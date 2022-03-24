今天和我一起工作的是來自俄羅斯 的同事浪娜。她，細高個兒，金頭髮、藍眼睛，五官精緻，有著芭比娃娃般的笑容。她一口流利的英語略帶斯拉夫語系口音，矯健的步伐從一個病房走到另一個病房，不停地忙著，馬尾辮在她身後搖晃。「年輕真好！」我看著她的背影心裡這麼想。

知道她是俄國 移民，我無意中說了一句：「最近俄烏兩國在大戰。」

話一說出口我就後悔了，真不該提起這個敏感的話題。

她苦笑地回答我：「太令人失望了，兩個國家的老百姓沒有人想打仗，tough, toughest！」

午休時，我們坐在休息室吃午飯。她拉下口罩，面露苦色對我說：「我感到非常對不起我的丈夫，他來自烏克蘭 。他的父母和兄弟姊妹都住在基輔。我雖然來自俄羅斯，但我相信大部分俄羅斯人都希望和平，不想打仗。我先生每天都和家人視頻，那裡的情況非常糟糕，有時候看著他焦急憂鬱的樣子我真得受不了！還有我的八歲兒子，根本搞不清爺爺的家鄉為什麼打仗，也沒法兒向一個孩子解釋這一切。」

「唯一讓我慶幸的是，我們和孩子在這裡都安全，本來我們是準備回烏克蘭探親的，如果真在戰爭前回去了，現在也回不來，太可怕了。」她滔滔不絕地訴說著。他和先生是在西雅圖認識的，因為兩人都講俄語，有著同樣的文化背景才走到一起。他們結婚時在俄國和烏克蘭分別舉行了小型婚禮，那時候兩個國家雖然關係不好，但還相互通航，人民互走親戚。她回憶起往昔的幸福時刻，臉上流露出萬分喜悅。如今一切都一去不復返了。

為了緩和氣氛，她掏出手機讓我看她家貓咪的照片，那是一隻美麗的Devon rex純種貓，名字叫Getty，是我從未見過的貓種。她說，這隻貓是從烏克蘭帶來的，價值一千多美金。如果貓沒有被帶到西雅圖，估計現在就死於戰火之中了。

戰爭中，人都保不住命，更別說貓了。看著這張美麗貓咪的照片我浮想聯翩，如今在烏克蘭說不定有成千上萬的動物喪生於戰火之中。

想起讀過的俄國作家托爾斯泰的《戰爭與和平》《安娜卡列尼娜》《復活》，烏克蘭作家果戈里的《欽差大臣》，以及奧斯特羅夫斯基的《鋼鐵是怎樣煉成的》，都是令人難忘的文學作品，更是塑造人類靈魂的精神財富。這兩個偉大的文化之國更是在世界文化歷史長河裡閃耀著光芒。

前幾年，我們乘郵輪到北歐一遊，也一覽愛沙尼亞（前蘇聯的共和國之一）塔林，俄國聖彼得堡等城市風光。我們徜徉在充滿藝術氣息的大街小巷，追尋著普希金的足跡，完全被那裡的建築的藝術風格所吸引，還在聖彼得堡大劇院觀賞了俄國藝術家表演的俄羅斯傳統舞蹈。今年，我們本計畫著再到莫斯科、基輔觀光旅遊，但這個願望只有在世界和平的前提下，才可能實現。

我深深為同事浪娜一家感到難過和遺憾，並誠心誠意地為所有類似她們的家庭祈禱，希望那些在烏克蘭的家庭都平安無事。

最後用普希金的一首詩來作結：

假如生活欺騙了你，

不要悲傷，不要心急！

憂鬱的日子裡須要鎮靜：

相信吧，快樂的日子將會來臨！

心兒永遠嚮往著未來；

現在卻常是憂鬱。

一切都是瞬息，一切都將會過去。

（寄自華盛頓州）