阿拉斯加冰河灣。(Dmitry Brant∕攝影,圖片取自維基共享資源)

大年間,夜未央,雪飄似輕縷,一片空靈。這是王謝人家的閒情雅致,對要出門討生活的普羅大眾來說,雪代表的是不便和隱藏的危險。晚上電視播著車子在公路上打滑險象環生的畫面,連大型鏟雪車都陷在路溝動彈不得。去年德州 首府奧斯汀在一場世紀大冰暴後,停水停電,科技重鎮倒退回洪荒時代。這些年來氣候巨變,龍捲風狂吹,洪水 泛濫,森林大火,一次次慘痛的經歷告訴大家:人不一定要勝天,更重要的是如何和大自然和平柤處。要敬天畏天,以德配天。

說起人與大自然的關係,不能不提到美國國家公園之父、自然學家約翰.繆爾(John Muir, 1838-1914)。出生在蘇格蘭的繆爾,十一歲時和父母移民美國。他熱愛自然,終其一生都在發掘和保存美國的自然景觀。優勝美地國家公園的建立便是他的偉大成就之一。除此之外,有深厚地質學基礎的他,對冰河 的形成有深厚的興趣。1879年他展開第一次的阿拉斯加冰河探勘之旅。在這次艱難的探險中,他以嚴謹的科學精神詳細記錄了阿拉斯加東南沿岸冰河灣(Glacier Bay)的冰川水文及生態環境。今天美國冰河灣國家公園便是依據他的足跡所建。

繆爾對大自然的喜愛是沒有選擇性的,晴天雖好,暴風雪卻是人親近自然的另一種機會。他讚美狂風暴雪美如詩篇,洗滌過的新土和樹葉的芳香十分迷人。風雨中,人更能夠感受到天地之大美,兼而與之共進退。就像北歐維京人唱頌的「強風推我槳,大雨伴我行」。他描寫山風穿過枯木朽洞所發出的淒厲聲音,令人想起《莊子.齊物論.南郭子綦》的「大木百圍之竅穴」、「作則萬竅怒呺」。繆爾最有名的短篇故事《Stickeen: An Adventure with a Dog and a Glacier》中,流露出他對生死的了悟和對生靈的憐憫。

那是在阿拉斯加探勘冰河的第二年,他和一隻叫Stickeen的小狗在一個大雪將至的清晨出發,穿過一片矮樹林後,他發現了一條新的冰河。冰河從北方的高山挾帶大量冰塊一路而下,以摧毀拉朽的巨大力量推擠沿途的樹木,沿岸都是拔根而起的枯樹,留下極少的採勘空間。為了有更好的視野,繆爾拿了小冰斧爬上了從天而降的冰河。這時雲已成了一條滿載雨雪的飛毯,垂天而降。慢慢地晶亮的白雪如落花般撒下,他在一片水晶冰藍中漫步,忘了潛在的危險,繼續向約七公里遠的西岸推進。

在冰河上行走不同於走在平滑的溜冰場。冰河形成中,大型冰塊承受不同的壓力和日曬後,往往形成一條條深淺寛窄不一的裂縫(crevasse),要橫渡冰河,探勘者必須一躍而過或者繞道而行。繆爾和小狗面對著一路短而窄小的裂縫,花了三個小時到達西岸。為了一探源頭,他又沿著被冰河造出的狹長沙地往北走了約兩里,在那裡他發現了一條冰河支流,往西滙成一個小湖。探勘完畢他轉身走回東岸,走了超過一半路程後,天色已轉暗,如果選擇折返回西岸沙地,造營過夜,他必須在冰河上摸黑匍匐前進,冰河深淵可能成為他的葬生之地。考慮再三,他決定冒險繼續往應該不遠的東岸行進。

然而這番北向探勘的行程讓他遠離了初來的原路,走了沒多久,他發現他面對的是一個新的區域,冰河面上充滿了深凹的裂縫,其中有一條,深及千呎,寛達五十呎,根本無法躍過。他試著繞道而行,發現深淵一路延伸,只有無功而返。他唯一的脫身之道是爬過一條斜插在深淵兩壁之間一塊似匕首的冰塊上。這個長七十五呎的大冰塊,經過多年的日曬雨淋,中段靠兩側厚實的冰磚支撐形成為吊橋面,下面便是漆黑的冰洞。為了突圍,繆爾必須先垂直下爬到達橋面,再小心爬在窄冰上匍匐前進,直到碰到對面的縫壁,然後再攀爬一片冰牆才能脫身。這時候他和小狗已全身濕透,又餓又累,在此生死存亡關頭,他只有咬緊牙根,一斧一斧地開出一條冰階側身慢慢往下走。

回想起來,他無法理解自己是如何活下來的。精疲力竭的他,稍一不慎就會跌入深淵,所有的經驗和知識都被一個更巨大的力量所取代。他並不是一個輕看死亡的人,但在此刻比起因病痛故去,消逝於山林或冰河之中,對他而言,也算是死得其所。然而他也承認,即使是最純淨最晶瑩的死亡,仍是不容易面對的,為此,他奮力一搏,終於脫困爬上了冰河面。

兩歲的小狗Stickeen就沒有那麼大膽了。當牠意識到危險後,就一改活潑開朗的個性,緊緊地尾隨在繆爾的身後。當可憐的小狗看著他爬下深溝,身影消失之後,便驚嚇得大哭起來。繆爾發現小狗的恐懼和絕望的反應完全和人一樣,那嗚嗚的悲鳴和焦慮的徘徊,觸動了他的心。這時,他已經忘了人狗之分,對他而言,小狗就像是一個迷路的小男孩。他爬上岸後大聲安撫在下面掙扎的小狗,也不管牠懂不懂,就向對一個人說話一樣地告訴驚恐的小狗:「為了活下去,你必須冒險!」在這緊要關頭,小狗似乎聽懂了,不再抵抗,戰戰兢兢地爬過浮懸冰橋,然後一躍而上地跳上了冰河面。上岸那一剎那,小狗高聲歡呼,在地上翻滾打轉,像一片在風中飛舞的樹葉,然後奔向他,那份歡欣和狂喜把他推倒在地,人狗相擁,激動不能自已。

經過無數次探險,繆爾了解到,大自然對人和對狗是同等對待的,在危難之際,任何區分都沒有太大的意義。就像剛開始時,他其實不是特別喜歡這隻活潑跳脫的小狗,嫌牠會製造麻煩,但在生死關頭,人狗互相依靠,牠成了他唯一關心和愛護的對象。也就是這份大我和對萬物「生之有涯」的悲憫,繆爾可以「將旁礡萬物以為一」,以充滿喜樂的逍遙行走於山水之間,為喧囂的人世留下一片片淨土。

在疫情危機中看繆爾的故事分外有感。大自然的反撲正在提醒我們:「這是虛心反省的時候。厚德載物才能受得起上天的恩賜,不分你我互相扶持才能共度難關。」立春之後,雨水將至,就此學學繆爾的胸懷和氣度,期待世界氣象一新吧。(寄自伊利諾州)