歲的郭芙。

《神鵰俠侶》的其他女角，有永遠冷漠專注的小龍女，精明美艷的黃蓉，天真直接的郭襄，這三人都是近乎出世的人物，只有郭芙是比較真實的女性。郭芙對自己的美貌和家世背景太自覺，令少年時代的楊過在她身邊感到自卑，甚至覺得她討厭自己、恨自己。長大後，郭靖曾有意將女兒郭芙許配給楊過，但楊過有了姑姑小龍女，郭芙也有武氏兩兄弟作觀音兵。之後又經歷了種種誤會，讓郭芙斬斷了楊過的手臂，釀成無可挽回的悲劇。

其實郭芙只是不夠聰明，自幼被任性的母親黃蓉寵壞。比起楊過的看似無心卻到處留情，先後令陸無雙、程英和小郭襄為他終身不嫁，公孫綠萼更是為楊過犧牲生命，郭芙只是對兩位青梅竹馬的武氏兄弟，一時之間拿不定心意而已。

但金庸除了令郭芙和楊過「有緣無分」，還給她寫下一個悲傷的結局。十六年後兩人重逢，楊過已是大名鼎鼎的神鵰大俠，和小龍女雙棲雙宿；而郭芙也嫁給了未來的丐幫幫主耶律齊。兩對夫婦無獨有偶地都膝下無子。第三十九回「大戰襄陽」，在千軍萬馬相撲的戰陣之中，郭芙對楊過的眷念關注非言語所能形容，她「霎時之間如電光石火般在心頭一閃而過」地明白了自己的心事，明白了誰是她的一生最愛。但一切都錯過了。

郭芙是影響楊過至深的女性，也可以說是楊過的剋星。是郭芙最先說穿了小龍女被道士尹志平玷污之事，也是她用冰魄銀針誤傷了小龍女，間接令楊過和小龍女分開十六年。反之，楊過救過郭芙十五次，就算後來楊過有機會報斷臂之仇，但始終不忍心而原諒了郭芙。

今日再看楊過和郭芙之間的感情，發現金庸對郭芙投注的不是「武俠世界」的感情，而是現實世界的愛恨交纏。（寄自加州 ）