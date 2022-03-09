「釋迦涅槃勝跡圖」的臥佛長三十一米，是中國最大的最罕見的半身臥佛。（李丁．圖片提供）

四川大足石刻如系列長卷畫，在山崖上徐徐鋪陳開來，滿壁丹青，流金溢彩，代表九至十三世紀世界石窟藝術的最高水平，1999年入選世界文化遺產，成為中國繼敦煌之後，第二個石窟類世界遺產，奠定了「北敦煌，南大足」的地位。

起源於古印度 的石窟藝術經中亞地區傳入中國，分別於公元五世紀和七世紀前後（魏晉至盛唐）從新疆克孜爾石窟，到敦煌、雲岡、龍門石窟，在中國北方形成兩次造佛像高潮。安史之亂後，中原王朝政治經濟中心逐漸南移。巴蜀政局相對穩定，倉廩充實，大足境內的摩崖造像異軍突起，自晚唐從北山開龕造像，兩宋時期達到鼎盛，延續二百餘年，五萬餘尊造像、十萬餘字銘文破石而出，鑄就了世界石窟藝術史上最後的豐碑。現存五座山摩崖造像，有石窟七十五處，以寶頂山大佛灣、北山摩崖造像規模最大，藝術最精湛。

●寶頂山大佛灣摩崖造像

寶頂山是中國唯一的大型佛教密宗道場，於1174至1252年刻完建成，縱橫兩公里半。景區入口立南宋高僧趙智鳳像。他生於大足，五歲為僧，畢生弘揚佛法，主持建造了寶頂山石窟。

一千多年前，偏僻的寶頂山上，石匠們在險峻崖壁上開鑿畫廊，隨山形取勢，一座座佛龕首尾相連，萬尊造像直接雕鑿在岩石上，將淨土、地獄、孝行、禪修、涅槃等多種類型場景，組合在一起，形成宏大的敘事性圖像，勸誡世人莫作惡、勤修行、樂解脫。

第一窟「華嚴三聖」，文殊、毗盧捨那和普賢石像，高七米多，頭頂岩檐，腳踏蓮台，袈裟皺褶如刀斧劈出又舒展自如，莊嚴中又不失溫柔慈悲。文殊菩薩手托七層寶塔，喻救人一命勝造七級浮屠。寶塔高一點九公尺，重八百餘斤，手托千斤重塔千年不墜。

第六窟刻孔子和十哲人像，第七窟刻三身佛像，第八窟刻老君像。在諸子百家林林總總的學派中，沒有哪種學派比儒家和道家更深刻地契入了中國文化底層，儒、道以及後來從印度傳入的釋家文化，由鬥爭走向滲透、融合，幾座原始思想寶庫支撐了二千餘年的中國哲學史。

「釋迦 涅槃勝跡圖」，龕高七米，共三十七尊造像，塑造佛祖八十歲涅槃成佛，弟子們送別的故事。睡佛長三十一米，側臥，僅現半身，右肩隱入地表之下，雙腳隱於岩體之中，表示「佛大不可度量」，坐著是偶像，躺下是大地之身。這是中國最大的、形象最罕見的半身臥佛，民間流傳「寶頂臥佛，身在大足，腳踏瀘州，手摸巴縣」。

「千手觀音變相龕」，雕刻七十二尊造像。主尊身高七點七米，寬十二點五米，端坐三十米高的崖壁上八百餘年，歷時八年才修復。觀音頭戴有多尊化佛的高大寶冠，額頭中部有一豎眼，身後手臂密布如孔雀開屏，手中執各種法器，每隻手掌中長有眼睛。歷代信徒貼金箔，最厚貼了八層。這是中國最大的集雕刻、貼金、彩繪為一體的摩崖石刻造像，世界石刻藝術之瑰寶。千手觀音有多少隻手？清代有個和尚給觀音貼金箔，數出有一千零七隻手，一直沿用這個數。2011年用測繪儀逐一編號，測定觀音有八百三十隻手。

「牧牛圖」，造像生動活潑，鄉土氣息濃郁，龕高八米，長三十米的群雕圖依山岩蜿蜒起伏而刻，沿岩壁上的流水路線雕刻出山徑林泉，共刻十組牧人和牛。牧人喻修行者，牛喻心，修行者馴牛的過程暗藏著感悟、醒悟、覺悟、大徹大悟。第一幅「未牧」，牛桀驁不羈，昂首怒吼欲衝上山去，牧人緊拽繮繩與牛抗爭。第二幅「初調」，牧人拉繩執鞭，牛倔強回首相持不下。第五幅「馴服」畫面很生動：兩牧人摟肩開懷大笑，嘴都合不攏，眼睛彎彎瞇瞇的，表情非常逼真，我看著被他們的快樂所感染。牛瞪大眼睛豎著牛角正偷聽兩人說什麼，神情微妙。

大足地區最大的洞窟「圓覺洞」，描繪圓覺問法，菩薩的救贖。洞口臥一尊雄獅威震四方，使人正心。洞內刻五十二尊石像，天窗將自然光如聚光燈打入洞中。中央毗盧捨那佛，兩側東方琉璃淨土世界的教主藥師佛，和教化西方極樂淨土世界的阿彌陀佛，反映民間信仰的多元性世俗性。洞壁排列十二位圓覺菩薩，臉形圓潤，五官精緻，端莊秀雅，風姿飄逸，頭戴花冠精巧玲瓏，身上袈裟頗為厚實，是棉布縫製的，但線條流暢，如行雲流水般舒展在座台上。洞中每尊造像、祭台、蓮座等都是洞中原生的岩石，精準設計就地雕刻而成，刻工極考究，是寶頂山石刻藝術之冠。

