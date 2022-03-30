烏克蘭民族英雄馬澤帕

馬澤帕與狼，Horace Vernet (1789-1863)畫作。（薛維．圖片提供）

今年二月，俄國 和烏克蘭 戰事開始了。普丁入侵的理由是烏克蘭自古就是俄國的一部分。這個「自古」到底有多古呢？基輔倒是真的很古，不過那時還沒俄國或烏克蘭，只是聚集了一群東斯拉夫人，是羅馬眼中未開化的野蠻人。中世紀早期，維京人東入統治了基輔，和當地人通婚混血，產生了羅斯（Rus）人。988年基輔大公迎娶了拜占庭公主，並帶領了人民受洗為東正教徒，十一世紀基輔達到黃金時代，是歐洲領土最大的城邦，烏克蘭之名也漸漸在史書中出現。之後因諸侯爭權、內戰不息而漸衰，到了蒙古大軍來攻時，不堪一擊，同時因基輔殺害蒙古特使，並投下城牆，激怒了元帥拔都，下令夷城為平地，此後基輔元氣大傷。莫斯科彼時雖很弱小，卻識時務，成了金帳汗國的代理人和收税官，因而勢力日漸增長，成為王國，十六世紀時打敗了汗國，建立了強大的俄帝國，此是後話。

至於基輔，則落在西面的列強手中，先屬於立陶宛大公，到了十六世紀中又歸波蘭統轄。十七世紀中葉，烏克蘭的哥薩克人叛變，占領基輔。這個史實曾被果戈里（Nikolai Gogol, 1809-1852）寫入小說《Taras Bulba》，後拍成電影，由尤勃連納（Yul Brynner）、湯尼寇蒂斯（Tony Curtis）主演。為了抵禦波蘭，哥薩克人向沙皇尋求保護簽約，此後連年征戰，在1667年烏克蘭被俄國和波蘭瓜分，東部地區劃給俄國。十八世紀末，波蘭亡後，大部分烏克蘭終於落入俄國掌中。

烏克蘭人沒想到的是，所謂俄國的「保護」漸漸變成統治，因而大大小小叛變不斷。革命中最出名的即為馬澤帕（Ivan Mazeppa, 1639-1709）。拜倫、雨果、普希金都以他的事蹟寫過詩，李斯特為其作曲，柴可夫斯基也為他寫了部歌劇 。

馬澤帕為波蘭屬烏克蘭人，貴族出身，在華沙受良好教育，精通多種語言，除了烏克蘭語、波蘭語，俄語之外，也通拉丁文、義大利文、德文和韃靼語（當時克里米亞屬於韃靼）。馬澤帕青年時期曾在波蘭宮廷工作，回到烏克蘭後從事軍旅，1687年成為東烏克蘭的軍事領導（Hetman，類似唐代的節度使）。1702年趁波蘭衰弱時，為彼得大帝攫取了大片西烏克蘭領土。

他沒料到，野心勃勃的彼得不但推行中央集權，而且東征西討，無意保護烏克蘭，反而常常徵召哥薩克軍到遙遠的地方為俄國作戰效命。更糟的是，謠傳彼得打算用親信取代他的職位，他因此決定投靠彼得的死對頭——瑞典國王查理十二世。瑞典王答應攻俄成功就讓烏克蘭獨立。決勝關鍵的Poltava之役，俄國大勝，馬澤帕隨瑞典軍逃走，隨即病故。

拜倫的詩是描述馬澤帕年輕時在波蘭的故事，因為和歌劇沒有關連，不在此詳述。詩中描述馬澤帕遭波蘭某貴族刑罰（因他愛上此人之妻），被裸體綁在野馬上狂奔，曾被不少名畫家選為題材。拜倫的馬澤帕是位少年英雄。

普希金（Alexander Pushkin, 1799-1837）的敘事詩《Poltava》則是記載馬澤帕晚年的故事。詩中馬澤帕的形象與拜倫的詩大不相同。普希金是俄國人，馬澤帕在俄國人眼中是叛徒，詆毀他不足為奇。正如莎翁在《亨利六世》中污衊聖女貞德是同一道理。

《Poltava》詩的開端敘述烏克蘭哥薩克貴族柯蜀貝（Vasily Kochubey, 1640-1708）極為富有，疼愛女兒瑪麗亞甚於一切。沒料到待字閨中的女兒竟然和她自己的教父馬澤帕（亦為柯蜀貝的老友）相愛，柯蜀貝夫妻自然反對這老少配，次晨卻發現瑪麗亞人去樓空。

此時正值年輕的瑞典國王進攻俄國，許多哥薩克青年對沙皇徵召他們到遠方作戰產生反感。詩中描述馬澤帕野心狡詐，私下鼓舞反俄情緒，準備叛變。柯蜀貝與其妻恨馬澤帕入骨，心存報復，暗地偵察馬的行為，向沙皇告密。彼得卻不信，反而聽信馬澤帕的表白，肯定他過往效忠俄國的事蹟，並承諾處死柯蜀貝。第一段的結尾悲嘆瑪麗亞的命運，她懷中抱的是條毒蛇，她的老父因她而被判死刑，馬澤帕卻瞞著她這樁全烏克蘭都知道的事。

