幸福是什麼？自新冠肺炎疫情 開始，每個人或多或少修正了對幸福的定義。當生命受到病毒的挑戰顯得脆弱時，工作和金錢再也不是生活的全部，人們開始思考什麼是幸福。而快樂和幸福是不同的。快樂是短暫的刺激，像汽水，一陣泡沫消失後，留下的只是甜膩的糖水。幸福卻是一種深刻的體驗，像好茶，初嘗也許微苦，但留在口裡的卻是無盡的芬芳。對我而言，跑步是我幸福的來源。

我從小就喜歡跑步。個子雖小，但是跑得不慢，學校的運動會總能拿回錦標或獎牌。高中、大學參加田徑隊後，和隊友一起跑步更是青春回憶中最鮮明的一頁。在令人喘不過氣的升學 壓力下，在操場上和隊友們揮汗如雨地繞著操場一圈又一圈地跑著，乳酸在大腿裡堆積，喉嚨乾渴像粗糙的砂紙，心裡想著什麼時候才會結束。然後跑完躺在操場上看著藍天，覺得自己好棒。這段記憶清晰得彷如昨日。之後移居美國結婚生子，再重新拾回跑步習慣時，曾經飛揚的靈魂被喚醒了，那個奔跑的女孩彷彿又回到我的身體裡。

我通常是一清早天還沒亮就準備出門。先躡手躡腳吃完早餐、簡單做過熱身後，便關上家門把還在熟睡的先生孩子留在家裡。我喜歡那種一開門被迎面而來的冷空氣叫醒的感覺，全身上下，包括腦袋，一下子就從半睡眠模式轉換成清醒的躍躍欲試。清晨路上車不多，邊看著遠方漸露的曙光，邊沿著灌溉渠道而建的步道 跑起來。步道旁沒有路燈，只有偶爾人家後院的燈幫忙照路。摸黑前進的我一開始有些害怕，但是多跑幾次之後，慢慢消除了恐懼，心裡還生出了一絲絲對前方未知的緊張與期待。誰能說跑步不像人生呢？每個人面對的都是未知，也都只能獨自一人面對。習以為常的生活可能有意外發生，而這些意外可能是驚嚇，也可能是驚喜。

就像人生旅途上會碰到形形色色的人，步道上也有各式各樣的同伴：手牽手戴著頭燈走路的老夫妻；一路無語走得飛快的老伯；甩著馬尾從我身旁呼嘯而過的快腿女生。最讓人驚喜的是不時出現的野生動物：一大早聚集呱呱叫像是開早會的鴛鴦們；踩著優雅步伐找蟲吃的白鷺鷥；專心吃著嫩草的兩頭鹿。最刺激的是一次和郊狼相遇，我遠遠就看到牠大搖大擺走在步道上，心裡閃過一絲猶豫，該折返還是超過的？當我決定繼續向前跑時，牠彷彿看出我的決心，開始往路的一邊跑開。那次我跑得比平常快，我想這是因為牠讓我分泌出比平常多的腎上腺素吧。

就這樣從少年跑進了中年，隨著時間和體力的流逝，我的速度越來越慢，但是路程卻越跑越遠。從以前追求好名次、破紀錄，到如今只想享受跑步的過程。跑過了大街小巷，跑過了春夏秋冬，跑步對我而言，已經是生活中的出口。帶著煩心的事出門跑步的我，總是可以在跑完後懷著清爽的心情回家。管它Delta還是Omicron，管它物價上揚還是通貨膨脹，只要給我一雙球鞋、一條運動褲，我就能找到我的幸福。（寄自加州）