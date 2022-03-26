我不能不告訴你我愛你（上）

《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

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珍．奧斯汀的小說 我向來不太熱中 ，喜歡而且看完的只有《說服》（Persuasion）。

《說服》是奧斯汀死前完成身後出版的，在她六部小說裡最薄也最成熟。寫失而復得的愛情，也寫失望和堅持、試煉和成長。有的作家認為是她的巔峰之作，我也覺得。

最近重看《說服》，雖不像《傲慢與偏見》很快丟下，有的地方還是刺眼。加上十八世紀的文體讀來不順，我的紙本書字體粗行間又小，看來格外吃力。只能不斷提醒自己慢慢來，於是以蝸牛的腳步，見到了以前錯過的景色。

其實喜歡奧斯汀的文筆，愛那簡潔明快和犀利嘲弄——《說服》的開篇句諷刺安的父親虛榮簡直是神來之筆！通常她難得白描，我一直以為她不愛也不善寫景物，這次細細讀來才發現是寫景高手，大筆勾勒萊姆（Lyme）海港小鎮的山水景色，有種潑墨的豪放生動。所以不是不能，而是不願以無謂細節堵塞文氣。她從小熱愛全家遊萊姆，這裡正好把那份深情寫進去。還有，對哈佛船長萊姆窄小家中不尋常的家具物件描述細微，藉以表現他的內涵。相較，我們對溫沃斯內心的了解反倒沒這麼深，除了他對安的愛。

溫沃斯和安年輕時熱戀，但因出身不同加上他只是個沒錢的海軍軍官，安接受母親生前好友的勸說放棄了他。多年後再見兩人仍然單身，但他現在不但升到船長而且在海外發了財，回到岸上物色妻子。他看來英俊得意，周旋於兩個崇拜他的年輕女子間，而安憔悴寡言完全不抱希望。

直到第二十三章，出現了一段探討愛情最深刻動人的對話。安和哈佛船長談男女間誰能真愛不渝，他指出：「沒一本書不提女人輕易就變心了……不過你大概會說那些書都是男人寫的。」安反駁：「沒錯，我是可以那樣說。……在訴說自己的故事上，男人比我們占了太大優勢。是他們有機會受更高教育；筆是握在他們手裡。我不認為可以拿書來證明任何事情。」十分前衛的女性意識。可是經過幾番委婉熱切來回，最後卻近乎自嘲地總結：「我只能說我們女性比較優越的是（這沒什麼大不了，你不必羨慕），我們愛得最長久，在活不下去或沒有了指望的時候。」

《傲慢與偏見》裡也有些鬥嘴打趣的地方，兩場關鍵戲便是近似羅馬競技場的決鬥，尤其近尾凱薩琳夫人登門興師問罪，伊利莎白昂然迎戰那幕精采萬分。顯然奧斯汀喜歡這種口角爭鋒，小說裡總精心設計安排，除了讓角色展現口才和性格，也藉機滿足創作慾，「炫耀」一下自己的機智。

萊姆是個重要地點，扭轉劇情的關鍵事件在這裡發生，之後步調才緊湊起來。安和溫沃斯再度在巴斯相逢，一次又一次千言萬語無從說起。最後溫沃斯無心聽到安和哈佛的對話情緒奔騰，當下揮筆傾訴才打破僵局。那信轉述便風味全失，只能引用原文：

「我再也沒法沉默靜聽了，而必須以我能夠的方式向你訴說。你穿透了我的靈魂。我半是痛楚，半是希望。別告訴我太遲了，那珍貴的感情已經永遠逝去。我再度奉上我這只給你一人的心，八年半以前這顆心幾乎給你粉碎了。別斷言男人忘得比女人快，別說他的愛死得早。除了你我不曾愛過別人。或許我曾經不公，曾經軟弱懷恨，可是從沒變心。是你引我到巴斯來，只有為了你我才苦心計畫。難道你沒見到？竟然不了解我的期望？假使我能知曉你的心意，就像我相信你必然看透了我的，便等不了這十天。我簡直寫不下去了，不斷聽到讓我崩潰的話。你壓低了聲音，可是從音調我聽得出別人聽不出的東西。太好，太完美的人兒啊！確實，你沒錯看我們。你認為男人裡也有真摯不渝的感情。你相信那感情無比熾烈，而且始終不變……」

不長，也沒什麼文采，但字字打中人心，那坦率直言比任何海誓山盟都真切動人。

相對，《傲慢與偏見》裡達西向伊利莎白示愛，衝口而出：「我試了又試，一點用都沒有。怎麼也壓不下我的感情。你一定得允許我告訴你我是多熱烈愛慕你……」緊接解釋他痛苦的「天人交戰」（經由全知敘述者乏味的簡述），最後請她嫁給他。

