媽媽好幾次說，對我很愧疚。因為我小的時候，從來沒能自己吃一個蘋果 ，要切成六份和兄弟姊妹分享，一人一小塊，那時蘋果是進口貨很稀奇。而小我十二歲的妹妹就可以一個人啃一個蘋果。我安慰媽媽說：「您不必內疚，我沒有特別喜歡吃蘋果，現在加州 的日本富士大蘋果，一磅才九毛九，我也很少買。」

每個媽媽在撫養孩子的過程中，雖然做抉擇時小心翼翼，深思熟慮一想再想，難免還是有可能做了錯誤的選擇，而在日後感到後悔。孩子轉眼長大，午夜夢迴時，媽媽逐一拿出來檢討，留下的卻是一大堆的內疚。美國人有一種說法：「沒有內疚的人不能稱之為母親。」專屬於媽媽的內疚還有個專有名詞，叫作「Mom Guilt」。我的媽媽就有一大堆，包括：把親戚送的巧克力轉送給爸爸的上司，讓孩子眼巴巴地流口水又希望落空。讓妹妹穿哥哥的襯衫去學校，被同學笑，媽媽一直耿耿於懷。替孩子送傘到學校時沒有打扮一下，讓孩子們沒面子。年輕母親不知道嬰兒仰著睡會扁頭，女孩子睡成大扁頭，綁起辮子不好看。個子不高是媽媽的錯，內向是媽媽的錯，不會讀書也是媽媽的錯……，孩子出現任何問題都會歸咎於自己，一樁樁一件件吞噬著媽媽的心，內疚成為母親簡歷上一筆抹不去的祕密。

職場媽媽也為自己上班產生罪惡感。起早摸黑餵好奶，出門前把孩子託給人照顧，離開時聽到孩子哭得聲嘶力竭，媽媽心糾成一團地趕去辦公室。職場媽媽常反覆內疚著：無法出席小孩學校的活動、弄錯孩子幾年級、忘了孩子的教室在哪兒、沒空盯著孩子刷牙、給孩子買錯衣服尺碼、忘了給孩子繳補習費等等。公司家裡兩頭煎熬，每天總有幾個瞬間，覺得自己不是一名合格的好母親。

住在比佛利山莊時，我最佩服猶太 媽媽的育兒術。她們不是自己內疚，而是特別懂得營造氣氛讓孩子內疚。例如孩子想出去玩，媽媽說：「我會給我的孩子自由，不管你要不要，我都給你自由。盡量去玩吧，我會一個人在家，別管我，我可以一直生著病等你回來。」孩子聽了後哪還敢說要出去玩？

每個媽媽都承受了九個月懷孕的辛苦，才把孩子帶到世上來，說她是世界上最愛孩子的人，大家都能認同。但是大多數母親在愛孩子之外，也經歷了擔心、失望、內疚、競爭心態、沮喪，甚至憤怒和恐懼。猶太諺語說：「上帝無法照顧每一個人，所以創造了母親」，算是對媽媽最高的評價。有的媽媽愛孩子愛到講出來的話一點都不理性，家長會時曾聽過一位家長對老師說：「我的孩子如果不乖，你不要打他，你打別的孩子給他看，他就知道了。」（寄自加州）