自來喜宅居在家的我，在新冠疫情 爆發居家避疫令下達之前，早已開始了蟄居生活。

家裡院子很大，除了日日荷鋤下田種菜栽果，大部分的時間就一直待在書齋裡讀書寫作。書桌上堆滿了書，一本接著一本讀，隨著書本內容穿越時空，與作者同行，與書中人物一起喜怒哀樂。這兩年所讀的眾多書籍中，最讓我震撼的便是小說 《軟埋》了。這本由記憶與遺忘交織的小說，作者的寫作技巧令人讚嘆！《軟埋》是中國作家方方於2016年由人民文學出版社出版的一部長篇小說，曾獲得中國民間舉辦的第三屆路遙文學獎。後來在台灣出繁體版，並有法文版面世。小說講述了一位經歷悲慘的土地改革而喪失記憶的女性，帶出當年土改的時空背景，令人震撼並發人省思。

《軟埋》分成兩條線進行情節描述，一條線是往下深挖歷史，被埋藏的真相；另一條線則是藉著植物人腦中浮現的場景，一層一層往上復現當時的真實事件，是倒敘的手法。後來，第二條線描述的內容可以與第一條線所透露出的線索相呼應，讓真相呼之欲出！

整部小說的懸疑氣氛烘托得非常自然而成功，讓人不時升起懸念。一路鋪排，讓主題呈現：即使歷史牽涉政治，也離不開人性。與其完全歸咎於政治錯誤，不如說在慘絕人寰的土改之中也揭露了複雜的、醜陋的、貪婪的人性。小說也因此而充滿了藝術性。

《軟埋》中有一段文字：「人生有很多選擇，有人選擇好死，有人選擇苟活；有人選擇牢記一切，有人選擇遺忘所有；有人選擇忘記，有人選擇記錄。」當人面對殘酷的現實時，或者面對不為人知的歷史真相時；有人即使內心充滿愧疚仍選擇掩蓋真相；有人則明知即使揭開真相後對大家會有所傷害，仍堅持揭開並面對真相；也有人明知真相，卻選擇遺忘，不去觸碰這段創傷，因為只有如此才能讓自己活下去。

我想起石黑一雄的書《被埋藏的記憶》，真相越逼近時才漸漸領悟到，或許遺忘過去被埋藏的歷史，才能讓人再度心安地活下去，也才能再度地愛己愛人。

讀著讀著，想起自己那些樸實厚道、謹守舊禮過日子的親人們，全在小說中所描述的那段時間裡被歷史埋葬了。

不論揭發真相或埋藏真相，都是一種心靈的救贖。《軟埋》是一部關於人性、生死、記憶選擇的小說，內容也蘊含著關懷與救贖。

時序已進入2022年春天，新冠肺炎的源起仍然是個謎，而世界的運轉和個人的人生步調都因疫情而亂了套，大家還在困頓中掙扎。暫且先將痛楚掩埋，過好每一天，日後回首，即使有缺憾，但求將遺憾降至最低。（寄自加州 ）