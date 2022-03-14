我常慶幸自己是中國人，有長遠深厚的文化和文學作品來豐富人生；尤其在失意落寞的時候，經常能從歷代的詩詞歌賦中得到撫慰和啓發。不過最近卻發覺有一種情愫似乎找不出一個恰當的中文字來表達；反而用一個英文字Loss能說得清楚。

Loss是一種沉重的悲傷，是對曾經擁有過而卻永遠失去了的「對象」的哀悼，它重重地壓在心頭，讓人無法痛哭流涕，也不想對人傾訴，只是獨自默默地承受。它是親人逝世後的空虛；是感情幻滅時的痛苦；是對愛或婚姻失去信心的徬徨。在這個時候，西方人常會這樣說：Sorry for your loss. 表達的是：我同情你，但我無法解決你的憂傷，也提不出任何建議幫助你減輕痛苦。中國人則喜歡用指導性的勸說，比如「請節哀」「要想開一點」或是「過去的已經過去了，生活要往前看」。Loss的刻骨銘心對沒有親身經歷過的人很難理解，指導性的勸慰容易讓敏感哀傷的當事人感到更加空虛，因為Loss是失去曾經擁有的幸福的一種無助、自憐、恐懼、絕望和麻木的感覺，很難訴說，也很難用理性的思考來解決。

Loss是一個深淵，是一張陰鬱的網，能跨越嗎？能掙脫嗎？也許能，也許不能。（寄自馬里蘭州 ）