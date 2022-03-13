米榭兒∕圖

我和許多人一樣，一生和書結下了不解之緣。「讀書人」這個名詞不知是誰創造出來的，和古代的「文人」不盡相同。顧名思義，讀書人就需要讀書，並且不能不讀書，否則就辜負了這個名號。除了常讀書，還要懂得讀書的訣竅，能觸類旁通、舉一反三，體會到書中的深意。當然，也不能只知道讀書，還應該顧及生活品味、人際關係、民生疾苦等。

真正的讀書人心中應懷有崇高理想。北宋理學家張載為「讀書人」下了高標準定義：為學的目的在「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」。單就「為往聖繼絕學」而言，就不容易做到，因為有許多珍貴的好書，由於讀的人太少，最後，「絕學」幾乎面臨「絕版」的命運。

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張潮《幽夢影》說：「藏書不難，能看為難；看書不難，能讀為難；讀書不難，能用為難；能用不難，能記為難。」但是藏書總比不藏好。我從小養成藏書的習慣，現在雖不讀，至少將來可以讀。一直未讀，至少需要時可以查。從來未查，至少放在書架上作裝飾，看著過癮。

這次疫情 來襲，人們在家中「高築牆、廣積糧」，堅壁清野，嚴陣以待。這時，有一種牆也能發揮防疫功能，那就是「書牆」。因為居家避疫時，百無聊賴，與其「群居終日，言不及義」或「飽食終日，無所用心」，還不如檢閱藏書，可以修心養性、附庸風雅、增加樂趣。心情常保愉悅，是健康長壽的祕訣，且可提升免疫力。因此，疫情期間與其「枯坐愁城」，還不如「坐擁書城」。

我家除了有整面書牆，為了配合門窗和家具的位置形狀，也有一些片面書牆。基於男女有別，我家不僅浴室有「他與她」（His & Hers）之分，書房也有「他與她」之分，對浩瀚的書海，每人各有不同喜好興趣。我關心的是宇宙起源、人類歷史、未來前途；她關心的是女性意識、生活品味、幽默樂趣。

我從童年開始就下決心要熟讀古今中外的經典，從中擷取安身立命的養分。並且立刻發現：不僅大人有大人的經典，小孩也有小孩的經典。小孩的經典包括《伊索寓言》《格林童話》《安徒生童話》，也包括《三字經》《百家姓》《千字文》。如今，為了服務下一代，我在「家庭房」一邊，用六個書架隔出一個「兒童角落」（Kid’s Corner），將玩具集中在裡面，書架上擺放中英文兒童圖書。我自己也可以不時體驗一下「重溫童年」的樂趣。

疫情中，旅遊行程泡湯，美食願景縮水，讀書卻可視為心靈旅遊、心靈美食。曾經有一本書，認為人的心靈如果生病了，那就要喝「心靈雞湯」。好書如同疫苗，多看幾遍，完全接種之後，就不怕生活中各種疑難雜症。與人接觸，也不怕遭社群感染。

一本好書，如一朵花、一道美饌、一位夢中情人，讀它千遍也不會厭倦。道家修煉成仙時說：「袖裡乾坤大，壺中日月長。」愛書人讀書時也會進入一種天人合一、中西合璧，穿越時空、貫通古今的「元宇宙」境界。

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我最愛的經典類別是「人類歷史」。最愛史書是司馬遷《史記》。就讀建國中學時，我經常一面聽西洋歌曲，一面閱讀《史記》，一面思索宇宙的奧祕。

《史記》裡有吳越春秋、刺客列傳、楚漢之爭，其中英雄美人、豪邁艷麗、感動人心，全場好戲連連，令人叫絕。取材於《史記》的章回小說 《東周列國志》，也是我喜愛的經典之一。

而我最愛的章回小說是《三國演義》，其次是《水滸傳》，都已看過二十幾遍，每一遍都有新觀點、新發現。

閱讀《三國》，就像進入一場虛實莫辨的「元宇宙」遊戲世界，其中角色都栩栩如生，有血有淚、可歌可泣，像多年的朋友。如果穿越時空，回到三國時代，你想扮演哪個角色呢？關公、張飛、趙雲、周瑜還是呂布？青少年時代，我最想扮演的是諸葛亮，進入工商界後，覺得做諸葛亮太辛苦了，還不如做劉備或孫權。

每次重讀《三國》都會發現一種新角度。從愛情角度去看，會看到《三國》中浪漫多情的一面。從文藝角度去看，會看到《三國》中多才多藝的一面。從企業角度去看，才知戰爭不只看武力強弱、誰較有理，還需要資金、糧草、交通工具。這場仗除了考慮「該不該打」，還要考慮「能不能打」。

