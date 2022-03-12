黛安 ∕圖

儘管住美國久了，在室內地板上我還是喜歡穿布拖鞋，喜歡那種棉布和腳接觸的感覺，所以每隔一段時間總要去亞洲商店買布拖鞋。每次買時，我常隱隱想起小學同學王寶珠。我總想寶珠出生時應該是父親心裡的一顆寶貝珍珠，所以才會給她取這個名字。

在那個上下學靠走路的年代，每天回家總是跟住在家附近的同學邊聊邊玩地走回家。寶珠家跟我家是不同方向，所以以前從來沒跟她一起走路回家。我六年級時因為爸爸調到台北工作，於是我們搬離住了好多年的山邊日式宿舍到外面租房子。

新家離我上的小學更遠了，但可以一起回家的同學就更多了。每天放學時我們先是一群人走，然後一個一個離群回家，到最後就剩我和住在更遠處的小鳳。我回家了，小鳳繼續往山上走。

有一天寶珠突然在我們的放學隊伍裡，我好奇地走到她身邊問她，是否搬家了？她說沒有，她那天要去她爸爸的家。爸爸的家？我納悶著，問：「你爸爸的家不就是你的家嗎？」她笑笑說：「是妹妹的家。」我更不明白了。她大概想，跟我說也說不明白，就不說了。我也識趣地把話題岔開，然後又跟其他同學嘻嘻哈哈地走著。走著走著就剩我、小鳳和寶珠了。我問寶珠：「你爸爸的家在哪裡？」她指指方向，居然就在我新家旁那條大河溝的對面。我喜出望外，心想那以後下課就可以去找她玩了。因為很近，就央她帶我去她爸爸的家。

到了她爸爸的家後，令我更驚訝的是，來開門的妹妹竟然是秀觀，她是我三、四年級的同學，也就是說她倆是同年的。但她們倆長得完全不一樣。寶珠黑黑瘦瘦的，有點前胸貼後背的感覺，留著一頭齊耳的短髮，一副短跑選手的樣子，眼神總是安靜的；而秀觀的眼睛水汪汪的，皮膚白皙、臉蛋圓潤，經常綁著辮子，辮子上還紮著漂亮的蝴蝶結。我把驚訝和疑問留在心中，然後像沒事般跟她們道別，回到河溝對岸的我家。

回到家我跟媽媽說起這件事。媽媽一聽就知道，寶珠的妹妹秀觀一定是「細姨」生的。閩南語「細姨」就是「妾」的意思，我好像只有在電視劇裡看過，從來不知道屬於我的真實世界裡也會有。那一陣子寶珠經常去她爸爸的家，我跟她走著就會隨口東一句西一句地聊著。她倒也不避諱說她的爸爸有兩個家，我也慢慢知道了她家的情況。

寶珠的爸爸開了一家做拖鞋外銷的工廠，在那個「客廳即工廠」口號下的年代，秀觀家也有一兩台機器。那陣子生意很好來不及出貨，她爸爸就讓寶珠放學後到家裡來幫忙。我很驚訝地說：「你會做什麼？」那個年紀的我除了念書、打羽毛球、跟小狗玩，實在不知道自己還會做什麼。她說：「我會車拖鞋的邊線啊！」我問：「是媽媽用的那種縫紉機嗎？」她說不是，是更大的機器，腳一踩，機器就會沿著拖鞋的邊把拖鞋面和底縫在一起。我還是很難想像她會操作這麼大的機器，媽媽連縫紉機都還不放心讓我用呢。我想了想又問：「秀觀也會嗎？」她平靜地說：「不會。」我心中不禁覺得憤憤不平，為什麼就只要寶珠去做？有一回我發現寶珠的大拇指綁著繃帶，我問她怎麼了。她說：「不小心讓針給穿過手指了。」我聽了連雞皮疙瘩都起來了，皺著眉咧著嘴問她：「痛嗎？」她說：「還好！」依舊是那種淡淡的口氣。針穿過手指怎麼會不痛？我覺得自己問的是什麼蠢問題。但也不知道說什麼好，只能從心裡心疼她。

和寶珠熟了之後，有一次下課後寶珠不用去她爸爸家，我就說：「去你家吧。」她很高興地帶我去她家。她家在山的另一邊，一間毫不起眼的平房，房子矮所以房內的光線不好，更令人覺得有種壓抑的感覺。寶珠的媽媽看到我，只靦腆地笑著說：「阿珠有小朋友來玩啊！」她手裡抱著一個一歲多的女孩，我不知道寶珠有那麼小的妹妹。我禮貌地跟她媽媽笑一笑，介紹自己的名字，順便把她家掃了一眼。比起秀觀家的兩層洋房，寶珠家真是簡陋多了。我心裡不禁又一次覺得不平。

寶珠不愧是大姊，放下書包就接過媽媽手裡的妹妹，熟練地抱著她，好讓媽媽去做飯。妹妹顯然很高興看到姊姊回家，一臉單純傻乎乎地笑著，一邊好奇地打量著我。我拉拉她妹妹的小手，忍不住好奇地問寶珠：「你爸爸常回家嗎？」她搖搖頭說：「他大部分都在那邊。」從她臉上看不出什麼表情，非喜非怒，一貫地淡然。很多年以後我結了婚，做了媽媽，想起寶珠和她媽媽，總很難想像一個十一、二歲的孩子是如何承擔母親的痛和委屈？又是如何看自己的家和「那邊」的家？

因著社交媒體的發達，幾個小學六年級班上的同學把我拉到Line群組。有人把畢業合照貼出來，大家便想破頭地一個一個去回憶照片裡同學的名字。我一眼就認出寶珠來，然後我也很自然地提到秀觀。因為秀觀和我們是同年級，有幾個同學也認得她。當我跟她們說秀觀和寶珠是姊妹時，她們也很訝異。我簡單地稍作解釋，不料其中有兩個同學跳出來憤憤地說，她們的爸爸也有兩個家，然後大致描述了一下她們的媽媽和細姨、爸爸之間的關係，以及身為小孩的她們那時是怎麼看待這樣的關係。我很感慨，幾乎每個屋簷下都有每家避免提及的往事。其中一個很早就結婚生子的同學，現在已經有孫子孫女了，當她提起當年父親有細姨的事，心情仍舊翻騰著，替母親抱不平，心疼母親。她說，身為小孩的他們很難對父親說什麼，但是他們都很護著母親，長大後更是寵愛母親，經常帶著母親周遊世界。不過，我想，一個妻子在婚姻的拚圖裡所少掉的那一片，不是孩子的愛可以替代彌補的。而孩子們內心所承受的傷痛更是難以想像。

我手裡拿著幾雙布拖鞋，等著收銀員結帳時，想起泛黃的畢業照中短髮瘦黑的寶珠，想起她受傷的大拇指，和跟她年齡不相稱的淡然表情。她後來怎麼了？也結婚生子了嗎？但願她後來有遇到一個愛她、寵她、把她真正視為寶貝珍珠的人。（寄自華盛頓州 ）