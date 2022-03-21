黛安∕圖

2012年1月初，清早的大地上還披著一層薄霜，路上來往的汽車車尾都冒著熱氣，冷颼颼的空氣令人直打哆嗦，但一邁進律所的大門就感到室內暖氣的溫暖和剛泡好的咖啡 香。同事們正三三兩兩地聚在一起，談論著各自是怎樣度過聖誕和新年假期。就在此時，辦公室進來了兩個男人，是年約五十歲的維生和他七十多歲的父親班傑明。仔細一打量，他們正是我四年前的老客人，那時他們是為了班傑明的離婚來尋求法律援助。

維生有兄弟三人，他們的母親早逝。班傑明四十五歲那年回台灣再婚，娶了一個三十歲名叫章荷的女人，並帶來了她的兩個未成年的女兒。班傑明婚前就擁有兩家家具店，再婚後的十幾年裡，靠著他的家具店養活了一家七口人，還存了一筆養老金。章荷和兩個長大了的女兒，平時都在班傑明的家具店裡幫忙打理店務。

一天，章荷突然提出要和班傑明離婚。原因是她以前的相好，也就是她兩個女兒的生父，是台灣的一個大財主，突然病故了，在他的遺囑中，他沒有忘記章荷和他們的女兒，她們一共可以分到三套房產和六千萬台幣。顯然，章荷不願意和班傑明父子來分享這天上掉下的餡餅，也不再需要班傑明了，所以她提出了離婚。

班傑明心中不願，但他了解章荷的心思，於是他們達成了協定。班傑明財產中的兩棟別墅和兩家店都是他婚前的財產，所以毫無疑問地歸班傑明所有。章荷要求班傑明支付一次性二十萬現金的贍養費。待離婚協議辦完，她就帶著兩個女兒離開美國回到台灣。

如今過了許久，他們的離婚也早已結束，今天又是為何而來呢？班傑明看上去眼光呆滯愁容滿面，無語無奈地坐在那裡。維生嘆了口氣對我說：「我爸叫人給騙了！」接著告訴我下面這件荒唐事。

班傑明離婚之後，家裡和店裡少了人照料，生活和工作上安靜得讓他發毛。班傑明把大部分時間都花在店裡，至少隨時有客人可以談談話解解悶，又不妨礙掙錢。一天，班傑明正在店裡吃早餐看電視，他的老友湯姆介紹來了一個韓國女人。這個女人說她叫琳韻，看上去年紀不到三十，中等個子，五官精緻，一頭披肩烏黑發亮的秀髮，是個典型的甜美時髦女子。她說想來找一張既可以正襟危坐，又可以慵懶貓著的椅子。班傑明隨便和她搭訕了幾句。琳韻非常健談，個性熱情又開朗，還有意無意地用打情罵俏的言語去撩班傑明。琳韻頻頻的撒嬌和清脆的笑聲劃破了店裡的沉靜，也打開班傑明自離婚以來那萬念俱灰的心。班傑明挑了一把店裡最高級舒適且價值不菲（七百美金）的路易士古典太妃沙發椅送給了琳韻，隨手又拿了一些昂貴的羊毛靠墊一併送給她。臨走前，琳韻說下午還有課，於是他們相互留了電話，琳韻才面露依依不捨的模樣離開了。

這突如其來的一陣花香把孤寂無聊的班傑明熏得暈頭轉向，他那乾枯已久的心田有如久旱逢甘霖，一時間雨露滋潤百花亂放。班傑明的腦海裡每每出現的那女子的歡聲笑語，他的心再也平靜不下來了。當然，他不知道的是，他的生活也即將隨之不平靜了。

那天晩上，班傑明按捺不住忐忑的心，想以售後服務的名義打電話給琳韻。可是電話那頭傳來的是一個中年婦女沙啞的嗓音，說是琳韻的母親玲娣。班傑明連忙說：「琳韻今天到我店裡來，我們談得很投緣，我送了她一套太妃沙發椅和皮毛椅墊，想問她喜不喜歡？如果可以的話，請她聽電話。」「哦，今天恐怕不行，她還在念大學，晚上要忙許多作業。改天吧！」過了幾天是周六，班傑明又打了通電話，又是玲娣接的。班傑明挑明他對琳韻有好感，想跟她做個朋友。玲娣說：「我們琳韻也說對你有好感，喂……哦……，我們這個家外面的環境不太好，聲音又吵，聽不清楚。琳韻很需要一個安靜舒適的環境來學習，所以她只能到學校圖書館看書。你要是真心喜歡她，或者想和她進一步交往，我是不會阻攔的。但是，你可以想想能為她做些什麼，好嗎？」

