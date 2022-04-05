初春時節，兩日陽光嫵媚，三日細雨綿綿，剩下的兩日陰晴不定，在這樣時寒時暖之際，窩在室內讀經典，就著小糕點，啜飲綠茶，著實是人間一大樂事。

《幽夢影》是我的床頭書之一，三十年前跟著我飄洋過海到美國。我偶有興起或是情緒困頓時，便翻翻其中一兩則來讀，從作者蘊含哲理的字裡行間，總能拾得幾許清朗思緒，精神奕奕地重回生活軌道。又因每則小品文短意深，常常能引發出多重想像與反思，令生活在西方社會裡的我，感到一種回歸本然的寧靜與況味。

《幽夢影》是清代才子張潮所著，共有二百一十九則小品，內容包羅萬象，嚴肅與趣味兼具，羅織了人世間的種種義理、現象與生活品味，展現出作者極其細膩的生命洞察力。

首篇是常常讀的，因為就讀書而言，作者言簡意賅地點出何種季節該讀哪一類的書，對當年尚年輕的我頗有畫龍點睛之效，對現已中年的我則省卻了找何書讀的時間與心力。這種融合季節、健康與心靈的方法，頗為新鮮，少有人能以這種角度選書讀，但若真去探究，倒也言之有理。

「讀經宜冬，其神專也；讀史宜夏，其時久也；讀諸子宜秋，其致別也；讀諸集宜春，其機暢也。」

古人對書籍的分類，分有「經、史、子、集」四部。依照作者之意，冬天是讀經書的季節，可能是冬天氣候冷，腦筋格外清楚，不會昏沉的原因，能夠集中精神。讀史書就適宜在夏天，夏天日照長，不會天黑就入眠，有長長的時間可以充裕分配。秋天則是讀諸子百家先秦時期各家學派書籍的季節，這些書是哲人所寫，在秋風颯颯，萬葉飄零，值於將走入歲末之際，別有另番生死思維。至於春天，就適合讀文學作品了，春天百花爭鳴，大自然生態以各種樣貌展現生命的旺盛之態，讓人身心舒暢，特別樂觀，讀各家文學作品，分外可啟發新意，頗有事事如意之兆。

大自然有生老病死，閱讀也有其時序，做人亦然；《幽夢影》首篇，張潮便將他的生命觀透過短短三十四字表露無遺。我每次翻讀此書，都有不同的感受。

第七十五則：「南北東西，一定之位也；前後左右，無定之位也。」初看此則，茫茫然不知所云，好似禪宗公案，好像在說一件平常不過的事，至於說什麼又說不出個所以然來，等讀通了，才忽忽擊掌，唉呀！原來是這樣！哎呀！就是這樣！

人有方位，地也有方位。現代科學常識，人人知曉行星運行有其軌跡，潮起潮落亦復如是。南北東西是指外在的環境，方位是固定的，無法移動。但是前後左右，是個人可以斟酌考量的。即便外在環境的模式已固定，處在其中的人們，卻不必囿於規律而自縛，當循此規律，不破壞定律之下，運用自己的才能、智力與柔和身段等，開展出活潑靈動的運行方式，從而讓自己有更寬闊的心胸與心態。不變中有變，生活會更幸福快樂。

這一則對我在工作、家庭、朋友相處和自己獨處時，像個時時在旁的良師益友，鼓勵我在困頓中找到光明，鞭策我在失意時奮勇前進。

第一七七則：「遊玩山水，亦復有緣。苟機緣未至，則雖近在數十里之內，亦無暇到也。」

這一則真是現今世界的真實寫照。新冠疫情 開始前，不論遠程近程，只要決定好旅遊地點，呼朋引伴，規畫好行程，上網訂機票或是開車，都能乘興去盡興歸。旅遊後還整理照片，彼此分享，重溫旅遊時的趣事，再相約下次的旅遊。新冠疫情爆發後，態勢丕變，所有的旅遊，無論自動或是被動，都戛然而止。除了旅遊地政府深怕因為外來遊客的頻繁接觸而使疫情雪上加霜，旅人本身也有同樣的憂慮。各種因緣條件不成熟，阻礙了旅遊，連自家附近的景點也同樣地讓人裹足不前。想去而不能去，真的是無緣！

旅遊要緣分，而人與人之間，人與事、物之間，不也如此。強求得來的總是心有罣礙，既然此時無緣，不妨靜心以待之，讓緣分如同種植水果蔬菜 一般，讓它慢慢地成長，待時機成熟時，自然水到渠成。

人生如夢如影，悠悠而過，儘管如此，依然在這個如夢如影的人生裡，朝氣蓬勃地生活著。比方現在，冬天剛剛過去，初春時節雖然仍有寒氣逼人之時，但陽光已溫煦許多，人的內心也循著春陽回暖。就好似，人從谷底翻身，從黑暗到黎明，從槁木死灰到何處不逢春，推開心中門窗，看到的就是一幕新天地。（寄自密蘇里州 ）