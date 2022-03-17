南昌菜市場一角。（張晶瑜．圖片提供）

「靚女，你倆拎的是什麼？」「紫椰菜。」「哪兒弄的？」「菜市場。」「菜市場？我沒聽錯吧！你倆千里迢迢來北京 逛菜市場？」「對啊！我們天天逛。」「有冇搞錯！」

以上是在北京機場 登機口，我和閨密與領隊之間的一段對話。

那次，單位組織我們去北京旅行。回程候機時，我和閨密肩並肩站著，各手提一個網兜裝著兩個紫椰菜。團友和領隊一樣，對我們逛菜市場買菜非常詫異。多年後，此事仍常被人提起，「在北京逛菜市場，還帶菜回廣州，嘿嘿！」這是每次笑談的結語。

而今想起，我也莞爾一笑。不管在哪，逛菜市場於我就是尋常事，是必須的，既是慣性使然，也是魔力驅使，它來自我幼時對菜市場的喜愛。

●

老家是廣東西南一個臨海縣，我小時候生活的村子在縣城南郊，隔河相望，進城約一公里路程。

那時，城鄉盛行「等墟」傳統貿易方式，即在墟日（某個特定日子）定期而集。「等墟」就是趁墟、趕集。縣裡有些鄉鎮還以墟日命名，如逢三逢八為墟日的鎮，名為三八鎮，還有四九鎮、五十鎮等，現在依然沿用。

我們縣城是逢一逢六為墟日。一到墟日，城裡人山人海，車水馬龍，熙熙攘攘。村道也特別熱鬧，路人也比往日光鮮。騎自行車的，後座不是籮筐就是菜籃子；走路的，手裡也是一個菜籃子，有的還肩挑兩個籮筐或簸箕，裝著瓜果蔬菜 紅薯芋頭等。偶爾，有人拿著幾隻雞或鴨。無論買或賣，村民目的地只有一個，就是城裡當時唯一的菜市場——南昌市場。「等墟嘍！」這句話沿途不絕於耳。

每逢墟日，祖母和母親必定進城，不管家務多忙，她們總能擠出時間出行。家裡那個水草編織的菜籃子，我們稱「等墟籃」，是祖母和母親每次攜帶的必需品。她們一回到家，對我最具吸引力的就是那個菜籃子。我總能從中翻出我想要的東西，如菠蘿包、水包、鹹煎餅、牛脷酥、糖果餅乾等。雖然每次見到只是其中一兩種，吃到的也只是一兩塊，我還是很高興。不過，就是覺得不過癮。我們家有四姊弟，一個包子要掰開兩份或四小塊，餅乾也是，大家分著吃。這樣無法滿足我的口腹之慾。

我經常跟祖母去菜市場也是為了菜籃子裡常見的那些食品。不過，不是每次都能得償所願。但對菜市場，我已輕車熟路。菜市場在城中心，有南北兩個敞開式門口。門口兩邊，都有我喜愛的糕點鋪和即做即賣的攤位。人未到，老早就聞到香味了。

我最愛吃的牛脷酥，現炸現賣。煤爐上的鐵鍋，熱油滋滋冒泡，油香混雜著焦糖味、麵香味，撲面而來，聞著就醉了。牛脷，家鄉話是牛舌，但此牛脷不是真的牛舌，而是外形像牛舌的麵食，外脆裡嫩，鹹甜適中，鮮香可口。中間凹位那一小圈粉糯酥皮，粉嫩香甜，令我念念不忘。

後來，我又愛上菜市場的燒臘、燒豬、燒鵝、燒鴨、叉燒，聞到味道就垂涎三尺。菜市場滿藏美味，這是我自小最深刻、最真切的體驗和印記。

高三時，我在學校住宿，但周末回家，我依然興致勃勃地跟母親去菜市場。我的任務是提菜籃子，而心裡卻打著小算盤。其時，我更愛的是生猛的海鮮和河鮮，更吸引我的是來自江湖海洋的味道。

堆積如山的生蠔，即開即賣，生鮮肥美，和豬手同煮，其味之鮮，無以言表。血蛤，以堆為單位售賣，兩塊錢一堆，一堆三斤多，煮熟裝滿兩大盤，用家鄉話說就是「便靚正」。血蛤只用開水燙幾秒，殼爆開就可吃了。肉嫩潤滑，汁液鮮甜，吮一口，咬一口，都鮮到掉眉毛。那時，我幾乎一周吃一次，大飽口福。每次去菜市場，我在賣血蛤的攤位一停步，母親就掏錢買了，沒一次說不。

我自小吃到大，一直愛吃的鯰魚和塘虱（家鄉稱鰍魚）在菜市場也不時見到，無論清蒸抑或與黑豆煲湯，味道都是一流。小學時，這些魚都是父親在休息日到山塘河川放網捕回來的，後來都是在菜市場買了。

游水海蝦、跳跳魚、冰鮮黃眉頭、龍兔魚和閃著銀光的腰帶也是我愛吃的海鮮。腰帶是老家對帶魚的稱謂，帶魚首尾彎蜷成一圈，像古時官服的腰帶，故名。年節給親友送腰帶，是老家習俗，寓意加官進爵，指日高升。因此，一年四季，菜市場最不可少的就是腰帶，冰鮮乾貨應有盡有。

那些來自江湖海洋的海鮮河鮮，我看著就心花怒放，垂涎欲滴，什麼煩憂都沒了。逛菜市場對我而言，彷彿身在花海遊蕩，賞心悅目。我嗅到的不僅是鮮味、香味、美味，還嗅到了來自大自然的野味，甚至有那麼一點放縱、自由的氣味。

