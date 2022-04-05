春日湖畔一片新綠。（黃棟洲．攝影）

猶記不久前公園裡仍是落葉滿徑，哪知幾場小雨之後，湖畔桃柳已抽新綠。雲淡天高，一群大雁，嘎嘎長鳴，橫空而過，湖畔又初現大雁蹤跡。時光真如白駒過隙，一年容易又春天。

我手持相機在湖邊閒逛，正徘徊間，見一位老者彎腰弓背，正吃力地把獨木舟推向湖中，我趕忙過去幫忙。我邊推邊問：「這湖水遼闊，你要划至何處？」

老者答道：「我也不知道，只是隨興而去。有時在湖中與水鳥同遊，有時划到岸邊，找個僻靜的地方，在樹蔭下午餐小睡。」

「可以告知湖邊熱門的攝影 景點嗎？」

老者答道：「隨便走，留心看，到處都有入鏡的美景。」

我拿起相機，滿懷疑惑地沿著湖岸前行。遙望湖面，老者正左右擺動小槳，粼粼波光中，小舟與水鳥結伴逐波遠去。岸邊一叢藤枝探出湖岸，依依下垂，枝頭方吐出油油嫩葉，綠枝隨風輕擺，水波盪漾，惹得一隻大雁，劃破朦朧倒影，昂首伸頸，探向那枝頭嫩芽。真是一幅自然生動的畫面，我趕忙按下相機快門。

沿著崎嶇山徑前行，登陡坡，達坡之頂。四周空寂無聲，我坐在坡上俯瞰，遠處山巒起伏，更遠處橫拖一帶淺藍色的山影。湖水為密林所遮掩，微露出一角曲折湖面。山頂白雲逐長風以翱翔，湖水波光映山色而青碧，坐對山景，胸中如晴空萬里，不知時間悄然而逝。回途路過湖岸，見小舟泊在水邊，老者斜躺在椅上，草帽覆臉，似乎已酣然入夢。一旁插著一根魚竿，竿頭彎曲下垂。老者意不在釣魚 ，而有釣魚之樂，真是世外高人。

半日之遊，體會到生活的趣味與藝術創作的靈感都在於隨性自然，不求而來，而非得之於有意安排。作文時，伏案半日，搜索枯腸，不能寫一字；而偶然靈機一動，下筆千言，頃刻而就。

探訪山水佳景也是如此。猶記得多年前的一次旅遊，看到小河旁一棵盛開的櫻花樹，枝幹蟠曲伸展，浸在斜風細雨裡，潔白中泛著淡紅，風姿楚楚動人。我架起相機準備拍下這眼前美景，無奈一群群遊客紛紛站在樹前與櫻花合影，我久久沒有按下快門的機會。

枯立雨中等待遊客散去，偶然看到櫻花樹的一枝斑駁老幹，斜伸出河岸，幾乎垂到水面。對岸有小屋短籬掩映於瘦竹矮叢之間，那清幽淡雅的情調，宛如詩一般動人。這種意境之美，乃無意中得之，是那些在樹下留影的遊客所賜，而他們卻無緣看到櫻花樹最美的一面。

想起蘇東坡的一段話：「吾文如萬斛泉源，不擇地而出。在平地滔滔汩汩，雖一日千里無難；及其與山石曲折，隨物賦形而不可知也。所可知者，常行於所當行，常止於不可不止，如是而已矣。」

蘇東坡與湖畔老者都能夠任情適性，遊心於無窮造化，是真正有大智慧的人。草莽野湖有高人隱士的足跡，也是山水之幸；而東坡先生若知道千年之後還有湖上知音，亦會含笑點頭了。（寄自加州 ）