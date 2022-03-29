孤島亦可相連——重讀《百年孤寂》

魔幻寫實小說大師：加西亞．馬奎斯。（圖片取自維基共享資源）

新冠疫情 爆發後，原本忙碌的日子突然間安靜了很多，我也藉機偷閒重新細細品讀了《百年孤寂》這部經典巨著。憶起三十多年前逛書店第一次邂逅它的那個遙遠的夏日，當時買這本書純粹是被書名和作者因此書獲得諾貝爾文學獎所吸引，很想知道，究竟什麼樣的孤寂會持續一百年？

只是不曾想，書中那些雷同複雜的人名、無數倒敘插敘的晦澀情節、魔幻與現實交替的奇異莫測、人間鬼界時空交錯的詭譎玄幻，一度把我弄得眼花撩亂，花了近一個月的時間才自殘似地把整本書讀完。那時年紀尚小，還無法領悟書中精髓，闔上書，只覺得又震撼又迷茫。震撼的是，第一次知道原來小說還可以這樣寫；迷茫的是，人生會不會就像書中那只羊皮卷，早已寫得清清楚楚、明明白白，但卻必須歷經百年孤寂才能破譯？

從八○年代至今，恐怕再沒有哪部外國名著可以像《百年孤寂》一樣影響著中國一整代的作家，那時期崛起的作家，如莫言、余華、陳忠實、蘇童、韓少功等，幾乎都承認在寫作中或多或少受過《百年孤寂》的啟迪。

我並不想班門弄斧地點評這部鴻篇巨著，自它問世以來，已有不勝枚舉的各類精采評論和解讀。我想要分享的只是細讀此書後的一點零星感悟，主要有感於自己身處的現今美國社會所面臨的各種危機，和作為近年被仇視的亞裔 中的一員，所產生的共鳴和思考。

在快餐式碎片化閱讀風靡的這個時代，真希望每位政府官員和各族裔民眾都能靜下心來閱讀這部曠世之作，借助經典文學的不朽魅力，回看波瀾壯闊的世界歷史變化，重新思考文化的傳承、民族的融合、社會的責任、人性的醜陋、政治的虛偽等等議題，攸關著，小到一個人的前途，大至一個族裔、乃至一個國家的命運。小說中的波恩地亞家族百年七代的興衰榮辱、愛恨福禍、固執瘋狂、貪婪背叛、懶惰嫉妒、情愛淫欲、傲慢消沉，各種人性中的糾結困惑，是人類永恆不變的孤獨主題。宇宙的浩瀚縹緲、人類的微小孤獨、天地的時光流轉、本質上的殊途同歸，盡現在馬康多。

書中最後一句話：「因為遭詛咒百年孤寂的家族在世界上不會有再來一次的機會……」，讓我不由聯想到當前看似民主又不民主、看似自由又不自由、看似團結又不團結、看似安全又不安全的美國社會現狀：政黨政治異化，種族矛盾加劇，貧富差距拉大，價值觀嚴重分歧。尤其在疫情期間，針對亞裔的語言及肢體暴力事件層出不窮，讓我們這群勤奮努力只想安居樂業的模範少數族裔，不得不重新審視自己的社會地位，思考未來該何去何從。其實亞裔美國人在疫情之前就已被視為「永遠的外國人」，這種歧視 根深柢固，近年更是在一些別有用心的政客們的蓄意煽動下，愈加被惡意分化和定型，讓亞裔在這個出生成長、並願意為之奉獻的國家裡，倍感陌生和孤獨。

我們可以相信命運，但也要堅信通過自我努力可以改變命運，這是馬奎斯通過神一般存在的梅賈德斯的預言告訴我們的。《百年孤寂》中，夫妻之間、父母子女之間、兄弟姊妹之間，幾乎沒有感情溝通，缺乏瞭解和信任，狹隘保守落後，孤獨苦悶猜忌，整個家族缺乏凝聚力，只有勤勞勇敢誠信的烏蘇拉．伊瓜蘭憑著自己堅韌的努力延緩著整個家族毀滅的進程，她是一位偉大的孤獨者。馬奎斯曾說過：「孤獨的反義詞是團結。」他通過烏蘇拉這一充滿人性光輝的孤獨者形象告訴我們，只有團結才可以解決孤獨的境地。他以波恩地亞家族的命運，來反射當時整個拉丁美洲的命運，他希望整個民族能夠團結在一起。

如今，快節奏的二十一世紀，科技在進步，人性卻在墮落，每個人都固守著自己的一份孤獨，而這樣的孤獨使得社會更加走向自私和冷漠。看看目前所謂的文明世界，人際間、族裔間、國家間的暴力衝突和分裂歧視，與百年前的野蠻殺戮又有何區別？當務之急就是要突破認知局限的輪迴，銘記歷史，改變思維，才能擺脫魔咒，走出宿命。這需要我們共同的努力，大家一起拋開私利，釋放真誠，把力量凝聚在一起。當前人類最需要的就是團結，人和人之間的團結，族裔和族裔之間的團結，國家和國家之間的團結。團結的力量可以讓人們生而孤獨卻不孤獨！只有全人類團結在一起，才能真正同心協力建設我們的地球家園，創造璀璨輝煌的美好未來。否則，總有一天，地球會像馬康多一樣在颶風中灰飛煙滅，消失於無形，那將是我們人類最大的悲哀。

在疫情期間重讀《百年孤寂》，有一種奇特的反差效果。我們用居家隔離的方式戰勝病毒，形散而神聚，愛、奉獻和秩序是主題。而生活在馬康多的波恩地亞家族，貌似親密無間，連名字都代代相傳，但是內心之間卻都陌生隔閡，每個人都是一座孤島，把情慾當愛，任性頑固，肆意妄為，不講規則，甚至不惜用陰謀、毒藥、謀殺、禁錮、甚至戰爭，來滿足私慾，最後歷經百年，終逃不過毀滅的宿命。

這也正是《百年孤寂》的魅力所在，驚心動魄，滌蕩靈魂，充滿智慧，在魔幻的世界裡蘊含了深刻的真實性，給予我們現實生活以敲擊。書中真正隱含的主題是個人的、家庭的、民族的、社會的、政治的、也是全人類的共同課題。所有人都是孤獨的，我們可以在馬奎斯刻畫的每個人物身上看到自己的影子，在每一件事上看到生活的可能性。但願現實中的我們都能像烏蘇拉一樣，雖無奈於命運卻依然充滿活力，勇敢面對。（寄自加州）