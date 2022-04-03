桃之夭夭，灼灼其華；桃之夭夭，有蕡其實，扁桃新花已開，舊果仍留枝頭。（萬羚．攝影）

夜半雨疏風驟，一陣狂沙亂舞，未聞春雷初響，卻見冰雹敲窗。藏伏土中的昆蟲、動物，竟被風沙捲起而驚醒，睜眼一望，寒冬枯枝已呈新綠，牆角野花亦已含苞。萬物萌發是為驚蟄。

驚蟄是傳統二十四節氣中第三個節氣，古人劃分驚蟄三物候為：「一候桃始華，二候倉更鳴，三候鷹化為鳩。」每候為五天，不妨跟著我的腳步且行且走，探訪沙漠驚蟄時節的風華。

●一候桃始華

我們鄰居後院與疏洪道旁的步道 ，僅一牆之隔，我每天散步都會經過他家後院。雨水期間，鄰居家的扁桃花即一朵接一朵搶著爭艷，來到驚蟄，早已綻放滿樹繁花。我每天路過，看它越長越豐滿，從枯瘦無神的少女，變成為嬌羞欲滴的少婦，迎著季節隨風擺盪，搖曳生姿。

我拍下幾張照片，傳與朋友分享，告訴他們扁桃樹的果實，就是我們常吃的堅果杏仁（Almond）。未成熟的扁桃，外觀看起來像青綠的梅子，成熟後果實乾裂爆開，就會看到裡面的帶殼杏仁。朋友都愛極了，說是第一次看到杏仁的樹與花。

照片傳出後，群組紛紛討論起杏仁、桃仁、巴旦木。熱熱鬧鬧研究一番後，結論是：巴旦木（Almond）是中亞地區語言，是扁桃所產生的果仁，也稱扁桃仁。巴旦木樹就是扁桃樹。

真正的杏仁是心型的，取自杏（Apricot）這種果樹的種子，杏桃甜而多汁，果肉內有個硬殼，殼中的果仁就是杏仁。杏仁有甜杏仁和苦杏仁之分，甜杏仁又稱南杏，苦杏仁又稱北杏。甜杏仁無毒，和巴旦木一樣是營養價值很高的零食，苦杏仁有毒，入中藥，能潤肺止咳。北杏、南杏都不能生吃，一定要煮過才能食用。

我住的社區，很多人家的庭院都種植一棵或兩棵扁桃，可見扁桃應該很適合在沙漠乾旱的土地種植。美國人種樹大都以觀賞為主，任其春夏秋冬隨風搖曳。此時春花已開，鄰居的舊果卻仍留在枝頭不採摘。我跟朋友說，如果我家有這麼一棵，果實早就被我摘光了，如果太高採不到，硬搖也要把它搖下來，你們看到的照片，就不是「桃之夭夭，灼灼其華；桃之夭夭，有蕡其實」了，而是一盤香濃的烤堅果。

●二候倉更鳴

倉更就是黃鸝鳥，羽色艷麗，鳴聲悅耳。唐朝杜甫的詩〈絕句〉：「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天，窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船。」杜甫這首詩作於安史之亂後的成都浣花溪草堂，他以歡快的心情寫下草堂周圍明媚絢麗的風光。僅簡短四句，一句一景，有聲有色、有靜有動，寫實描繪出四幅初春圖景。

我行走在沙漠步道上，感覺好像來到杜甫的詩中，有著與他同樣歡愉的心情。步道上處處有鳥友，蜂鳥剛從我眼前掠過，反舌鳥（Mockingbird）就迫不及待要展露歌喉。反舌鳥又名嘲鶇，外表雖不及黃鸝亮麗，歌聲卻略勝一籌，經常佇立於沙漠柳樹上高歌，也喜歡停在狀元紅的果實中炫耀。反舌鳥善於模仿其他鳥類、昆蟲或兩棲類的叫聲，甚至汽車防盜器的警報聲，牠們也能作成曲調唱出來。段數高的反舌鳥，甚至可以模仿到二百多種蟲鳴鳥叫的聲音。平日哼哼唱唱不足奇，牠們唱起情歌可帶勁了，不僅能從清晨演唱到黃昏，還能邊唱邊跳探戈，你前進我後退，腳步輕盈踩踏，唱作俱佳，煞是好看。在美國文化中，反舌鳥是親切、友好、善良的象徵。

