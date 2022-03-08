融入義大利社會的中國人

「在義大利 住了十幾年還不會說義大利語？」

當義大利醫生面對連一句「我肚子很疼」的義大利語都不會說的華人移民 時，他們總是像看外星人一樣充滿了不滿和困惑。

在我移民到義大利前，還真不知道中國的文化和習俗是如此強大和牢固，我也難以想像一個中國人怎麼可能在外國生活了十幾年還不會說幾句當地的語言。華人似乎穿了海底防水服似的，能夠固執地堅守自己的文化和習俗，周遭的文化和環境對他們無法有任何侵蝕。

我曾在英國倫敦的中國城的大街上，看到一個中國農村婦女在一家房屋門前賣包子。她上身穿著一件粉紅色舊毛衣，下身一條藍色棉布褲和一雙球鞋，臉上有一雙農民呆滯淳樸的眼睛。看到她時，我簡直以為自己不是在英國，而是在浙江的一個山區小鎮。

我曾在義大利當地政府一些服務機構工作過，主要是為移民提供「融入社會」服務，最直接的，當然是翻譯服務，因為很多華人移民基本上不會說義大利語。上個世紀八○和九○年代直至本世紀前十年的歐洲華人移民，絕大部分來自於浙江青田或附近的山區，後來有一部分是來自東北的下崗人員。最早的浙江移民文化程度都很低，複雜的義大利語和法語對第一代移民來說，簡直如天書一樣難，語言成為融入當地社會的一大障礙。當時很多華人移民到歐洲的目的是來謀生和掙錢的，不可能把大部分的時間和精力投入到外國語言學習上。於是，華人移民們總是抱團地工作和生活，創建一些小的華人區域或中國城來得以生存。當然，移民群體中總有幾個人可以說點當地語言，好與當地社會進行必要的來往。這些華人移民雖然生活在歐洲，可他們又不在歐洲，因為他們吃穿住行依然完全保持著中國人的習慣，彷彿生活在中國一般。可以說，他們既不在歐洲也不在中國。

其實，語言並不是唯一妨礙華人移民融入當地社會的障礙。看看歐洲和美國的一些高學歷的移民或第二代華人移民，以及中國富裕起來後出國的留學生，他們不存在語言溝通的問題，他們擁有交流的工具，但他們依然大多只是在華人圈內往來。我的外甥在紐約學習和工作六年多，我問他：「為什麼不交往幾個紐約當地的朋友？」他說曾經試著跟其他國籍的人合租公寓，但因為生活習慣不同而太不方便，最後他放棄與不同國籍的人交融，還是回到華人群中，與中國留學生在一起。在他看來，與有著相同文化背景的華人交往更為自在，也有更多的共同話題。很多華人大概也都是這麼想的，這是事實，無可非議。

所以，這類華人沒有融入當地社會是因為觀念問題。

再來看看我在義大利的華人朋友吳艾。她在上個世紀九○年移民來義大利，不同於上面所說的那兩類華人，她有著強烈融入當地社會的願望和需求，首先，她給自己取了個義大利名字：索妮婭。

每次見到我，如果要讚美我，索妮婭一定是說：「呀！你穿的這條裙子好洋氣，看上去就像義大利人。」

在她的心中，「像義大利人」就是對我的最高讚美了。

她來義大利十幾年，一直自卑地覺得作為中國移民受到義大利人歧視，或許也的確是受到義大利人歧視。因此她希望自己的外在形象、行為舉止和生活習慣能像當地的義大利人那樣，希望由此而得到義大利人的認同，避免遭受歧視。

她在義大利與其義大利丈夫一起經營中國骨董和舊貨的生意，她的客戶有：知名建築師、名記者、律師、演員、政治要人、醫院院長等等，逐漸地，她被這些義大利人外在的風度所迷惑，在跟客人打交道時，她時常留心觀察眼前的義大利人，特別是她認為優雅的中產和資產階層的女人們，不論她們的精神和道德品德如何，不論她們是否冷漠無情或虛偽自私，她只單憑她們優雅的風度便無限仰慕她們的穿著打扮、舉手投足姿勢、說話的神態和語氣等等。看著這些義大利男男女女影影綽綽的身影，她多麼想拋棄華人的身分，把自己重塑為這些義大利人身影中的一個。

她開始模仿一些她認為的「高雅的貴族舉止」。儘管她只賣過一張老楠木床給一位不知名的德國貴族後裔，去過一次小城堡，在城堡的大木桌子上與那位閒暇的貴族一起吃過一頓飯，享受過戴著稜角白帽的傭人恭謹地為她端上的菜湯，這使她覺得自己已經見過「大世面」了，足以使她相信已瞭解了「歐洲貴族和有教養人」的行為舉止標準，因此有了一套所謂的「索妮婭的高雅和有教養的行為準則」。例如，十分鐘前她可以內穿著睡衣去參加義大利著名的帕爾瑪骨董展覽會，十分鐘後她便大驚色地對我說：「啊，你在展會上當眾吃蘋果太沒有教養了，義大利人一般都不這樣做的。」我不明白，為什麼義大利人在展會上可以吃乾酪或開心果，而中國人吃蘋果就顯得沒有教養？

