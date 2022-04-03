寧可你先走，悲傷留給我

走進福州歷史風景區三坊七巷參觀，名人故居中有一間是林覺民的家。照片上年輕的民族英雄氣宇軒昂，妻子意映溫婉典雅，這對小夫妻曾在此有過短暫的甜蜜時光。展館牆上映著《與妻訣別書》全文放大版，隱約傳來低沉緩慢的男聲錄音，念著這封世紀情書，走過的人莫不為之動容淚奔。這不僅是一封遺書，更是一封情書，文字優雅瑰麗，慷慨悲壯纏綿悱惻，聽著聽著，莫不悲抑動容。

自從中學課本裡讀過這篇文章，想起「意映卿卿如晤」就思緒翻湧，淚流不止無法控制，其中有一段提及兩人談夫妻誰先死的問題。「與其我先死，還不如你先死」，太太初聽這話不高興，林覺民反覆解釋：「我先死，把痛苦留給你，於心不忍。所以我寧願讓你先死，讓我來承受悲傷。」他有勇氣為國犧牲性命，但沒勇氣傷妻子的心，「吾居九泉之下遙聞汝哭聲，當哭相和也。」這種大愛令人感動，也令我們敬佩又心碎。

一個家，誰也離不開誰，離了都算不完整，但在經歷無數風雨之後，夫婦陸續都將和這塵世說再見。愛到極致時，曾希望兩人同時一起死最好，「不求同年同月同日生，但求同年同月同日死」，但求之不可得的情況下，不免要問：「先走的，還是活著的，誰比較幸運？」有人認為，先走的人算是好命的，走了之後一切就終結了，再也不用受苦，沒有失去伴侶的悲痛與思念，沒有孤獨無助的孤寂和困惑。活著的人撕心裂肺地活著，不再有歡聲笑語，身心受創，需要忍受無法想像的憂傷冷清。夫妻之間不僅是愛情，還有恩情和義氣，一位愛太太的先生憐惜地說：「到時候妳先撤，我掩護」，這不是自私，不是一句詛咒的話，而是想了又想，踏踏實實卻又無奈的愛。

楊絳先生曾說過，在夫妻去留問題上，一定要按順序來，如果亂了順序，可能會有麻煩。男的先走，留下女的，生活還能井井有條，但喪偶的男士往往不能自理。有一位閨密非常愛先生，因為自己身體不好，常常聽她糾結地說：「如果我先離開，他不續娶，我怕他會孤單。但如果他續娶，感情不好怕他傷心；感情太好，我又會很難過。」

「百年修得同船渡，千年修得共枕眠」，少年夫妻老來伴，可是人生苦短，死亡不分老少，能相伴到老的夫妻，都有深厚的感情在。台語歌裡有一首相當感人的歌〈家後〉，是鄭進一寫的詞，描述一位老先生感激太太嫁到他家後，貧困過了許多年，先生有諸多感觸，唱著：「等待返去的時刻若到，我會讓你先走。因為我會不捨，放你為我眼淚流。」同樣細密的心思，不忍太太為他傷心，因此有「讓你先離開，悲慟我來擔」的想法。

當然不是每對夫婦都同心協力為對方著想，一對夫妻聽到鄭進一的歌，而聊起誰先死的事，先生問：「如果我走了，妳要怎樣安排日後的生活？」太太說：「我會找幾個單身女郎或寡婦合住，彼此有個照應，那你呢？」先生想了想，不好意思地說：「我也會和妳一樣……」（寄自加州 ）