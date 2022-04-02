旅行到世界盡頭（下）

林崇漢∕圖

再往前一步，就沒有路了

1890年7月初，時值盛夏，契訶夫全身披上羊皮冬衣，從西伯利亞靠太平洋的一個新興城市，也就是臨阿穆爾河出海口（中國東北黑龍江下游），叫作尼古拉耶夫斯克的海港（舊名叫作廟街），他從那裡搭上「貝加爾號」輪船，跨過韃靼海峽，一路駛往庫頁島。當船逐漸靠近庫頁島時，契訶夫說，他有一種瀕臨世界盡頭的感覺，就像希臘史詩中奧德賽的航行，來到一個完全陌生的海域，再往前跨越一步，沒有路了，因為這裡就是世界盡頭了。庫頁島一年到頭有三分之二的日子是壞天氣，難得他來的這一天碰到好天氣，風和日麗，風平浪靜，庫頁島沿岸風景綺麗壯觀，真教人心曠神怡，然而一進入夜晚，景觀立即驟變：「我們的船在晚上九點放下船錨，岸上的針葉林子裡有五個大火堆正在熊熊燃燒著，四周圍一片漆黑，海上瀰漫著一片煙霧，岸上看不到任何建築，只看到軍哨站發射出來的幾道黯淡燈光，其中有兩道是紅色，咄咄逼人，這一幅令人畏懼的景觀獨立於周遭的黑暗、山巒的輪廓以及燃燒的火堆之外，整體看來顯得非常的夢幻和可怖……我們彷彿身處地獄之中。」船上的大副告訴他說，他們往常載運犯人來到這裡，看到沿路凶險的海岸線和這裡如地獄一般的可怖景觀，沒有不掉淚的。

契訶夫為什麼要不憚其煩且不顧身家安危，一心一意隻身探訪在許多人眼中視為畏途的庫頁島？過去我讀過幾本有關他的傳記，關於他庫頁島之行的動機，大多語焉不詳，要不就是根本隻字不提，不過我可以在此歸納出幾點可能的因素，第一，契訶夫從小愛讀有關探險家上山下海的冒險故事，他崇拜那些勇於冒險犯難的探險家，他在給友人的信中曾這樣說過，要不是身子有（肺）病，而且還要照顧家庭，他的畢生最大願望就是去當探險家，如果能死在探險路途上最好，可見庫頁島之行不知在他心中暗地裡醞釀多久了。

第二，1889年，也就是二十九歲這年，他寫短篇小說已經名滿天下，文學名氣僅次於托爾斯泰（當時杜思妥也夫斯基和屠格涅夫已死），可在創作上卻遇到了瓶頸，所寫戲劇《木頭魔鬼》在聖彼德堡演出一敗塗地（幾年後此劇重寫改名為《凡尼亞舅舅》，卻大為爆紅），此外，幾樁愛情事件也搞得他灰頭土臉，他從在莫斯科大學讀醫學院以來，一天到晚在鬧戀愛，最常發生的是愛上房東 太太，要不就是同學的房東太太，進入文壇開始寫戲劇以後，轉而愛上演他戲劇作品的女演員，而且喜歡劈腿。許多朋友都勸他離開一陣去別處散心，去歐洲，德國和法國或義大利都行，他卻突然說，我要去庫頁島！所有朋友全都驚住，其中最要好朋友蘇沃林先生說：「你可以不要俄羅斯 ，俄羅斯可不能沒有你呀！」蘇沃林是當時俄羅斯最大報紙之一《新時代新聞》的發行人和總編輯，是個報業大亨，包辦當時全俄羅斯所有火車站書報攤的銷售業務，他的報紙因為刊載契訶夫的作品而銷售量大增，後來又開了出版社，出版許多契訶夫的作品，生意蒸蒸日上，錢多到流得滿地。他對契訶夫很慷慨，在經濟上有求必應，還幫他照顧他的父母和弟妹，幫他們在報館裡安插職務，甚至還幫他置產買房。他愛契訶夫愛到什麼地步，由一件事情可以看出，有一次他指著他最小也是最愛的女兒娜塔莉亞跟契訶夫說：「她以後嫁你當老婆。」那時娜塔莉亞才九歲，契訶夫已經快三十歲，又染有肺疾。他雖然極不贊成契訶夫的這次庫頁島之行（他就是害怕契訶夫此去真的死在那裡），還是幫他周轉這次長時間旅行所需的大筆盤纏。契訶夫預計是去一年，並且真的打算就死在那裡不回來，卻跟母親騙說只去五個月。

