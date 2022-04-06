2020年初，新冠病毒在武漢橫空出世；萬里外的華府，我參加的哲學讀書會，正開始研讀威爾・杜蘭特（Will Durant, 1885-1981）的《哲學的故事》（The Story of Philosophy）。

杜蘭特是美國著名的哲學和歷史學者，1926年出版《哲學的故事》一書，從歐洲思想大師們的生平切入，循著生命的軌跡，抽絲剝繭理出彼等思想的深層蘊藏，時而感性流瀉，時而詼諧嘲謔，織就生活與哲理、感性與理性，圓融交錯的寶圖，欲使畏懼哲學萬仞宮牆的人們，得以按圖索驥登堂入室。問世第一年即再版二十二次，成為推廣哲學普及的經典之作。杜蘭特另著有十一卷《文明的故事》。1968年獲得普立茲非小說類文學獎，1977年授頒總統自由勳章。

我在台灣就讀大學時，校園流行清談西方哲學，尼采、康德、黑格爾、叔本華……掛在嘴上，比戴上眼鏡更顯得有氣質和深度。朋友間傳閱著《哲學的故事》，可惜年少心浮，無法參悟哲思。

四十多年後重讀《哲學的故事》，驚喜發現歲月積累的世道閱歷，俾助解讀大師們的心靈觀照。再者，啟讀此書未久，新冠病毒全面蔓延美國，人人被迫深居簡出，長日寂寂，正宜明心見性浸淫哲學。一年半內，藉由線上聚首，讀書會一章章細讀、討論，從古希臘到近代歐美的哲學派別與重要思想家。英文版加上蔣劍峰與張程程的中譯本《哲學的故事》之外，另行尋找補充資料，宛若扎扎實實選修了一門西洋哲學史。

閉門家中讀，外在世界卻比疫情 前更為紛擾躁動。病毒初起，中國政府採取封城全面圍堵，展現集權社會方有的高壓與高效。西方國家震駭之餘，也仿而傚之，卻在個人主義至上的民主社會招惹頑強的反彈。兩年間，從封城、戴口罩、社交隔離到注射疫苗，各級政府政令一出，民間抗議就蜂擁而至。網路上謠言紛雜，街道上示威洶湧，飛機上大打出手，學校裡老師與家長對立，法庭則忙著審判孰是孰非。反防疫 說辭漫天飛舞，但見黨派意氣，不聞科學證據。閉門家中坐，一面看著確診與死亡人數節節上升，一面見到反防疫者鋪天蓋地的抗爭，既悲憫恐懼，也大惑不解。

此時展讀西方哲學史，赫然瞭解，太陽之下沒有新鮮事，自古哲學大師們對於民主社會呈現的「群體智慧」，早有深刻洞察。

哲學包含五類範疇：邏輯學、美學、倫理學、政治學和形而上學。哲學家並非住在象牙塔裡，不問世事蒼生，僅思考抽象玄學的孤僻高人。公元前五世紀的希臘先賢以降，哲人們或親身經歷，或冷眼旁觀現實政體的紛紛擾擾，鍥而不捨構思完美政制，規畫理想國藍圖，從來不缺濟世宏願。

西方哲學之父蘇格拉底（公元前469-399）時代的雅典，國家政策由最高行政機構——民眾法庭定奪。依照登記在冊的公民名字字母，順序篩選一千人出來組成民眾法庭，彷彿今天民調的電話簿抽樣，具有相當的全民代表性。然而，民眾法庭不同意蘇格拉底的學說，竟然處死了博學謙卑、飽受年輕人愛戴的賢哲，印證了他的觀點：「眾人一旦被演說家滔滔不絕的長篇大論操縱，便會流於盲目與衝動。因此，群體比個體更愚蠢、更暴力、更殘酷。」

柏拉圖（公元前429-347）認為，毫無主見、輕信他人的群眾，不知道如何選擇優秀的執政者和最明智的社稷發展道路，只會重複統治者樂於告訴他們的那點東西，並且信任躲藏在民主舞台幕後，追逐財富的寡頭決策者。