第二段描述馬澤帕終於告訴瑪麗亞他計畫叛俄，以便成為烏克蘭王。他逼著妻子在丈夫和父親中做一選擇。同時柯蜀貝正在死牢中等待黎明的行刑，殘酷的奧立克突然闖入，以酷刑強迫柯蜀貝說出他藏財富的地方。柯回答，他最寶貝的三樣財富，一是自己的榮譽；二是女兒的名譽（已經喪失）；三是神聖的復仇。馬澤帕在房中聽到地牢中傳來的呻吟，擔心瑪麗亞發現真相。

瑪麗亞醒來發現母親在床邊，告訴她今晨的行刑。母女二人匆匆趕到刑場，打算向馬澤帕求情，但晚了一步，柯蜀貝已人頭落地。馬澤帕監刑後回家發現瑪麗亞失蹤，遍尋不獲。

第三段前半部主要描述Poltava之役和馬澤帕的懦夫表現。瑞典大敗後，馬澤帕跟著瑞典王一起逃走。經過荒廢的柯蜀貝老宅，他百感交集。夜宿荒野時馬澤帕見到臉色慘白、衣衫襤褸的瑪麗亞。瑪麗亞此時已因父喪內疚而精神失常，沒有認出他，卻對叫她名字的馬澤帕說：「老人，走開！你的眼神可怖，相貌醜惡……他的鬍鬚比雪還潔白，而你的鬍子卻沾滿了血跡。」然後瑪麗亞消失在黑暗中。天亮後，馬澤帕默默地隨著國王，哀痛地離棄故土。

最後一段結論是，百年後，沒有人會記得馬澤帕，瑪麗亞則不知所終。

柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893）採用普希金的敘事詩編寫了歌劇《馬澤帕》，情節和人物大多依照原著，而且多處以原著詩句為詞。不同於原著的是，歌劇略過戰爭場面和許多政治性的內容，而偏重於人物的感情。為了加強愛情成分，歌劇多加了一個自幼暗戀瑪麗亞的青年安德烈（這個角色在詩中只略提及，並沒有名字）。最大的變動在最後一幕，安德烈參加了戰役，在戰場上尋找仇人馬澤帕未果，卻在荒野中碰到正在逃亡的馬澤帕和奧立克。安德烈向馬澤帕挑戰，卻被槍傷。此時瘋了的瑪麗亞出現，馬澤帕嘗試安慰她，她卻沒認出丈夫，說他鬍子上沾滿血跡。奧立克催促馬澤帕快走，兩人遂扔下瑪麗亞，繼續走上逃亡之路。

瑪麗亞看到重傷的安德烈，誤以為他是個孩子，唱起搖籃曲，安德烈在她身旁死去，歌劇在瑪麗亞的搖籃曲中落幕。

歌劇1884年在莫斯科和聖彼得堡演出，樂評毀譽參半，不過觀眾的評價相當高。此劇在俄國以外大不如柴可夫斯基其他兩部歌劇《尤金奧涅根》和《黑桃皇后》受歡迎。筆者只記得俄國的訪問歌劇團曾在大都會歌劇院演出此劇，筆者也是讀到這個報導才在網上買了光碟。柴可夫斯基的同情很顯然是在瑪麗亞和柯蜀貝身上，但是對馬澤帕比原著寬容，讓他在第二幕獨唱和最後見到瘋了的瑪麗亞時，充分顯出他對瑪麗亞的真愛。整體言，除了第一幕前半部有哥薩克歌舞較輕鬆外，其餘都充满了政治的黑暗、酷刑、殺戮、瘋狂，是少見的沉重歌劇。

普希金強調他寫此詩是根據史實，其實詩中有幾處與事實相左。最重要的是故事的核心，即瑪麗亞和馬澤帕的戀情。馬澤帕的確對她有愛慕之情，但求婚被拒，另有一說是他根本沒有求婚，橫豎兩人不曾私奔。她曾住在馬澤帕的城堡，不過旋被接走，有人說被送進了修道院。另外，柯蜀貝在1706年的確向沙皇告密，不過他是否有證據則不清楚，因為馬澤帕和查理十二世的簽約是兩年後的事。

如果兩人並沒有私奔，則柯蜀貝出賣老友的最大原因可能是對俄皇的忠心。這個故事指出烏克蘭的痛點——並非全民都擁護烏克蘭獨立。事實上，馬澤帕登高一呼，追隨他的哥薩克人只有三千左右，大部分的人或持觀望態度，或忠於俄皇。基於歷史因素，烏克蘭東部歸屬俄國比西部早了上百年，受俄國影響較深，而西部受波蘭影響較久，因而兩邊的文化、宗教和語言都有相當差異。所以烏克蘭在蘇聯解體成為獨立國家後，東部的俄人和親俄勢力仍然可觀。

雖然馬澤帕的肖像已被政府印在鈔票上，但是民眾對馬澤帕的評價仍有分歧。按2009年一統計，30%的受調民眾認為馬澤帕是「為烏克蘭獨立而戰的英雄」，28%則不以為然，他的雕像紀念碑從2009年斷斷續續地直到2016年才完工，也是因為頻頻出現反對的聲浪。看來馬澤帕死後兩百多年，人民對他仍然沒有一致的蓋棺論定。（寄自伊利諾州）