這些歷史小說經典都在我家書牆上。書架上還有美國史、歐洲史、日本史、世界史等相關經典，也都是我經常重讀的書。疫情期間閱讀它們，使我更加深刻領悟到：「人生自古誰無死」、「是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅」。

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另一個我最愛的經典類別是「宇宙奧祕」。對於宇宙起源，科學界有一種「大爆炸理論」（Big Bang Theory）。史蒂芬．霍金的《時間簡史》就是以此為出發點。

我從小接受的傳統文化，採信《易經》說法，認為「無極生太極，太極生兩儀」，在座標上，從原點開始，產生X軸第一度空間。「兩儀生四象」，產生Y軸第二度空間。「四象生八卦」，產生Z軸第三度空間。「八八六十四卦」，時空互動，變化無窮。

西方人則根據《聖經》，相信上帝創造了宇宙。出國之後，為了入境問俗，我也對《聖經》發生興趣，它是西方的經典，幾乎人手一冊。如果去參加益智遊戲比賽，也會有《聖經》謎題，例如：「誰是歷史上最長壽的人？」答案是：瑪土撒拉——挪亞的祖父。

疫情期間，《聖經》更不可不讀，並且要虔誠禱告，祈求神愛世人，憐憫保守世人的健康平安。

西方的文學、音樂、美術，和聖經故事有密不可分的關係。多部偉大文學名著，皆以此為題材。

米爾頓的《失樂園 》描寫人類始祖亞當夏娃偷食了禁果，被逐出了伊甸樂園，而流浪天涯，受盡苦難。班揚的《天路歷程》，主角千里迢迢，經歷誘惑、欺騙、磨練，也幸遇友誼、快樂、希望，終於跨越浮華世界，抵達永生天國。歌德的《浮士德》，是位出賣靈魂給魔鬼的老學者，享受到青春、情慾、富貴，最後一切成空，乃幡然悔悟，回歸天道。但丁《神曲》裡，在天使引導下，遊歷了九層地獄、七層煉獄、九層天堂，窺見到三位一體的宇宙奧祕。

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我最愛的另一經典類別是「詩詞歌賦」。居家避疫期間，常讀唐詩宋詞，加上現代詩，能使生活多彩多姿、趣味盎然。

古代詩詞歌賦，節奏抑揚頓挫，字句千嬌百媚、感人肺腑。有的氣勢磅礴，如「大江東去浪淘盡，千古風流人物」；有的豁達豪放，如「天生我材必有用，千金散盡還復來」；有的蒼茫孤寂，如「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。」

疫情期間的此時此刻，我最喜愛的是田園詩。如晉代陶淵明的「採菊東籬下，悠然見南山」，或唐代劉禹錫的「苔痕上階綠，草色入簾青」。居家除了避疫，也能避世，遠離塵世的紛紛擾擾，如同「避秦時亂」而藏入與世隔絕的「桃花源」。在魏晉之際，曾有疫情來襲，曹丕〈與吳質書〉中說：「親故多離其災」。躲進桃花源，就像住進防疫旅館。

西方的詩篇始於荷馬史詩《伊利亞德》與《奧德賽》，敘述特洛伊戰爭及戰後的景况。希臘羅馬時代，有吟遊詩人帶著樂器雲遊四方，沿途賣藝。他們啓發出西方音樂和詩歌的發展，功不可沒。

我也喜愛西方的田園詩。美國東北部新英格蘭地區曾有一群「爐邊詩人」，包括了朗費羅、惠提爾、愛默生等人。他們並非在爐邊作詩，而是他們的詩廣受歡迎，經常被美國家庭在爐邊朗誦。

我最欣賞的美國田園詩，是惠提爾描寫在家中「居家避雪」的長詩《大雪封門：冬日之歌》（Snow-Bound: A Winter Idyl）。在詩中，他回憶起多年前的一個冬季，他正當少年，大雪封鎖大地，無法出門，夜晚和家人圍在壁爐邊吟詠詩篇，清晨和兄弟們掃雪開路，他懷念起那些來訪的親友鄰居，當年情景歷歷如繪，如今卻已人事全非。

現在這場疫情，正像一場來自北極的大風雪，倏然從天而降，頃刻之間，封鎖了大地。幸好在溫馨的家中，還可以吟唱詩歌、閱讀經典，探索人生哲理，追憶似水年華，感受到一種「風雨中的寧靜」，也算是一種幸福。（寄自加州）