班傑明掛了電話後的幾天，心裡都在細品著玲娣的話，很高興琳韻對他有好感而且玲娣對此事也沒有意見，如果可以為她改善一下學習環境的問題，這事就八九不離十了。畢竟自己賺的錢也花不完，花一點在自己喜歡的人身上，自己也可以抱得美人芳心歸，豈不是兩全齊美嗎？

想通之後，班傑明又掛了電話過去，還是玲娣接的。她一聽是班傑明的聲音就要掛電話，班傑明連忙說：「等一下，先別掛電話，我是來問你們喜歡住哪裡的房子。我想我可以改善琳韻讀書和生活環境的問題。」玲娣聽到這裡馬上說：「最好的地點應該是離學校不遠，上下高速公路近，購物方便又相對舒適。我知道聖塔娜街的二樓就有出租的公寓，聽說兩房兩衛兩廳的套房要五千美金一個月，啊呀，好像太貴了，不過如果你付不起就算了……」說完又要掛電話。

班傑明連忙說：「我可以的，那點錢算不了什麼，對我來說小事一樁，沒問題！」玲娣接著說：「其實，有好多男人都爭著要為我女兒琳韻租房買房，但是琳韻都不喜歡他們，說他們都是土豪，沒有一點文化，但她偷偷告訴我她喜歡你，所以我才悄悄地把這個機會告訴你。如果你也覺得可以和我女兒進一步走下去，可以先去用你和琳韻的名字和那裡的仲介簽個合同，再付上一年的房租，到明年年底琳韻大學畢業了，也許你們就可以訂婚了。」

一聽到明年年底可以和琳韻訂婚，班傑明眼前一亮，沒有絲毫猶豫，就生怕餡餅被別人搶走了。要知道這時班傑明和琳韻自從那天在店裡相識之後，連一句話都還沒有談上呢！班傑明以迅雷不及掩耳的速度去銀行取了六萬現金，第二天約上了琳韻和玲娣，喜孜孜地載她們一同前往聖塔娜街去租房子了。過程中，玲娣堆著笑臉，還不只一次提醒班傑明，以後他和女兒訂婚之後，就可以把這裡當成婚房了。

租了房之後，班傑明又從自己的家具店裡挑了最豪華的家具送過去，並且指派工人按照他準丈母娘的指示安置。當晚，為了慶祝琳韻和玲娣的喬遷之喜，班傑明毫不吝嗇地請她們母女飽餐了一頓山珍海味。用完晚餐，班傑明就載她們一起去新居。剛進屋，玲娣就讓琳韻進房去做功課，說是學校要大考了。玲娣接著向班傑明說，她有一個很好的投資 項目，這個項目由韓國政府的經濟部主導，她的親大哥剛好是韓國政府方面的負責人，肥水不落外人田，就先找上了玲娣。玲娣說這專案一方面因為有政府做擔保所以有保障，一方面又穩賺不賠利潤豐厚，所以很多人都透過關說想利用玲娣這個管道投資。

玲娣接著說出了她的構想，主要是想集資成立一家進出口公司，然後跟韓國政府合作。然而，先前說的一些人都心懷鬼胎，想藉由資金來控制這個公司。她接著說道，與其和外人一起經營，倒不如和信得過的準女婿一起出資來幹。她說如果班傑明有能力，可以只出五十萬美金入夥，憑她跟韓國政府的關係和她多年的經營理念，只消半年公司就可以開始盈利，班傑明什麼事都不用做，就等著每個月坐拿紅利，而且終身受益。班傑明一聽當然高興，能夠擁著貌美的嬌妻過著一輩子的榮華富貴，這個五十萬的買賣，值了。

至此，班傑明沒有一點遲疑，一心一意奔著去實現一個美夢。兩個月後，玲娣打電話給班傑明說，營業機會太好了，她決定擴大投資，所以準備同意追求琳韻的其他土豪也參與投資，但是她尊重班傑明的意見，想知道班傑明的想法。班傑明問：「還要再投多少？」「再投五十萬美金，每個月的紅利可以翻四倍！」班傑明當然不希望那些土豪摻和，立刻又去提了帳上剩下的五十萬現金給玲娣。這時的班傑明已經有兩個月沒有再見到琳韻了，每次要求見一面，玲娣都說按照她們家族的傳統，訂婚的雙方在儀式舉辦之前是不可以見面的。玲娣告訴班傑明，琳韻也想他，但請他們雙方都要克制。（上）（寄自加州 ）