河道中，幾隻大白鷺正低頭覓食，一群野雁凌空而過，嘎嘎叫聲，響徹雲霄。我抬起頭，視線落在遠處一片覆蓋白雪的山巔。天氣漸漸暖和了，山上融雪將經由眼前的疏洪道，流向附近由胡佛水壩攔起的米德湖。我腦中浮現的美景，是停泊在米德湖上的一艘艘遊艇，迎著春風正整裝待發。

早春的沙漠景致竟能比美杜甫的江南風光，怎不令人欣喜。

●三候鷹化為鳩

三候鷹化為鳩，從字面看，是說在驚蟄的最後五天，鷹會變成鳩。我們常聽到的成語「鷹化為鳩，猶憎其眼」是比喻外表雖然有所改變，但改變不了凶惡本性。

「鷹化為鳩」的講法眾說紛紜，有人說驚蟄前後，動物開始繁殖，鷹和鳩的繁育途徑大不相同，當鷹悄悄躲起來繁育後代，而原本蟄伏的鳩開始鳴叫求偶，古人在這期間甚少看到鷹，而鳩一下多了起來，就認為是鷹化成鳩了。

其實「鷹化為鳩」的意思，應是春天變暖，鷹換羽毛，因為舊羽大多已經脫落，而新羽尚未長成，此時鷹體力變得虛弱，形容枯槁，影響飛行和捕食，柔弱如斑鳩，不似平日的凶猛。

沙漠地區一年四季都能見到在空中飛翔的鷹，卻很少看到鷹停駐枝頭，我偶爾看到，牠們即迅速飛離，因此很難捕捉到鷹的身影。我在步道看到的大都是體型不大的獵鷹（falcon）。

莫哈維沙漠的鷹，當以「栗翅鷹」最有名，栗翅鷹棲息在稀疏的林地、半沙漠地區及沼澤，牠們是留鳥，並不會遷徙。鳥類、蜥蜴、哺乳動物、大型昆蟲，都是牠們的美食 。栗翅鷹會在小樹、灌木或仙人掌上築巢，巢主要由雌鷹所築，孵卵也由雌鷹負責。有人發現栗翅鷹的巢很多時候會由兩隻雄鷹和一隻雌鷹所保護，不知牠們的婚姻制度是否為「一妻多夫」？

古人認為驚蟄期間甚少看到鷹，而鳩一下多了起來，那倒不假。沙漠地區的哀鳩繁殖力極強，每年會產二至三窩的蛋，一窩產兩枚，一年就有六個寶寶誕生。哀鳩是一夫一妻制，但雌雄外型難辨，全家出遊時，很難看出誰是鳥爸，誰是鳥媽。哀鳩經常成群結隊來我家後院閒逛，或悠閒在河畔享受日光浴，俗話說：「驚蟄鳥仔曝翅」，驚蟄後，不僅土中蟄蟲出，鳥也愛飛出巢曬太陽，這不正說的是這群可愛的沙漠哀鳩嗎？

偶爾會在一整群哀鳩中，看到幾隻體型特大的白翅哀鳩，其特徵是：翅膀有白色邊緣，藍眼環和紅色的眼睛。白翅哀鳩對環境適應力極強，尤其在沙漠地區更是如魚得水，經常站在巨柱仙人掌上耀武揚威，巨柱仙人掌的花蜜是甜美的可口可樂 ，果實是剛出爐的新鮮麵包，都是白翅哀鳩最愛的美食。

走筆至此，窗外狂風持續怒吼，山色朦朦朧朧，黃色沙塵一波又一波，如凌亂的波濤洶湧。2022年驚蟄首日，拉斯維加斯的沙漠塵暴，逐一喚醒沉睡地底的生靈，特此一記。（寄自內華達州）