他在心中想，這明朝的觀音，已經有五百年的閱歷，看盡了人世的滄桑，或許在相對靜坐的時候，早已聽見了他內心的聲音，了解他的矛盾與直面死亡憂愁，因此不想讓他憂懼為難，所以決定要離開吧。

「或許，每一尊佛像都有內在之靈，自會尋他的歸處吧。」他告訴自己。

然而，這一堂生死之課，他覺得似乎還沒修完，好像那佛像還有些什麼，是他還未感知，尚未感悟的。這樣離去，他心中有一種遺憾。

但佛像是妹妹的，她如果想賣，或許有經濟的需要，或許有別有顧慮，他能說什麼呢？也許，和這一尊觀音像的緣分也到此為止了。

那一天晚上，他恍惚中未曾睡好，一早便起來，在幽幽微明的晨光中打坐。

「我的功課還未結束，不該讓他離開啊！」

雖然他心中覺得，那是死亡的象徵而感到恐懼，可內心卻有一種聲音說：「如果那不是死亡的象徵，而是佛的接引，那麼，他是誰？是因緣？是功課？還是佛陀要來教我的生命導師？」

他心中充滿矛盾，卻只是坐在觀音像前，靜靜打坐。

面對和他的身形一樣大小，一樣姿勢的觀音，他對望著。

觀音垂目，無言。

「如果你有靈，請你決定，是要離開，還是留下。」他伏在佛像前敬拜。心想，從昨天妹妹通知到今天，都過了二十幾個小時了，骨董商仍未來電，或許已放棄了吧。

早晨十時許，骨董商還沒有打電話來，他正兀自慶幸時，不料電話就來了。他說：「如果方便，下午找輛車過去載。」於是約定了四點。

「你終於決定要走了嗎？」放下電話，他靜坐在像前，燒上一炷香，說：「那就得讓你走了。」

走之前，幫他理一下儀容吧。他心想。

從來了這裡到現在，只是打坐時隔了一段距離相望，都不曾好好整理一下。於是他仔細去看了佛像。只見他的肩膀的地方，似乎有一點擦到了的白痕，可能是在搬運時碰傷的吧。如果觀音像是從漢中運來的，那也是走了好長的陸路，再飄洋過海而來。

佛像的雙手肘彎處，向內凹的地方，有一點殘留的沙塵，可能積得久了，有一些黏著，拿不下來。觀音的左手腕上，不知為何有一點黑色的焦痕，近一點看，是燒過的，顯然可能被什麼火勢灼燒過，但時間並不太長，木質也堅硬，所以未燒壞了。

佛像的左手臂和右膝蓋，都有些被蟲子蛀了的小孔，有一點開始蛀蝕了。

那麼久的時光，幾百年，從明朝的繁華，到明末的戰亂，再到大清的盛世，清末的亂世，乃至於民國的軍閥混戰，八年抗戰，漢中都是兵家必爭的戰略要地，能在戰火中生存下來，已經很不容易了。

「流浪了這麼長的時間，流浪了這麼久的火宅死生，辛苦你了。」他輕輕撫著佛像交疊的手說。

「想像如果我是你，看著生民的流離死亡，卻一無辦法，看著國事的崩毀喪亂，卻只能徒然，這心的傷痛，要如何承受啊？」

「辛苦你了。流浪了這麼久，才來到了這裡。」他在心中說：「今天又要離開了，或許你有該去的地方吧！」

為了留念，在下午斜照的陽光中，他決定用手機 拍下一張照片。

陽光先是照亮了佛的大足印，繼之灼痕的手掌，那焦黑的舊傷；隨之是胸前的衣物，而後是靜穆垂目的面容。

秋日午後的陽光明亮穿透，讓他想起《金剛經》說的「日光明照，見種種色」。觀音看來如此安定，彷彿有一種恬適從容。他覺得有一點捨不得，便把照片發給妹妹，說：「陽光下的佛坐在這裡，看來如此安適，有點捨不得。」

妹妹回信說：「我也是，捨不得，真好看。」

他繼續在佛前打坐，當作是一種告別的凝視。他想把握這對話的時光。

於是他細細地看見觀音身上還有些小傷痕，左手腕上，有細細的蛀蝕，右膝蓋的凸出處，可能曾碰傷過；那一道左眼的裂痕，只到了眼睛下方，並未裂開臉頰，細細一道，像漸漸乾了的淚痕。

「唉！你也流浪那麼久了，終於在這裡落定。安然坐著，和我相對。」

他看著觀音在秋日的陽光下，恬然安坐，忽然念及：「如果我心中有這樣的感覺，是不是觀音像在告訴我，他不想走了，他想坐在這裡？」

他靜靜望著觀音，觀音靜靜望著他。

他想起長崎的福濟寺。在二戰最後的原子彈大爆炸中，整個寺廟瞬間焚燒，四百年木建築結構與所有木雕佛像全部化為灰燼。

在人間流浪的佛像啊，即使存在五百年，也一樣歷經五百年的劫難吧！

現在，這一尊觀音彷彿歷經百劫，終於在此相遇，落坐在秋陽下。

他於是給妹妹發了一則訊息：「我這幾天坐那兒打坐，抬眼有伴，亦甚有緣，看那一尊觀音端坐得好好的，彷彿他也流浪了很久，該是落定於此，便決定將他留下了。」

妹妹回信：「是啊，看到你發來的照片，真的就覺得祂到了祂想要在的地方，特別安祥。」

定了下來，他懸著的心總算安下了，便回到觀音像前靜坐。

他凝視，感覺此刻觀照，是看佛像，也像是觀照自己。他實在不明白，自己為什麼如此矛盾，如此糾結。是內心對死亡的恐懼？還是對佛像的陌生？為什麼到最後，會做這個決定呢？

他看著觀音像那些受傷的痕跡，都是流浪四方的傷痕，那不正是他自己內心的寫照。一生流浪四方採訪，寫作報導，卻在人世的觀照中，對人性愈來愈感到悲傷，對人愈發失去信念。那些蛀蝕崩毀的信念，那些燒灼焦黑的心痕，難道不是和眼前的觀音像一樣？那觀音，何曾不是自己的心史與心性？

那觀音的流浪死生，也只是成住壞空，早晚會消逝於世上，或許是戰火，或許是大洪水 ，或許是像長崎的佛寺，被一場核子之火全面焚毀，瞬間成灰。那麼，從明朝至今的觀音像，一定曾靜靜地看過了許多人世的悲歡，歷朝歷代的離合，一切的世間相，最後剩下什麼呢？

他想到自己，日漸衰老的肉體，也即將壞空，死亡終將來臨。這世間有什麼是永恆？

而我們都只是流浪死生，時光長河裡的風中微塵。

你已流浪五百年，我已流浪六十年，我們在此相遇，你或將遇見更多個像我這樣的蜉蝣之生，我也有幸遇見過悠久的莊嚴相與美好相。誰又能預知，後末世，我們還會不會相遇？

此刻，在迢遙的時空裡，我們相遇於宇宙的一瞬，如此稀有的片刻，你落定，在我的書房。我落定，在你的莊嚴相之中。我凝視你，如同凝視自己的內心。

他靜靜流下眼淚，不是悲傷，也不是歡喜，而是溫柔的淚，悲憫的淚，從心中湧出來，盈滿了眼睛。他彷彿感到佛的眼睛，凝視這人間，也凝視自己的心。 （下）