黛安∕圖

又過了兩個月的苦等，玲娣那邊杳無音信，又見不到未婚妻，班傑明只得又打電話去關切公司和琳韻的近況，又問訂婚的日子，說準備預訂訂婚和晚宴的地方。玲娣說她最近忙得焦頭爛額，公司出了點關稅的問題，資金上又有了缺口。班傑明聽到這裡心頭一顫，問玲娣大概什麼時候可以開始賺錢，玲娣這時聽起來似乎不高興了：「我每天至少花二十個小時忙前忙後，你還不相信我，那我不管了！」班傑明連忙解釋：「不是這樣的，你誤會我了，我只是想了解怎麼才可以解決公司面臨的問題。」玲娣說：「嗯，你如果不希望別人的資金稀釋了你在公司的股份，就再投八十萬，這樣你每月的分紅可達五萬，而你們年底訂婚的時候，就不必再出錢了，我們就可以用公司賺的錢來舉行一個大型的豪華派對，讓我的女兒風風光光地嫁給你。從那時起，我們一家人就可以無憂無慮地過上幸福生活。」

一聽到年底就可以訂婚，班傑明的心又沸騰了。由於先前一百萬的存款早已完全投入，班傑明就把自己名下的兩個家具店火速處理掉，就這麼又拿著八十萬給玲娣送去。玲娣說她沒看走眼，班傑明是女兒可以託付終身的男人，她讓他回家等待好消息。

又是一個多月過去了，玲娣終於掛了個電話給班傑明說：「告訴你兩個好消息，一是訂婚宴就定在聖誕節晚上，我們預選了兩個地方，最後定了就會通知你，訂婚戒指我們也選好了，你就不用操心了；二是公司已經開始賺錢了，但是頭兩個月的分紅我們就暫時不分了，拿來辦訂婚宴和買戒指。」玲娣似乎突然想到了什麼：「對了，你準備把婚房定在哪裡？」班傑明說：「都可以，我可以搬去你們的套房住，琳韻也可以搬來我現在的房子住。」玲娣說：「嗯，最後一件讓我擔心的事是你的年紀比琳韻大那麼多，如果我的乖女兒嫁給了你，萬一你要是有個三長兩短，琳韻的下半生該怎麼辦呢？」班傑明說：「如果我走了，我們的生意可以養琳韻一輩子，我還有兩棟房子，琳韻可以住一套，租一套。」玲娣又說：「要是你婚後變心或改變主意，琳韻該怎麼辦？要不然這樣，你找時間把兩套房子過戶給琳韻，那麼也算給我女兒一個保障。」班傑明想了一想說：「我可以先把她的名字加上去。」玲娣又說：「那不保險，萬一你死後你兒子來搶房子怎麼辦。你再好好考慮考慮吧！反正還有兩個禮拜，要不要辦訂婚宴，你自己決定。」說完就掛了電話。那天，班傑明整晚都沒睡好，到天將亮時才開始感覺有睡意，卻又被突然而來的電話鈴聲驚醒，只聽到電話那頭琳韻溫柔的撒嬌聲：「班，你好嗎？我聽媽咪說你今天要帶我一起去辦房子的過戶，而且兩個月後我們就要訂婚了。媽媽還說，訂了婚我們就可以住在一起，像正常夫妻般生活了。我太高興了，所以昨晚都沒睡好。待會兒九點半你來接我好嗎？」

這一通香棍把班傑明打昏了，他覺得今天自己是世界最幸福的人了。掛了電話的他從床上跳起來，立刻梳洗打扮擦皮鞋，套上了顯得年輕的粉紅色Polo衫，他把頭上沒剩幾根的頭髮梳了又梳，臨出門時還沒忘了往自己身上噴了古龍水。九點半，他準時來到了琳韻的樓下等著，對這個在他夢中出現過千百次的女人，他好像了解她也好像不了解她，他和她近在咫尺卻又彷彿遠在天邊，她似乎是真實存在但也近乎虛幻，而這天她終於不再以影子或夢中人出現在他面前，為此他的心跳得厲害。當他想得出神的時候，琳韻出現了，正當她拉開車門準備坐在班傑明的邊上，玲娣突然身手利索地一把把琳韻拉開，自己閃身坐了進去，然後叫琳韻坐到後座。

