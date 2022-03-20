電影《曾經，愛是唯一》中文海報。（本報系資料照片）

2008年星光燦爛的奧斯卡頒獎典禮上，出現兩位打扮素樸的歌手，聯袂演唱同年獲「最佳電影 原創歌曲獎」的〈慢慢沉寂〉（Falling slowly），其中一段歌詞好似帶著希望，將人從谷底拉出，迎向未來：

「把這正在下沉的船，轉向回家的路∕我們還有時間（Take this sinking boat and point it to home∕We have still got time）……你那雙理解我的眼睛，慢慢消逝∕我不能再回頭（Falling slowly, eyes that know me∕And I can’t go back）」。

輕柔的嗓音，配以吉他伴奏，猶如清泉之聲，扣人心弦，使我對這部音樂劇電影《曾經，愛是唯一》（Once）好奇起來。

兩位歌手：愛爾蘭籍的格倫．漢塞德（Glen Hansard, 1970-）與捷克籍的瑪可塔．伊爾格洛娃（Marketa Irglova, 1988-）正是本片男、女主角。影片描述街頭男歌手和捷克新移民在都柏林相遇的故事。男主角除了在街頭賣藝外，平日修理家用電器；女主角則是靠著賣花，換取微薄收入。看似平凡無奇的女主角在移民前也是音樂家，如今經常利用午休時間，到附近的鋼琴店彈琴。她在喧囂的廣場上聽過男歌手的創作，甚為欣賞。偶然機緣下，為了鼓舞他，兩人共同譜寫新曲。

在鋼琴店中，女主角向男主角展示她的琴藝，男主角則向女主角講解自創曲，舒緩的孟德爾頌與滄桑的吉他，兩者剛柔並濟，令人驚豔。這一幕音樂饗宴，從街頭搖滾樂過渡到古典樂，加之浪漫的歌詞，恍若柳煙杏雨，春光蕩漾，觀眾在聆聽他們的歌曲時，愛上他們，而他們自己也愛上了對方。

本片的對話極少，主要靠歌曲反映人物的心境，為故事的進展帶來新的訊息，從演到唱，敘事節奏自然真切，完全沒有遵循經典歌舞片如《西城故事》（West Side Story, 1961）、《芝加哥》（Chicago, 2002）裡突兀誇張的轉換，或是沿用華麗的服飾與龐大的演員陣容吸引觀眾。其間一幕，女主角在家為男主角的另一首歌填詞，突然發現隨身聽沒了電池，急忙出門購買。黑夜中，她穿著白色睡袍，居家拖鞋，一路沿著靜謐的街道徒步哼唱，孤獨的身影，楚楚動人，吐露愛情滋味的女聲，餘音嫋嫋。電影不落俗套，以獨特視角勾勒人物情思，輕巧地重塑當代歌舞片的模式。

影片中，男女主角經過反覆演練，成功錄製了令人滿意的試聽帶，感情也凝聚至高潮。然而，雙方各有牽絆，女子已婚，育有一兒，與母親同住。男子前不久才與情人分手。最終，女方因責任感驅使，選擇不拋棄丈夫及幼兒；男方則在她的激勵下，從失戀的漩渦中掙脫出來，準備拿著新作品，前往倫敦挽回舊愛。臨走前，他託人贈琴給女主角，算是回應這一段相知、相惜的音樂緣。導演 用靜默畫面處理這離合悲歡的複雜情緒，只見，窗戶內女主角的先生自捷克來團聚，孩子啼鬧。女主角接收到這架鋼琴時，掩面驚呼。此時，鏡頭拉遠，觀眾只看到她的臉朝向窗外，深情地彈奏，宛如傳送一首動人溫馨的插曲。

這部花費十五萬美元左右的小成本藝術電影，沒有想到會創下三千萬美金票房，也未曾預料歌曲能受到觀眾如此喜愛，連巨星巴布．狄倫（Bob Dylan）都為之傾倒，力邀漢塞德和伊爾格洛娃同台演出。漢塞德似乎一夜間在國際上爆紅，但其實他早就是著名的「框架樂隊」（Frame）主唱，本片的導演約翰．卡尼（John Carney）便是同一樂隊出色的貝斯手。他們與「U2」，「西城男孩」樂團，同為愛爾蘭家喻戶曉人物。

值得一提的是，漢塞德在追求音樂藝術的生涯中，特別受益於他的師長與家人。年少時，他的學習成績並不理想，唯獨鍾情音樂。校長建議他輟學，鼓勵他：「先到街上唱唱歌，開始音樂生涯，一年後，倘若覺得不好，就回來，我們再想其他辦法。」漢塞德回家後跟父母親提及此事，母親只問，這是否是他自己的意願，「如果是，那就祝你好運！兒子！」從此，漢塞德便背著吉他在繁華的街巷試唱，潛心於創作與磨練，結識志同道合的音樂人，直到走進表演家行列。

難得漢塞德母親也是位歌唱好手，只不過，年輕時為了養家餬口，曾在街上賣水果，所以特別理解兒子，積極鼓勵他追求夢想。電影中有一幕男女主角參加派對的場景，那位引吭高歌的優雅中年女性，正是他的母親。漢塞德笑稱，自己的血液裡承傳家族的歌唱基因。他的祖輩還曾經與名作家詹姆斯．喬伊斯（James Joyce, 1882-1941）一同參加歌曲競賽。

喬伊斯的父母親的音樂造詣頗高，受家風影響所致，喬伊斯除了擅寫小說外，彈唱俱佳，1920年前後曾參加歌唱比賽，差點成了愛爾蘭首席歌手。作為現代小說先驅者，喬伊斯文體奇異，代表作《尤利西斯》（Ulysses）於1922年出版，迄今已一百年，仍為人津津樂道，其眾多著作也成為當代愛爾蘭音樂人的靈感來源。電影《曾經，愛是唯一》捕捉音樂人之間細微的情感，呼應了《尤利西斯》極力呈現都柏林人內心對愛情與藝術的渴望，堪稱繼承了喬伊斯的創作精神。

女主角伊爾格洛娃，亦是來自愛好音樂的世家，父親曾擔任過家鄉的副市長，數度接待到捷克表演的外國團體，漢塞德因而認識他們一家。兩人合作演出此片之後，在眾人的祝福下結婚了。遺憾的是，漢塞德經常至外地演唱，夫妻聚少離多，這段婚姻很快走到盡頭。離婚後，伊爾格洛娃再度尋得歸宿，結婚，生子，定居冰島。而漢塞德則義無反顧地繼續他的音樂使命。

改編自《曾經，愛是唯一》的音樂舞台劇 ，由傑出的年輕表演者接手，在百老匯劇場，演出上千場，2012年勇奪東尼最佳音樂獎。這群專業素養極佳、面貌姣好的舞台劇演員，個個才華橫溢。但是，歌迷們似乎覺得原唱者那股未經修飾的韻味，無人能取代，影迷們更將這部歌舞片與膾炙人口的浪漫喜劇《日落之前》（Before Sunset, 2004）相提並論，讚美那流暢的即席對話和毫不造作的演技。

漢塞德和伊爾格洛娃原定2022年重啟巡迴演出計畫，無奈，新冠肺炎持續肆虐，只能作罷。想要聆聽創作歌手詮釋愛情的美妙歌聲，只能翹首以待。正如〈慢慢沉寂〉裡唱的「我們還有時間」，一切都將柳暗花明，漸入佳境。

（寄自加州）