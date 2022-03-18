北湖簽名照。（大邱．圖片提供）

去年春天為了貪看野花，險些墜落谷底一命嗚呼。未料盛暑剛過，還來不及計畫賞秋之旅，竟然兩度出入急診室，在鬼門關前轉了一圈回來後，驚見秋天已悄然而至。年年想去而年年未去的395號公路又向我殷勤招手，想想與其坐在家中擔心，不如出外散心，遂與先生兩人瀟灑上路。

395號公路位於美國西岸，全長一千三百零五哩，沿著内華達山脈（Nevada Sierra）的東麓運行，由南到北貫穿加利福尼亞、内華達、奧勒岡和華盛頓四州。所謂的加州 賞秋大道，即是南起大松樹峽谷（Big Pine Canyon）北至監控隘口（Monitor Pass）的這一段395號公路，長約二百哩，沿途計有二十二個賞秋景點。

内華達山脈東麓的主要變色樹種是白楊（Aspen）、棉白楊（Cottonwood）和柳樹（Willow）。海拔高度由五千至一萬呎不等，由於氣溫的變化和白晝的縮短，樹木的顏色分別在九月中至九月底、九月底及十月前三周這幾個不同的時段内達到高峰。至於樹葉的顏色變化，則是由植物體內的葉綠素、葉黃素、胡蘿蔔素和花青素來決定的。春夏因日照長而光合作用活躍，葉綠素生產豐富使得葉子呈現綠色。入秋後因氣溫、濕度和日照的改變，葉綠素合成的速率變慢且含量降低，當葉綠素消失之後，胡蘿蔔素和葉黃素卻仍存在於葉中，於是使得葉子呈現橙色和黃色。但當日照強而晝夜溫差大時，花青素則會快速增多，以致樹葉變紅。

這條賞秋大道上的景點雖多，但主要還是集中在主教溪峽谷（Bishop Creek Canyon）、猛獁湖（Mammoth Lakes）和六月湖環線（June Lake Loop）這三個區域，但它們並非位於395號公路兩旁，而是要岔入小路進到山區才能欣賞得到。由於上述種種因素，想要一日看盡長安花，實無可能，只能隨興開到哪看到哪。

位於最南端的主教溪峽谷，山勢最高，葉子變色最早也人氣最旺。主教溪有北中南三條支流分別注入北湖（North Lake）、薩布麗娜湖（Lake Sabrina）和南湖（South Lake）。三者皆是海拔九千呎以上的高山湖泊，北湖最美，薩布麗娜湖最大，南湖最高。高山湖泊原應是水天一色的湛藍，空氣清新冷冽，不幸，去年秋天受山火影響，不僅水天濛濛，空氣裡還飄散著一股焦煙味，全程皆須戴著口罩 ，還有輕微缺氧和頭痛的高山反應。

從395轉上168號公路前往北湖的路上，不時可以看到山上谷中閃過的黃色白楊身影，但都不及前面一座粉紅高峰來得吸引人。經過一條小橋，沿著一條崎嶇狹窄的山路盤旋而上，沒想到開到頂，即是粉紅高峰也是北湖的所在地，山前黃紅交雜的白楊林將它襯托得更加艷光照人。

穿出岸邊白楊林，粉紅雙峰赫然在眼前，北湖恰如它的化妝鏡，將它絕世容顏絲毫不差地反映出來。雙峰之間，黃紅葉浪如飛瀑而下，沒入一片金黃之中，又溢向兩側，替湖岸鑲上一道金邊。雙峰旁後的是稜角分明的派尤特峰（Paiute Peak），海拔萬餘呎，無論山形還是花崗岩色均與粉紅雙峰壁壘分明。此處色彩豐富、線條優美如抽象畫，是攝影者的最愛。

沿著湖岸線有一條白楊夾道的小路，翠綠、鵝黃和金紅交織成的錦繡屏風，將一切凡塵俗念摒之於外。當風過林梢，群葉閃亮如金幣，動聽如音符，可說極具聲色之美，白直樹幹上的美目盼兮，更是美得讓人流連不去。

薩布麗娜湖是在主教溪的中間支流築壩而形成的湖，是以建造大壩的加州內華達電力公司的第一任總經理的夫人的名字命名的。它是此區最大的一個湖，可惜連年乾旱，湖岸線大幅縮水，山上白楊林不夠密集，樹葉才剛剛開始變色，沒有北湖般的美麗倒影。不過沿著主教溪的中間支流，一路溪水潺潺，夾岸白楊流金泛彩，景色非常迷人，尤其是靠近停車場的那一段是精華所在，溪邊成排的白楊林，從下往上，由黃而橘而紅，層次漸進，色彩漸濃，渲染出漫天彩霞，正是「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」的最佳寫照。

