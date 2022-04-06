劉墉∕圖

我生長在台灣，小時候沒見過牡丹，牡丹卻是我記憶中最早的花。

那時每次到父親辦公室，他都會拉開大椅子，先放個靠枕把位子墊高，再抱我坐上去，接著交給我一張白紙和一枝鉛筆，要我畫畫給他同事看。

我畫的很簡單，只是把剛學會的阿拉伯數字湊在一起：先寫個0，再在0的四周加上幾個3，就能獲得好多掌聲。後來我進步了，除了在0的四周加幾個3，還在3的外面繼續加3，這下子父親更得意，舉著我的畫四處秀：「瞧！我兒子畫的牡丹花瓣一層又一層，多有變化！多漂亮！」讚美的聲音就更多了。

記得有個香香的阿姨用她的紅嘴唇親我，問我能不能把牡丹花送給她。我正不知怎麼答，幸虧父親伸手把畫搶走，說：「不行！不行！我兒子還得回家塗顏色呢！」

我塗的顏色也很簡單，是拿紅色的蠟筆在花瓣上平塗，蠟筆遮住下頭鉛筆的痕跡，最後只剩亂七八糟的一團紅。但父親還是不斷叫好，說我畫得真像，牡丹就是這個樣子！

我二十歲以前都沒見過真正的牡丹，直到三十歲移居紐約，才開始大量寫生，甚至出版過一本《牡丹芍藥畫譜》。我喜歡在絹本上以「沒骨法」畫牡丹，用蛤粉鉛白和胭脂洋紅慢慢暈染。

當我用小毛筆從花心向外，細細描繪牡丹花瓣的時候，常會想起小時候在父親辦公桌上不斷重複的「3」，還有父親得意的聲音：瞧！我兒子畫的牡丹，花瓣一層又一層，多漂亮！