九根腳趾的奇蹟
大熱天，為了保鮮冰庫裡的疫苗和藥品，診所管理員會把冷氣開大，劈劈啪啪的冷風從風管吹出，讓所有員工起雞皮疙瘩，和外頭豔陽下揮汗如雨的行人成了對比。
在這種讓人起錯覺的異常溫度裡，診所來了不尋常的訪客。一個大腹便便的年輕黑人女子，臉蛋俏麗，走到櫃檯掛診。
護理師打電話跟我確認。婦產科在兒科樓上，病患走錯診所並不罕見。
我看著電腦上的名字，記得這是小兒泌尿科醫師轉來的病人。胎兒患有泌尿道阻塞，腎臟也發育不良。腎臟衰竭的嬰兒，有些可以透過洗腎來維持生命，但眼前的孕婦羊水過少，對胎兒很不利。羊水大多來自於胎兒的排尿，像水池讓胎兒有足夠的空間成長，對肺部發育也很重要。羊水過少的胎兒，不但體重無法增加、胸腔發育不良，甚至有致命的結果。
一般羊水過少，可以透過羊膜腔灌注或進行手術將胎兒的尿從阻塞的地方分流到羊膜腔。這位年輕孕婦在教學醫院動過手術，但效果不良，導管頻頻移出。
孕婦進來門診後，發現她年紀雖輕，但態度很成熟，一些醫學用詞都能琅琅上口。她也很客觀，知道能夠順利分娩的機會不高，就算是能夠將孩子產下，未來也會有許多問題。
「希望妳有心理準備，孩子出生後會面對種種困難。」我看著她，想像十七歲女孩的心情，應該是如何打扮漂亮，而不是坐在診所裡討論未生嬰兒的困境。「若是出生後，腎臟發育不良，得再評估是否適合洗腎。」
這些議題非常複雜，我不期望年輕的她會了解，她卻意外地回覆了。
「我知道，若是需要洗腎，嬰兒需要達到某種體重。」她口齒清晰地說，「我看過美國腎臟協會的病患諮詢網站。」
「會很辛苦的。」我一直這樣說，或許她的年紀讓我有點不安，覺得她會應付不來。
「沒關係。」她的眼神堅毅，很難想像她才十七歲。
幾個星期後，嬰兒在孕齡三十周出生了，需要氧氣，有九根腳趾頭，身子弱小，體重不到三磅。
超音波顯示嬰兒有嚴重的腎臟水腫，膀胱結構也不正常。泌尿科醫師動了手術，建立泌尿造口，但遲遲沒有排尿。
手術後的嬰兒在保溫箱，睡得香甜。我看到床邊的她，產後虛弱，但還是帶著堅毅的表情。
嬰兒的體重太輕，不易洗腎，若是腎臟功能一直衰竭，只能考慮安寧照護。媽媽知道這點後，流下了眼淚。那是我第一次看到她脆弱的一面。
加護病房醫療人員細心地照顧嬰兒，社工也體貼地每天陪在媽媽身邊。有時外公外婆會來探看，但生父從未來過。
就在希望漸漸黯淡的時候，幾天後，奇蹟出現了。寶寶開始排尿了！雖然腎功能不正常，需要導尿，但幾周後，寶寶可以出院了。
幾年過去了。男孩上了小學，明眸皓齒，雖然個子略小，但個性開朗，每次回診都逗得醫護人員哈哈大笑。媽媽高中畢業後，正在念護理學院。
男孩仍需要定時導尿，也開始腎臟移植手術的準備，但每次想到他辛苦地來到這個世界，我總是感觸極深。
每個生命都是奇蹟啊！（寄自加州）
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