大佛灣岩壁開鑿了「佛教經變故事」區，將佛經中的故事以通俗的繪畫雕刻展示。工匠截取宋代普通人的生活場景，活靈活現地表達因果報應、輪迴轉世。「報父母恩重經變像」以兒子遠行，老父母送別等十一個場景，表達父母撫養兒子成人的過程。下層刻著整齊堆放的宋代紙幣「交子」，這是世界上最早出現的紙幣，還零散堆放著內方外圓的鐵幣造像。

「地獄經變」將十八層地獄中的慘狀酷刑分門別類，逐一刻在岩壁上：地獄總管地藏菩薩發願「地獄不空誓不成佛」，賣酒酗酒、賣魚肉、不孝，養雞村姑等死後都墮入地獄，令看客心驚膽顫，警告世人「天作孽，猶可違；自作孽，不可活」。陰森恐怖的陰曹地府裡有個養雞女，她何罪之有？因為她養雞，雞吃蚯蚓，人殺雞吃雞，犯了殺戒。到底是她養了雞才有人殺雞吃雞，還是有人想吃雞她才養雞？石匠不忍心，將她刻得溫柔美麗，臉上展露著微笑。

大佛灣頂峰原有規模達到「四十八重殿，騎馬關山門」。寶頂山石刻建成後遭遇戰火，南宋寶佑二年，蒙古軍入侵，四十八重殿化為灰燼，大足從此一蹶不振。看著岩壁留下的斧鑿刀痕，好像工匠剛離去，沒想到這一走就是千年，這場在巴蜀深處崛起的造佛活動後來任其自生自滅。一百五十年後，朱元璋第十一子蜀獻王朱椿，來寶頂山進香，令重修壽聖院和石窟，立石碑〈重修寶頂山壽聖寺碑記〉，追敘了大佛灣石刻的來歷，是迄今記錄趙智鳳生平唯一的文字資料。

石窟的採光、排水充滿智慧。許多洞壁上方沿著山勢雕刻長長的龍身，一尊造像托著圓鉢。大足多雨，雨水從石縫滲透，順著龍身匯聚到龍頭，收集到鉢中，托鉢者的手臂是鏤空的水管，水流向腳下石坑，匯入排水溝。圓覺洞的排水系統隱藏在洞壁「雲彩神龍吐水圖」中。「九龍浴太子」雕琢在泉水出口，九龍口吐清泉，洗浴坐在盆中的釋迦太子，山泉導入龍口排出。

●北山摩崖造像

北山摩崖開鑿於初唐至南宋，崖面長約三百米，最高十米。還有千佛龕順著地勢蜿蜒近百米，密如蜂房層層疊疊，萬尊佛像排成長龍。北山由唐末昌州刺史韋君靖主持營造。他為了建立和鞏固政權，一手屠刀一手佛珠，造佛窟是他對兵戈殺戮的懺悔。

「觀無量壽佛經變相龕」表現西方極樂淨土的莊嚴和美好，充滿想像力。

「轉輪經藏龕」鑿於南宋，呈現另一種藝術風格，中央屹立鏤空八角形轉輪經藏，以蟠龍為座基，座上刻四十餘嬉戲兒童，立八龍柱，象徵法輪常轉。佛陀端坐蓮台，祥光漫溢。普賢菩薩垂目欲笑又忍，感情微妙。六臂日月觀音肌膚豐潤吹彈可破，帽冠像是裝滿鮮花的花籃，花簇珠串玲瓏剔透。周圍是喜在眉梢的諸神，分明是古代婦女雍容華貴，安詳自在的形象，洋溢著溫煦可掬的人情味，雕造工藝精美絕倫。佛龕沒有大雄寶殿那種莊嚴的威儀，沒有讓人誠惶誠恐自慚形穢的壓迫感。蘊含當時觀音信仰與世俗生活的關聯緊密。

佛教教義玄妙深奧，廣大信徒未必讀得懂佛經。大足一組組石刻採用大眾熟悉的畫面，將佛教釋典所載無不備列，形成一個邏輯的教育體系，形象通俗地圖解著佛教教義，容易為世人接受。石刻圖文相間，構圖手法樸實生動，文字通俗達意簡賅，既能直觀悟得佛教教義，又領略宋代的世俗社會、家庭生活和精神風貌，有藝術感染力，又有社會教化作用。

佛教最初不立偶像。最早的偶像出現在公元一至三世紀前後，在印度犍陀羅的佛龕，如今只剩殘片。敦煌、雲岡、龍門等北方石窟是皇室主持開鑿的，形式、內容受印度石窟較大影響，都是源於佛教典故，或皇家 慶典等大場面，題材難免雷同。佛像出現許多異域面孔，所穿戴的多是唐代服飾，人物多穿絲綢，飄逸薄若蟬紗。

大足石刻由民間僧俗開鑿，植根於巴蜀文化，佛陀供養在日常生活中。尤其是寶頂山大佛灣造像，充分融入了中國本土文化和民間生活，反映了這一時期豐富的日常社會現狀。工匠匯集了佛、道、儒家造像藝術精華，融入了鮮明的中國元素，佛陀與諸神的形象走下了印度神龕，人神交融，不再有遙遠的鶴立雞群的距離，負載哲理於直觀中。工藝大巧若拙又匠心獨運，生動靈秀又粗曠飛揚，幾萬尊造像無一雷同。佛像及人物都是中國人的模樣，宋朝人多穿棉布，衣飾褶皺厚實。

大足石刻是大眾的歷史，濃厚的世俗信仰，純樸的生活氣息，在石窟藝術中獨樹一幟，是宗教世俗化的產物。現代唯物主義、科學主義的盛世，宗教狂熱一波波退去了。大足山崖洞窟中的造像不朽，成為世界石窟藝術最後一座寶庫。（寄自喬治亞州）