我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

牡丹

（話我童年的花）劉墉
劉墉∕圖
劉墉∕圖

我生長在台灣，小時候沒見過牡丹，牡丹卻是我記憶中最早的花。

那時每次到父親辦公室，他都會拉開大椅子，先放個靠枕把位子墊高，再抱我坐上去，接著交給我一張白紙和一枝鉛筆，要我畫畫給他同事看。

我畫的很簡單，只是把剛學會的阿拉伯數字湊在一起：先寫個0，再在0的四周加上幾個3，就能獲得好多掌聲。後來我進步了，除了在0的四周加幾個3，還在3的外面繼續加3，這下子父親更得意，舉著我的畫四處秀：「瞧！我兒子畫的牡丹花瓣一層又一層，多有變化！多漂亮！」讚美的聲音就更多了。

記得有個香香的阿姨用她的紅嘴唇親我，問我能不能把牡丹花送給她。我正不知怎麼答，幸虧父親伸手把畫搶走，說：「不行！不行！我兒子還得回家塗顏色呢！」

我塗的顏色也很簡單，是拿紅色的蠟筆在花瓣上平塗，蠟筆遮住下頭鉛筆的痕跡，最後只剩亂七八糟的一團紅。但父親還是不斷叫好，說我畫得真像，牡丹就是這個樣子！

我二十歲以前都沒見過真正的牡丹，直到三十歲移居紐約，才開始大量寫生，甚至出版過一本《牡丹芍藥畫譜》。我喜歡在絹本上以「沒骨法」畫牡丹，用蛤粉鉛白和胭脂洋紅慢慢暈染。

當我用小毛筆從花心向外，細細描繪牡丹花瓣的時候，常會想起小時候在父親辦公桌上不斷重複的「3」，還有父親得意的聲音：瞧！我兒子畫的牡丹，花瓣一層又一層，多漂亮！

上一則

感恩中的無奈

延伸閱讀

《老物件情懷》一束玫瑰

《老物件情懷》一束玫瑰
奶酒帶你玩／春日賞花大全系列

奶酒帶你玩／春日賞花大全系列
餵鳥趣事

餵鳥趣事
韓男玩「交換禮物」收金正恩家族照 丟掉後被警盤查

韓男玩「交換禮物」收金正恩家族照 丟掉後被警盤查

熱門新聞

「林黛玉發瘋文學」近來在微博走紅，圖為崑曲《紅樓夢》中賈寶玉（右）和林黛玉對視表情意。（新華社）

「林黛玉發瘋文學」火了 中國網友嬌嗔：怕是要哭斷腸去吧

2022-03-31 20:40

比竇娥還冤

2022-04-01 02:00

寧可你先走，悲傷留給我

2022-04-03 02:02

地稅風波

2022-03-28 02:00
作者全家福。

《老照片說故事》全家福

2022-03-30 02:01

當兒女回家時

2022-03-30 02:00

超人氣

更多 >
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