亞里斯多德（公元前384-322 ）堅信，應由具備專業知識的人士，選出見識和能力卓越的少數人來統治國家，而非假手大眾普選。

英國的法蘭西斯．培根（1561-1626）在1624年出版的《新亞特蘭提斯》（The New Atlantis）中，勾勒出他嚮往的烏托邦，沒有政黨、競選、謊言，摒除政客，而由各行優秀專業人士組成政府來服務民眾。

荷蘭的史賓諾沙（1632-1677）擔憂選民以感情為準繩，而非遵循理性，可能將一個平庸的人推向權力寶座。民主制必須解決的問題，是如何讓素質參差不齊的人們享有平等的選擇權時，能從受過專業訓練的合適人選中選出能力最佳者，而非煽動家。

法國啟蒙運動健將伏爾泰（1694 -1778）致力開啟民智，促成法國大革命，推動神權與君權步向民權的時代潮流。他卻明智地表示，共和制的黨派鬥爭會造成內戰或國家分裂。如果國家由素質不夠、各持己見的民眾爭權奪利，不如由古羅馬時代有「哲學家皇帝」美稱的馬可．奧勒留（Marcus Aurelius 121-180）主導國政：「對窮人而言，被一隻獅子吃掉和被一百隻老鼠吃掉有何差別？」

英國的赫伯特．史賓賽（1820-1903）懷疑全民投票能夠確保公民權利，因為它迎合多數階級而犧牲少數階級。一個有平等投票權的工業型國家，憲法保護利益集團甚於個人。

德國的尼采（1844-1900）警告，民主允許一個有機體（如國家）的各個部分隨心所欲，喪失凝聚力和互補性，導致放任和混亂。

一年半內，持續讀到史上西方賢哲們指陳的民主弊病，對照現實裡西方世界反防疫抗爭造成的疫情失控，油生前所未有的體會。

賢哲們所處的時代，民主化遠不如今天，並沒有達到當前民主國家全面且層次分明的各級選舉，可他們已經明確看到選民的盲從近視，政客的煽動說謊，黨派對立的掣肘傾軋，都讓社會陷入混亂。培根就指出國家的行政效率與權力的集中程度成正比，是君主制勝過民主制的因素。

昔日絕大多數民眾沒有受過教育 ，是賢哲們不信任全民普選的主因；可今日那些反防疫和被政客鼓動的民眾，教育程度並不低。柏拉圖在《理想國》中說，不能將治國重任放在那些出身商業、製造業，卻毫無政治管理經驗和準備的人們手裡。兩千五百年後，教育普及的美國，竟然選出毫無政治經歷的地產大亨做總統，言行乖張，搞得烏煙瘴氣。我們更看到那場抗議大選舞弊的國會暴動，如同尼采所言：「數以百萬計的歐洲人民將自己作為實現拿破崙目標的工具，欣然犧牲，倒下時還高喊著他的名字！」只是，場景轉換到了美國。

思想博大高蹈的哲人也絕對無法忍受箝制著述，限制言論的專制政體。史賓諾沙讚美民主制能讓民眾享有批判的自由。伏爾泰和尼采推崇的都是自由放任的君主制，也就是唐太宗和普魯士的腓特烈大帝之類的開明元首。然而，沒有揀選機制的帝位世襲，教人不得不問：「明君幾時有？把酒問青天。」

杜蘭特有一段耐人深思的話可以做為總結：每一位哲學家心中的烏托邦，都是由科學家代替政客，以高智慧的專業領導力謀求民眾安居樂業。然而，這種理想國為什麼總是無法落實呢？是因為哲學家脫離現實？還是政客目光狹隘，但其貪婪無度的強烈野心必然擊敗哲學家和聖賢誠懇嚴謹的抱負？還是科學家尚未意識到他們團結起來，能夠領導國家走在正確路上的力量？

如果，國家首席防疫官佛奇博士沒有因為他的防疫規畫被總統公開斥責，沒有被民眾黑函威脅暗殺；如果，呼喊個人自由、反對防疫的民眾，聽得進醫學專業的規勸，而不是盲目尾隨黨派，過去兩年，美國不會有八千萬人確診，近一百萬人歿於新冠病毒。（寄自馬里蘭州）