他們直接來到了市政大樓，在二樓備案處填表格的時候，玲娣讓琳韻坐在班傑明邊上，並且親切地拉著班傑明的手，此刻的班傑明已經完全沉浸在琳韻的柔情蜜意中，他的腦子失去了造物者當初設計它的所有功能。他事後完全不記得，那時誰做了什麼事、說了什麼話，只記得琳韻那溫柔的雙唇在他布滿了皺紋和老人斑的臉腮上親了一口，他頓時感覺耳鳴口渴胸口燥熱，他的眼光落在琳韻美麗的臉龐一刻都不曾眨眼。就這樣，他們很快辦完了兩棟房子的轉讓。玲娣對班傑明說，兩個月後就要訂婚了，希望他再忍耐一下。班傑明回到家後，頓時覺得鬆了一口氣，有人說只有放下緊抓著的東西，才能騰出手去抓取更有價值的東西，他認為這就是他今天所做的大事。

接著，兩個月過去了。但是，該發生的並沒有發生，班傑明沒有等到她們的電話，無論他怎樣打電話給玲娣或琳韻都沒有人接。這麼又過了一周，不該發生的卻一樁樁地發生了。班傑明終於鼓足勇氣懷著期待來到了琳韻的住處，想提醒她訂婚宴的事情。可是那裡早已經人去樓空，什麼都沒有剩下。班傑明回到家，心裡突然感到十分不安。不久，有人登門拜訪，告訴他他們已經買下了他的兩棟房產，給他三十天找地方搬出去。

說到這裡，維生告訴我這就是他們今天來找我們尋求法律援助的原因。維生說，他父親就這樣被騙，莫名其妙地突然變成了一個窮鬼，被新的屋主趕了出來。

經過我們的調查，班傑明的兩棟房產早在一個多月前就被轉賣出售，他給玲娣的一百八十萬的資金也早已被匯去韓國，玲娣和琳韻也被證實根本不是母女，這兩個女人已經在幾天前匆匆離境。其他類似的受害者還包括了帶琳韻來班傑明店裡的好友湯姆，他們都和班傑明一樣，有錢有房有自己的私人企業，但是年老孤獨又沒老伴。

由於班傑明已身無分文又無家可歸，維生為他申請了低收入 的政府補貼房，也為他申請了政府救濟金。他從一個原可以逍遙度過晚年的人，變成了一個靠政府救濟金度日的窮光蛋，從什麼都有變成了一無所有。那兩個女人縱然是多行不義，但是蒼蠅不叮無縫的蛋，班傑明這前前後後每一筆款項的支付和每一棟房產的轉讓，都有合法的手續，都是他心甘情願做的。他腦子沒病、身體健康、四肢不殘，曾在商場搏鬥，了解各種爾虞我詐，有活了七十六個年頭的人生閱歷，這一切都是他心甘情願的作為，說他「被詐騙」顯然有失公允。

我們一方面譴責唾棄不法者的行為，一方面也要呼籲人們更加正視老人孤獨的生活。班傑明的這類案例並不少見，這是在美中台華人社會的一個普遍的不正常現象。這些受害者大都是二戰後嬰兒潮出生的那一代人，他們正逢退休 後的暮年，子女也已成家獨立，他們是相對孤立又有相當積蓄的一群人。他們期盼有人陪伴，期盼可以再度青春，期盼更有安全感，於是就給了有心人的可趁之機。

所有的老年朋友們都應該正視這個問題，在退休之時做好有意義而低風險的人生規畫，讓自己能發出餘熱又不成為孩子們的負擔；生為老人們的兒女親人們則要多關心他們的生活，要多陪伴老人們，讓他們能安享天倫之樂而不會感到空虛，也可以在他們將要做出不太現實或者是錯誤的決定時，為他們辨別真偽、出謀畫策，幫助他們趨吉避凶。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州 ）