沒想到伊利莎白震怒一口回絕，反過來痛罵達西不但徹底羞辱了她，而且舉出許多例子控訴他高傲自大目中無人實在可憎。他大受刺激，隔晨寫了密密麻麻的長信一點一點辯白澄清，親自送到她手裡。這信遠非甜言蜜語，這樣開始：「收到這封信，女士，不用擔心裡面重複任何先前的感情，或更新昨晚那讓你厭惡的要求。……」但正如溫沃斯倉促而成的短箋，有力挽狂瀾的功效。

結局不用多說，除了若沒這封信，她便不會回心轉意。也就是，這封毫不浪漫的信才是達西真正把自己獻給了伊利莎白的情書。

這裡得添一句：不管達西再怎麼正直高尚，我還是認為他是個平板不真全無說服力的人物，難怪每個飾他的演員都慘不忍睹。過錯不在他們。

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長篇小說《失落單字辭典》（The Dictionary of Lost Words）寫的是牛津大辭典誕生過程，背景是第一次世界大戰初期英國，社會正醞釀巨變，從女性開始走出家門試圖「進入」歷史，譬如著書立說、爭取投票 權上街抗議、參與編輯牛津大辭典，到殺戮戰場，融合真人和虛構，涵蓋廣闊。然中心是情，從親情愛情友情到人間道義同情，充滿了悲憫和了解。主軸是艾絲米一生，也就是《失落單字辭典》的由來。

艾絲米的父親是《牛津大辭典》的一名編輯，她從小坐在父親膝上或藏在編輯工作檯底下長大，早早開始認字愛上了詞語，後來成為編輯助理。她熟知編輯人怎麼搜集篩選字彙定義解說，發現那以書籍為本的篩選方式刻意排除某種字彙，尤其是關係女性和貧苦大眾的俚俗用語，譬如「女奴」這字，萌生了這個疑問：「所有辭彙地位等同嗎？」於是暗自搜集那些遺漏的單字，藏在女僕立姿床底的箱子裡。

艾絲米母親早死，立姿從小幫忙照護她像個大姊姊。艾絲米有系統認真搜集俚俗用語，得歸功立姿許多無心啟發。立姿窮苦出身，不但說話口音不同而且常冒出奇怪字眼，引發艾絲米好奇。她要求立姿帶她上菜市場，認識了一個滿口粗話的女舊貨攤販，聽取活生熱辣的對話，搜集第一手辭彙。立姿善良敦厚，雖不識字可是聰慧有見地，時而說出意義深長的話，（後來是她給了「女奴」一個更寬廣的解說），是全書最讓人難忘的人物，除了她只有後來的蓋瑞斯知道艾絲米的「失落單字辭典」。

蓋瑞斯不是艾絲米第一個情人。她的初戀結局慘痛，未婚懷孕加上放棄女兒給人領養，讓她傷心幾乎崩潰。當她和蓋瑞斯相戀已深決心坦白祕密，以為他必痛心而去，可是他毫不在意反愛她更深。過不久兩人野餐他給了她一個包裹，裡面是本薄薄小書，綠牛皮面精裝，牛津大辭典字體的燙金書名《女性用語和字意》，第一頁下方印了「艾絲米．尼可編輯」。是他花了一年餘暇加上印刷部同仁幫忙，祕密將她零散的「失落女性用語」紙片編輯印成的，從設計選紙排版到印刷裝訂樣樣親自動手。這只此一本的精美小書是他給她的求婚戒。

戰爭爆發在即，大多印刷員工從軍了，印刷部幾乎沒有人手。蓋瑞斯三十六歲仍在役齡，遲疑再三畢竟參軍了，軍官訓練一完就結婚，不久上了前線。給艾絲米的家書思念之外，多在報告軍中聽到的新話新詞，還有是勉力傳達一點戰爭實況：「……也許有些事就是沒法表達的。詩人可能有本事表達……我不是詩人，面對這巨大經驗，我有的詞語蒼白無力。我可以跟你說情況悲慘，這裡的泥巴更泥濘，潮濕更潮，德國士兵吹的笛聲比我聽過的任何聲音都更悽美。可是你沒辦法了解。莫瑞博士（註）的辭典裡沒有一個字足以表達這地方的惡臭。……」沉痛至極，尤其最後一句，說的是戰爭超越語言的殘酷恐怖。（上）（寄自新澤西州 ）

●註：莫瑞博士是《牛津大辭典》主編，編輯室是他後園裡的一棟鐵皮工具寮，他稱作「寫字間」，立姿是在他家廚房幫忙的女僕，也負責準備編輯人員的下午茶。