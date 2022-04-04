美國的66號公路，從史坦貝克的《憤怒的葡萄》後，就一直被稱為是美國的母親之路。它穿過八個州，從芝加哥 綿延二千四百多英里直到南加的Santa Monica。它帶領美國走過拓荒時期以及後來的大蕭條，記錄了窮苦小民嚮往自由、探險、進取的勇氣。二戰結束後，它又成了小康之家和年輕人前往大峽谷、迪士尼的必經之路，象徵著美國奮起的經濟，與大眾追求更美好生活的精神。這一條不斷寫著歷史的道路，一直啟發著歌手為它寫歌，公路電影也由此濫觴，更有無數藝術家用它來表達自己的理念，浪漫、反戰、保守、抗議、追尋自我，均可在這裡找到痕跡。

2020年疫情 侵襲，地球戛然而止，人人心中茫盲不安，不懂世界怎會一夕崩盤。此時我讀到了Richard Paul Evans所著， 以66號公路為場景的道路小說 三部曲：《The Broken Road》《The Forgotten Road》和《The Road Home》。隨著書中主角走過一個個公路上的小城，由他扛著我們交疊的情緒，從最初的焦躁、驚恐、無助，一直走向平靜、肯定和清澈的目標。這個故事和66號公路一樣，在彷如世界末日之時，帶給我療癒寧靜的心。

小說主角是個靠著三寸不爛之舌致富的推銷員。他賣的產品合法卻不義，名利雙收的後果是太太不屑地離他而去，他也重複做著一個的惡夢——自己走在一條被炙火燃燒的道路上。沉浸於痛苦深淵，他多麼希望生命能重來，無奈騎虎難下。一天，他搭上飛機後發現公事包遺忘在店裡，他衝出去拿，空服員在不知情的情況下，關上機門，未料起飛時失事，全機人罹難。他，當然也被公布在死亡名單裡。忽然，他第一個生命終止了。他默默遠觀了自己的葬禮，面對沒有人惋惜他死亡的事實。驚恐中，他揹上背包，逃離了芝加哥的豪宅，踏上66號公路，希望能走到終點的Santa Monica，去請求太太原諒。

故事就此開展在66號公路沿途的小鎮上。剛開始，他還有現金可吃飯，一頂帳篷可睡覺。走在歲月遺跡上，他驚訝於一條公路的生命力，有多少人平凡地經營著不起眼的小店，為卡車司機、工人提供一杯咖啡、一頓簡餐，或只是一條麵包。居民苦苦維繫著一塊招牌、一面牆，提供用路人熟悉的安全感。金錢不是他們最大的追求，而是與來來往往的人交錯的溫情。後來，他遭遇搶劫，真正變成一無所有。從富翁變身為苦行僧，他停下來打工換食，看到了公路的另一面。有人剝削著外勞；有人卻傾家蕩產想給遊民一頓溫飽；有窮服務生仍將小費送給他；也在即將分手的夫妻身上回望見自己。靠近終點站的碧海藍天之前，66號公路得先穿過高溫的沙漠區，一條炙火燃燒的道路，正如他夢中的景象，考驗著他走過去的勇氣。必須經過火焰紋身，燒去第一次生命中的貪婪與野心，他的人生才能重來。

小說以戲劇性的情節來創造浴火重生，但疫情下的世界，又何嘗不像戲劇？在美麗豐沃的地球上，人們貪婪地對她予取予求，抬頭不見藍天，低頭忽視貧民；森林消失在經濟中，臭氧層破洞於政爭下。地球人有機會重生嗎？突然間，小小病毒點燃了熊熊大火，這把火也許為的是燒去人類的野心、破壞、自私和短視，讓人類在世界暫停的不安下，重見差點被趕盡殺絕的野生動物，在隔離的寂寞裡體會到親人朋友在一起的不易與幸福。小說中的主角走過66號公路後活出了第二段真正有意義的生命。而我們這些地球上的人們呢？前方大火仍在燒，人類是否學到了穿過炙焰烈火的人生66號道路的勇氣與智慧？（寄自加州）