記得我剛來義大利不久的第二個冬天，索妮婭和丈夫羅倫佐開車帶我一起到瑞士洛桑，去看望羅倫佐的弟弟。那天我們開了四個多小時的長途車，終於到達羅倫佐的弟弟的辦公室。在羅倫佐兄弟倆聊天時，我說想去一下衛生間，索妮婭聽後馬上露出一副羞恥的神情，好像我要去做一件很丟臉的事，她用帶有教育孩子的口氣對我說：

「歐洲人不會這樣的，不能要求去主人家的廁所，這讓我們顯得太沒有教養和土氣了。」她覺得憋著小便不去主人家或辦公室的廁所的行為才是義大利有教養人士的行為。

一次，索妮婭興奮地跟我說：「我今天有個大發現，你知道為什麼義大利人喝酒的杯子都是乾淨的，而我們（她意指所有的中國移民嗎？）喝酒的玻璃杯子邊緣總是看上去沾滿油污，原來是義大利人喝酒前都會用餐巾把嘴先擦一下再喝。」

她感覺自己又朝義大利化邁進了一步。

可是，在展會上不吃蘋果，到別人家不上廁所、喝酒前用餐巾擦嘴等等，就意味著你跟義大利人一樣、融入義大利社會了嗎？

如果問索妮婭：目前義大利的總統是誰？現在的執政黨是哪一個？政府現在對移民是什麼態度？義大利人對生命的觀念？你知道誰是帕索里尼（Pasolini）嗎？你看過費里尼的電影嗎？參觀過義大利的藝術博物館嗎？她是一個也回答不上的。她對義大利的歷史、政治、文化、藝術、思維觀念等都不瞭解，連一次選舉政府的票都沒有投過，怎麼能夠以為跟義大利人一樣吃披薩、和他們一樣喝紅酒，就認為自己已經融入義大利社會呢？

再看另一位朋友，雪。她從跟義大利丈夫移民到這個國家的第一天起，就決定要像義大利人一樣生活在這個國度。作為一個中國人，她在中國生活了三十年，現在她幸運地生活在義大利，這給了她擁有第二次新生活的機會——作為一個中國人在義大利過著跟義大利人同樣的生活。

從她開始學習義大利語開始，她也慢慢地改變一些生活習慣，學會吃西餐，學會與義大利人相處。她不像索妮婭那樣，只是從表面行為上去模仿義大利人，而是借助各種工具瞭解和掌握義大利的歷史、宗教；學會欣賞文藝復興時期藝術大師的作品、歌劇；享受閱讀但丁和卡爾維諾的快樂；常看義大利和歐美國家的電影；聽義大利流行歌曲；又利用她在當地政府機構上班或到處做翻譯的機會，廣結義大利人或居住在義大利的不同國籍和文化背景的移民。在她上班的辦公室裡，她與義大利同事相處融洽，義大利同事常常圍到她的辦公桌邊，聽她講世界各地旅行的見聞，和介紹中國歷史和文化習俗。她也與同事們一起談論社會狀態和時事政治。

雪就這樣主動地融入義大利社會，享受當地豐富多采的文化生活。常常只有她一個中國人夾在義大利人中去圖書館聽藝術講座，去歌劇院看表演，去雕塑家工作室聽詩歌音樂會，享受夏日廣場上的露天音樂會、修道院的抒情歌劇，同時也享受與義大利朋友和不同國籍的外國朋友的友誼。雖然她與這些朋友來自不同的文化背景，但這並不成為她與這些朋友交往的障礙，反而成為她們互相吸引的一部分因素。從不同國籍的朋友身上，她認識和瞭解了不同的文化，因為她瞭解了義大利的文化，自然也有很多的共同話題，能夠互相理解。這種友誼，超越了國籍和種族的邊界，她們不再是中國人、義大利人、法國人、挪威人、南美人、非洲人……，她們只是好朋友而已。

融入當地社會，使雪在原本擁有的中國文化基礎上又吸收了西方文化，她在文化和精神上收益頗多，視野更開闊，人生經歷更豐富。

現在雪的行為和思維方式基本上是義大利式的，但她不像吳艾，以排斥和放棄中國人身分及原中國文化去獲取義大利人認同。雪雖然二十五年前就擁有義大利國籍，她也覺得自己是義大利人，不論義大利人是如何看待她（在義大利仍有極少數種族主義分子排斥和歧視外國人），她是一個交稅公民，行使義務享受權利，但她從來沒有失去中國人身分的認同，始終使用她的中文名字：XUE。

一次，雪在國外旅行，在一個古老小鎮的石頭橋上遇到一位四十多歲東方面孔的女人，滿頭染成金髮。她聽到金髮女人說漢語，就問：「你從中國什麼地方來的？」

金髮女人馬上驕傲地回答說：「我是澳洲人。」

「哦，了不得，說得這麼好的中文。」雪以為她是在澳洲出生和長大的華人。

「我原籍是杭州的，在澳洲讀的博士生，七年前加入了澳洲國籍，不過我時常住在杭州。」金髮女人說。

這樣一個華人，還常常住在中國之內，僅有一個七年的澳洲護照，就自豪地稱自己是澳洲人。相比之下，儘管雪的生活習慣、思維方式已經很義大利化了，可每次到世界各地旅行時，別人問她是哪個國家的人時，雪的回答自始至終只有一個：「我是中國人。」義大利國籍對她來說，只是一本護照證件而已。

是的，雪是一個融入義大利社會的中國人，一個享受義大利全方位生活的華人，僅此而已。（寄自義大利）