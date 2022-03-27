我轉診到離家較近的醫院，且在網路上找了評價不錯的女醫師看診。意外地，我很喜歡這位女醫師，她年輕貌美且笑容憨傻可愛，當她第一次看到我異於常人的問號型手術 刀痕時，居然發出了彷彿和我同感疼痛的「嘶」一聲，臉上盡是不忍。

此後，我除了年度健檢與回診之外，慢籤處方也到醫院拿藥。只要天氣不是太壞，我儘量徒步往返，尤其是回診看過報告，確定每一項檢查都正常之後，我必定走路回家，就像某種儀式一樣。

從醫院走出來，切過上班族橫行的園區和捷運站，進入某個僻靜的社區（這邊經常有貓），從狹小的巷口穿出來之後，就是開闊的淡水河和觀音山，紅樹林及其豐富的生態圈，盡收眼底。

那時我總會在心裡對著觀音山說：「檢查結果一切正常喔！」彷彿祂是我的摯友與至親，我微弱的生命燭光的守護者。然後沿著淡水河岸步道，走上一道斜坡，便來到了關渡橋上。

我總是駐足於因車輛往來而震動不已的橋上，看著依天空而改變顏色的河水，攜帶著雲朵和晚霞，有時還有幾隻站在木樁上的夜鷺、幾隻下水游泳的流浪狗，緩緩地流向出海口。

兩岸蓊鬱的紅樹林上停滿了白鷺鷥，往返八里和淡水的渡輪切開一道白色的傷口，隨即縫合，漁夫駕著舟眼朝下的舢舨船捕魚，還有那寫著生命線電話號碼的黃色警示牌，每一年它對我諄諄勸說著：生命可貴，請好好珍惜。

兩年後，院方認為我病情穩定，不需要繼續看外科，於是安排我轉到家醫科。然而第三年，我卻從鏡子裡發現了已手術切除的患部——就在那問號的中間——出現了一顆腫塊。回診時我詢問家醫科的醫生，她和她的助理異口同聲地說：「檢查結果一切正常，沒有任何可疑之處。」

儘管心中生疑，但我想人家可是癌症 專科醫生啊，應該沒問題吧？就這樣，時間又過了一年，我再次回去做健檢。幫我做超音波掃描的醫生發現了我的腫塊，她震驚地質問我為何沒有做進一步的檢查？我辯解道：「因為醫生說毫無可疑之處啊！」

她臉色非常難看，不斷在座位上扭動著，並且開始摔弄手上的滑鼠：「如果你要相信醫生說的話……那就隨便你啦！」但她顯然非常不甘願，無法停止滿口嘮叨，最後終於忍不住拍打著昂貴的超音波儀器，站起來把我罵了一頓，並堅持要我去質問醫生，要求進一步的檢查。此時我自然是唯唯諾諾，保證一定照著她說的去做。

回診看報告時，醫生仍然說一切正常，於是我依照超音波檢驗醫師的說法質問她：「如果這不是腫瘤 ，那麼這是什麼？」這時醫生臉上果然露出了遲疑，她沉吟了一會兒：「嗯，確實有一點可疑，如果是脂肪瘤，那也太硬了，而且腫塊比去年大了一些……」終於她安排了更多的檢查。

等到又要回診看報告的當天，我接到醫院的電話，希望我提早過去做更多檢查。搭公車前往醫院的路上，雷雨將臨，風雲變色，不用等到醫生宣判，我已經知道答案了。

我永遠記得那位醫生從診間跑出來，一臉羞愧的表情。她宣判這確實是惡性腫瘤，我的癌症復發了，那時，我看著她的臉，心想我該責罵她，該告上法庭，可是，因為心灰意冷，我竟完全無話可說，只是深深地嘆了一口氣。