●

九○年代，我在廣州成家。初為人婦，廚房和菜市場成為我的另一個「職場」。但是，我在廚房總是笨手笨腳，而在菜市場卻是得心應手。廣州和老家相距一百多公里，雖然語言不同，但飲食習慣基本一致，菜市場的食材也大同小異。

不過，我似乎更愛廣州的菜市場，因為那裡不斷有新發現和新驚喜，特別是瓜果蔬菜，品種更多。廣州本地的菜心，翠綠嬌嫩，水靈靈的，吃起來嫩生生、甜絲絲，水煮、生炒都柔嫩潤滑，滿口生津，我看一眼就愛上了。此前，我在老家的菜市場從未見過廣州菜心，老家常見的小白菜心雖然味道不錯，但兩者相比，我覺得廣州菜心更勝一籌，吃過一次就愛不釋「口」。

深冬才上市的遲菜心，則是上品，是菜心家族的「高大上」。遲菜心，甜脆爽口，菜味特濃，葉幫菜梗都有甜味，是菜中極品。不同於普通菜心，此菜粗壯、高大，一根至少一斤，有的重達兩三斤。美中不足是上市期短，過冬就過造。另外，地域性強，只有廣州增城出產的才正宗，才上乘。其他地方的就變味了。

果菜之鮮，與歲時之感相繫最為濃烈；與日升日落、四季流轉接駁；又與廣闊天地緊緊連結，地域差異最明顯。這是我在菜市場淘寶過程的又一體驗。

廣州特有的雞心柿、蘿崗橙，每年秋末以後才在菜市場的水果攤出現。雞心柿形如陀螺，又像雞心，故名。柿子軟糯香甜，沒核，掰開兩半，吮啜一下，肉汁就完全吸入口腔，留下一片薄薄的皮。雞心柿和蘿崗橙一樣，基本走不出廣州。每年，只是在剛上市時買到，沒幾天就不見蹤影了。

另一種季節性強的水果是水蜜桃。我家附近的菜市場只有一家水果攤出售。每年七月左右，那家水果攤就在最醒目的位置，豎起一塊木板，潦草寫著幾個大字：正宗北京水蜜桃（剛坐飛機來的）。括號裡幾個字很吸人眼球，尤其是「剛」和「坐」兩字。

有次，我買了蘋果後問老闆：「水蜜桃每天都係飛機運過來嗎？」老闆乾笑兩聲以粵語回答：「當然啦！你睇幾新鮮啊！正宗北京果，甜過蜜糖呢！唔買唔好摸哦！嬌貴啊！」

我當然不買，也不摸。我知道那是真正的北京水蜜桃，個頭、模樣、色澤和我吃過的一模一樣。我第一次吃水蜜桃是父親出差北京帶回來的，只可惜一箱壞了三分之一；另一次是父親一位北京朋友帶過來的，兩箱都完好無損。我曾吃水蜜桃作正餐，一頓兩個，飽上喉嚨，水蜜桃的香味在指尖停留很久。

首次在廣州菜市場見到水蜜桃，我也是驚喜的，但是價格卻令我嘆氣。那時，水蜜桃每斤約十五元，而十五元可以買到我當時兩口之家兩頓的肉菜了。無法實現「水蜜桃自由」，令我沮喪，曾發誓，去北京時要狠狠吃到吐。

我第一次到北京是單位組團去的，路費、住宿費由單位全包，景點門票、日常交通及伙食個人承擔。我們住在某研究院的招待所，周圍都是職工宿舍，毗鄰地壇公園。我們下午抵達，安排好住宿後就是晚飯時間了。我和閨密稍作收拾就出門溜達，見到幾個行人提著鮮肉菜匆匆走過，我倆一拍即合，逛北京菜市場。問清楚位置，約八分鐘後，我們就到了目的地。

一進入菜市場，我就像鳥歸山林，歡欣雀躍。除了常見的魚、肉和琳瑯滿目的蔬菜、水果，我見到了從未見過的紫椰菜和大蔥，還有心心念念的水蜜桃。而水蜜桃便宜到超出我想像，一斤一塊半，只有廣州的十分之一價，而且更新鮮。買是必須的，但我們只買了當日的分量。招待所沒有安裝冷氣，日間炎熱，無法保鮮。

於是，為了水蜜桃，在北京的那幾天，我們天天逛菜市場，有時早上，有時下午，什麼時候想吃，就去菜市場買。回廣州前一晚，還買了紫椰菜帶回去，然後就有了後來的笑談。

●

千禧年五月底，廣州少年宮參加全國幼兒體操賽，我以家長身分隨隊再次去北京。在西直門附近，我又逛了兩次菜市場，那回，是為了櫻桃。其時，櫻桃在廣州超市是六十元一斤，而菜市場的水果攤基本沒貨出售。在北京的菜市場，僅五元一斤，最終，我又在北京菜市場實現了「櫻桃自由」。

難忘的是，在買櫻桃時，還遇見一次有趣的吵架。兩位四十來歲的女人，不知何故在隔壁雜貨攤吵起來，嗓門很高，勢均力敵。「你出門忘了吃藥吧！」「你忘了刷牙！」「別把自己當根蔥！」「甭跟我耍哩格兒楞，你也會腳底下拌蒜！」雖然什麼蔥什麼蒜的，我不明白，當時還是聽得醉了，像聽一幕精采的戲。我嗅到的不是火藥味，而是趣味、煙火味、是生活味。

人生萬千，不過飲食男女。不管落腳何處，菜市場一直是我生活的一部分，密不可分。它市井熱鬧，活色生香，沒有矯情，也不須掩飾，展現的都是生活的原色。在我眼中，那是最具人間煙火氣的地方，是我們早出晚歸的慰藉，是撫慰心靈的一劑良方。累了、倦了，就逛逛菜市場吧。（寄自賓州）