至少這裡的男人不會打老婆

在當時大家印象中，西伯利亞是一個法外的窮山惡水之地，天氣又是出奇的冷，此外，盜匪猖獗，許多流放犯人在那裡逃獄之後，走不出西伯利亞，就窩在那裡就地淪為盜匪，逢人便殺便搶。庫頁島新近開闢為流放殖民地，據聞也是遍地殺人不眨眼的匪徒。每個人身上都染有梅毒，而且那裡的生活環境，聽說比地獄還更加可怖和更加齷齪百倍。這些顯然都是誇大不實的傳聞，在旅行途中，契訶夫必須不時寫信跟母親報平安，其中有一封這樣寫道：「……這裡除了比較冷之外，一切都很好，這裡的人都很親切單純，整個環境很安詳寧靜，至少這裡的男人不會打老婆，也從未聞說有搶劫殺人的事件發生……」事實是否如此，也許是為了安慰母親，不讓她憂心，我們無從查知，但從他整本書的描述看來，在他那個時代，到西伯利亞和庫頁島旅行大致說來應該還是安全的。其實真正對安全的威脅不是人，而是大自然的惡劣環境，當時西伯利亞尚未築有鐵路 （契訶夫離開庫頁島隔年，也就是1891年，沙皇政府下令開始動工建築西伯利亞大鐵路，先築烏蘇里到海參崴這個幾百公里的路段，整個路段築到莫斯科時已經是1916年，鐵路全長約一萬公里，也就是今天全世界旅人最愛去的旅行路段，從莫斯科坐火車出發到海參崴，全程七天七夜），旅行時必須仰賴河流航行和馬車以及雪橇運輸，河流經常氾濫成災，道路積雪融化時則寸步難行，船隻或馬車翻覆意外時有所聞，自然災害的威脅顯然大於一切。

第三點，契訶夫是個深具人道主義胸懷的作家，他向來不但同情窮人，同時也關懷受苦受難的弱勢族群，這從他先前的一些作品早已可以看出端倪，但有一些批評家還是責難他和托爾斯泰一樣，只會描寫貴族和中產階級，如今他要來探訪庫頁島，揭發全世界最惡劣的囚犯生存環境，他要證明他絕不是一個生活在象牙塔裡的膚淺作家。這本書後來率先在《新時代新聞》連載時立即引起當局注意，引發一些犯人流放地的獄政改革，讓犯人的生存環境變得更人道一些。同時有批評家說，庫頁島之行是契訶夫畢生創作生涯的分水嶺，正如同西伯利亞的勞役苦刑是杜思妥也夫斯基創作生涯的分水嶺一樣。誠然，契訶夫從庫頁島回來以後，身體變得更加衰弱，寫的東西卻越發成熟穩重，視野也更加廣大遼闊，簡單講，更有深度和廣度，比如像《決鬥》、《六號病房》、《帶小狗的女人》……等等，如果說他寫的短篇小說確然比莫泊桑更好，更有深度，指的就是這時期的作品。還有戲劇，突然發光發熱，比如像《海鷗》、《凡尼亞舅舅》、《三姊妹》、《櫻桃園》，不但演出當時佳評如潮，連續演個不停，如今也已經成為西方現代戲劇獨樹一幟的偉大經典，直到今天還在世界各地不斷演出，也是全世界各大學戲劇學系必不能跳過的必讀和必演劇目，庫頁島之旅造就了一個更上一層樓的契訶夫。

買了一隻小馬，又買了一隻小猴

契訶夫於1890年4月底從莫斯科出發，花兩個多月時間橫越西伯利亞，於七月初來到庫頁島，原來預計待上半年，結果待了三個月就已厭煩不堪，迫不及待想趕快離開那裡，最後於十月中從海參崴坐上「聖彼德堡號」輪船取水路回家。這是一艘二十年以上船齡的老船，走起來搖搖晃晃，嘎嘎之聲不絕於耳，和契訶夫同行的一位神父說：咱們開始祈禱吧，安東。船走到中國海時（今天的東海）遇上颱風，從未見過人影的船長這時現身甲板，對著船上一群驚慌失措的旅客說：「各位女士先生，請大家掏出手槍並對準腦門，一槍斃命會比落海溺死舒服得多。」後來當然沒事，船安然駛入東南亞，經印度 洋和紅海並穿越蘇伊士運河進入地中海，於十二月初安全抵達黑海的奧德薩港口，再從那裡坐火車回莫斯科。

輪船途中經過新加坡時契訶夫下船買了一隻小馬，準備送給蘇沃林先生，船靠錫蘭時（今天的斯里蘭卡），買了一隻小猴，準備送給妹妹和母親。還好船沒靠印度，否則回到家時，契訶夫很可能會騎著一頭大象上岸，大家以後每天會看到他騎著大象去菜市場買菜。（下）