前往南湖的路上，白楊林綿延密集，山坡上是道道鵝黃，山腳下是片片金黃，小溪旁則是排排橘紅，使你不能不停車回應它的熱情召喚。沿途山峰多是岩山，一處有許多堆疊整齊的方形岩塊隱藏在白楊和青松之間，不禁懷疑它莫非是荒城遺址？到達山上停車場，只見白楊處處，卻不見南湖蹤影。

走入林中小徑，下行石階陡峭不知所終，正欲放棄時，碰上回程的遊人告之，前有美景值得一遊，後又遇一當地居民指點我們回程捷徑，遂欣然前往。轉過一座殘垣敗壁般的山峰後，景色豁然開朗，一邊是灰濛暗淡的曲折南湖，一邊是光鮮燦爛的夾道白楊。其時陽光被煙霧遮蔽，群峰若隱若現，幽遠如國畫，湖水非灰非藍，凝歛似凍墨。水位明顯降低許多，在湖的一端露出了一大一小兩個彎曲的岬角，上有流水刻畫出的條條白色波浪紋線，由金黃樹隙中望去，頗有海枯石爛地老天荒之感。這兒的白楊細直，但不知何故，樹幹不是白色的，而是灰灰黃黃的，而且上面也看不到美人鳳眼。

猛獁湖不是湖名而是鎮名，位於賞秋大道的中點，它以猛獁山和六月山滑雪區及多個小湖而聞名，商店旅舍雲集，是打尖的好地方。這是我們自疫情 以來第一次在外留宿，雖已打了兩針疫苗還是不敢掉以輕心，一進門即以清潔液擦抹所有家具、門把和開關，再以酒精噴灑床單、被褥及毛巾。

海拔八千餘呎的雙子湖（Twin Lakes）位於陡峭的猛獁山南側，儘管中間有一條狹窄水道相連，但仍是單一湖泊，也是湖泊盆地中最低的湖泊，亦是猛獁溪的源頭。從較小的馬米湖（Lake Mamie）不單可以俯瞰猛獁山和雙子湖，連湖上雙橋亦清晰可見。遠山層疊，近石嶙峋，青松林立，湖岸泛金，美得不食人間煙火。

喬治湖（Lake George）是湖泊盆地中最高的公路湖。湖面不寬，湖水清澈見底，對岸白色孤塔（White Tower）矗立在平緩的水晶峭壁上獨領風騷，腳下湖岸青松密布，偏有一岩堆凸出於外，上面居然還有一棟小木屋，但不知是否還有人居住。孤塔旁邊的白色峭壁上，松林疏落，其下的白楊荒草正在變色，欲將湖面染黃染紅，好與青松平分秋色。

除了這些賞秋景點之外，還有兩處獨特的地理景觀不容錯過。一個是位於猛獁湖西北的魔鬼柱國家紀念地（Devil’s Postpile National Monument）。大約八萬二千年前，玄武岩熔岩從未知來源流向這裡，遇到阻礙，堆積成很厚的特殊熔岩流，礦物成分一致，並且冷卻緩慢而均勻。隨著熔岩冷卻，它收縮並分裂成對稱垂直的六角柱。數萬年後，一條冰川流下，覆蓋了破碎的熔岩塊。移動的冰塊侵蝕了柱樁的一側，露出一堵六十呎高的柱子牆，因其色黑被稱為魔鬼柱。後因侵蝕和地震，許多柱子倒塌了，這些斷柱現殘留於柱樁下方的斜坡上。

儘管魔鬼柱的照片看過多次，親眼目睹數百根六角形玄武岩柱如原木般矗立眼前，對這冰與火的傑作仍是深感震撼。攀上頂端，腳下六角或多邊形柱互相嵌合而成的石板地，更是令人驚嘆。由另一端下坡時，驚見許多高矮不齊的石柱插滿斜坡，不知何時會完全顯露或就此沉埋。

位於395號和120號公路交會處的莫諾湖（Mono Lake），至少在七十六萬年前形成，它是一個鹽鹼湖，也是內陸盆地的終端湖。因無出口，導致湖中積聚大量鹽分，湖水呈鹼性。當淡水泉水在湖中的鹼性水域中冒泡時，所形成的一種礦物結構被稱為凝灰岩塔（Tufa），這些高出湖面而形狀怪異的凝灰岩塔，成了此湖最著名的特徵。

高山氣候變化莫測，唯恐回程遇雪受困，去時路過莫諾湖便停車匆匆一遊。時近黃昏，遠山縹緲，湖水蒼茫，幢幢塔影如夢似幻，突然夕陽破雲而出，將一團烈焰投入湖中，似欲焚燒這一座孤懸湖中的廢墟，躑躅再三卻悄然隱去，這莫諾湖的落日著實詭異。

第三天氣溫果然驟降華氏二十度，氣象預報次日會有風雪，穿過内華達山脈的三個隘口均將封路，逼得我們不得不提前一天回家。

這一路上青山隱隱、綠水迢迢，並沒有漫山遍野的金黃白楊，看來金色395只存在於我的想像之中，若只是一味直行其道，是看不到峰迴路轉的美景的。（寄自加州）