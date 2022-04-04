十比索的阿根廷紙幣上的圖像是曼努埃爾·貝爾格拉諾，被認為是阿根廷的「解放者」。（潘全安．圖片提供）

國際關係向來風雲詭譎。國與國之間的運作，只有永遠的利益，而沒有永遠的友誼。在國際上「全球化」開始盛行時，有的人認為這是種合作發展的機遇，有的人卻將其看作是富國剝削欺壓窮國的伎倆。在現實生活裡，有些國家因此而茁壯發展，也有許多國家卻落得衰退沒落。

那一年，我在為了一門「全球化」的新課程做準備。發現在過去一百年來，阿根廷是拉丁美洲中變化起伏最大的國家之一，所以特別希望能多了解這個國家以及她的國民。透過一位朋友介紹，我認識了來自阿根廷的費南多。由外貌上看，他有著歐洲白人的相貌，高挑修長的身材和運動員的體魄，我揣想他可能是個探戈舞的高手或是一名足球 健將。據他說，自己出身於尊貴的歐洲白人世家，祖先曾是阿根廷當地的統治階級。言談中，他的一顰一笑都隱約展現出一種自視甚高的優越感。

費南多得知我想了解他的國家和文化，感到非常高興，與我侃侃而談。他說阿根廷曾經有過輝煌的歷史，在1910年時，阿根廷的經濟總量達到世界第八，其整體經濟增長率和國民收入的增長水平甚至超過當時的美國、澳洲和歐洲的大部分國家。

費南多打開電腦為我做進一步的說明。阿根廷的面積只有美國的三分之一，卻跨越了三十四個緯度，擁有精彩多樣的自然景觀，處處皆透出極致的魅力。曾有無數個藝術家與探險家在安地斯山脈（The Andes）散發了的靈感與熱情；伊斯奇瓜拉斯托（Ischigualasto）國家公園裡傳載著地球變遷的歷程；世界最寬的伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）在這裡氣勢磅礴地開展；還有無數的海洋生物在瓦爾德斯半島（Peninsula Valdes）繁衍棲息。

此外，阿根廷有著極其豐富的文化傳統，尤其是在文學、足球運動和舞蹈方面令人稱頌。阿根廷一向以其發達的農牧業為傲。然而在二戰之後，她錯失了工業與科技轉型的契機。最為可惜的是，其國家在經歷多次軍事政變以後，不穩的政局和經濟危機導致亂象叢生。加以政客弄權，配合有錢有勢的人操縱金融，造成貧富懸殊、貨幣貶值。最終阿根廷民生凋敝、輝煌盡失，下墜成了一個落魄的貧窮國家。

近年來，阿根廷人最大的遺憾是輸掉了「福克蘭群島之戰」（The Falklands War）。這是英國 和阿根廷為爭奪英國海外領土福克蘭群島的主權而爆發的一場戰爭。戰敗讓阿根廷人民感到永恆的傷痛，更教費南多有無限的屈辱和無奈。

我們又聊到個人的興趣與嗜好。費南多喜愛集郵，當他看到我所收集的許多中國郵票，眼中露出無盡的羨慕。我便將重複的郵票選了一些送給他。費南多非常高興，想要回饋，但他打開皮夾卻找不出什麼東西可以相贈。最終，他找到了一張皺摺的阿根廷比索紙幣，上面的圖像是曼努埃爾·貝爾格拉諾（Manuel Belgrano），他曾經是阿根廷的經濟學家、律師、政治人物和軍事領導人，被認為是阿根廷的「解放者」。這十比索的阿根廷紙幣在極盛時期的價值超過十美元，現今卻是不值美金五十分。當費南多遞給我這張紙幣時，面上露著一絲慚愧，好像要為它卑微的價值而抱歉。

費南多感嘆：「少數政治人物和不肖商人為了個人的一己私利搞壞了國家，卻害得全體百姓陪著遭殃。這些短視的人好像從不在乎國家變貧弱時會被其他的強國欺負。」他的話似乎反映出當今世界裡許多國家的現狀，也符合中國俗話所云：「皮之不存，毛將焉附」和「覆巢之下無完卵」的真義。

最近看著電視上播報「俄烏戰事」的情況，想起烏克蘭 曾經是蘇聯時的重要工業與農業重鎮，那時烏克蘭居民享有良好的經濟生活，但，曾幾何時卻變成了歐洲最窮困的國家之一。烏克蘭的變化與阿根廷不無相似之處。看著這張紙幣，回憶起費南多無奈的表情，我感觸良多。（寄自新澤西州）