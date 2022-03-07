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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

五月黃梅天

杜丹莉

搬去紐約首府奧伯尼那一年，還沒有孩子，我加入了當地的華人社團華社。華社有一個剛剛起步的附屬的中文學校，師資欠缺，經一位朋友推薦，我就當上周末的中文學校老師。那時候的校長是申通，一位高高瘦瘦、溫文儒雅的機械系博士，喜歡中國詩詞，在通用電氣上班，周末義務來當校長兼打雜。他為人不慍不火，是位好好先生，最適合夾在一群半大不小的ABC、和港台中脾氣背景不同的家長之間，調和鼎鼐。

申通家離我們家不遠，他的太太麗黎常常讓我想到於梨華筆下的那個時代的美女，精緻的五官，高挑的身段，細腰下一抹圓裙，和申通郎才女貌，擁有一對如花似玉的女兒。麗黎的會計師工作繁忙，但似乎難不倒她，中文學校放學，常常邀一些朋友去他們家包餃子。從把麵粉拿出來，到拌餡揉麵擀皮，再讓我們幾個食客手忙腳亂地幫忙包好餃子，一個多鐘頭就可以搞定。她一邊將餃子下鍋，一面拿幾根黃瓜、蒜頭拍拍打打，一大盆涼拌黃瓜也在餃子出鍋時鹹淡剛好地上桌。對初學廚藝的我來說，是一個很大的震撼。幾十年過去，我仍沒學會她的本領。

有一年春節，我請了三個禮拜假回台灣看爸媽。第一次銷假回去中文學校上課，放學後申通問我：「在台灣玩得開心嗎？爸媽還好嗎？」「還好，只是他們老了，很捨不得……」說著說著我眼眶紅了。申通說：「我媽媽也在台灣，我懂你的感覺……」他竟然也紅了眼眶。這時候麗黎剛好經過，看到我們兩個人就噗嗤一笑：「真是兩個寶貝，沒想到你們都那麼愛哭，又都喜歡咬文嚼字，就讓申通做你的乾哥哥吧。」從此以後，我多了一對兄嫂。和申通以亁兄妹相稱，受他們照顧有加。

後來他們在另一小區蓋新房子，把我們也拉了進去。在新社區我們兩家走路不到五分鐘距離，我常常去串門子蹭飯吃。我們有了孩子後，他們的女兒是經常的babysitter。

因為先生工作調動，我們要搬去加州聖地牙哥，最捨不得的就是這些好朋友。在申通替我們舉辦的盛大歡送晚宴上，我倆又忍不住地淚眼相對，麗黎笑道：「你們是在上演離騷嗎？」申通對我說：「今天要出一個上聯考考你——『五月黃梅天』。這是當年乾隆皇帝考紀曉嵐的，紀曉嵐沒有答出，倒是郎世寧答出來了。」就那麼湊巧，我剛好看過這個典故，福至心靈地答了：「三星白蘭地」。從此這就變成了我和乾哥在電話裡，想對上下聯時的通關語。

我們相繼搬離了奧伯尼，但是情誼未改。彼此孩子們的婚禮、或他們來加州旅遊、或我們去紐約探親，一兩年內彼此總會見上一面。乾哥大我十一歲，他們傳授的人生經驗，讓我們在職場及育兒帶孫的路上，少了許多探索，受益地走在他們踩過的步履上。兩年多前我先生大病一場，亁哥身體也欠佳，但麗黎還帶著他來西部看望我們。臨走前乾哥給我出對子：「色難」。看我沒有對出「容易」，他得意地抿嘴一笑。沒想到那是我們的最後一面。

之後新冠疫情爆發。麗黎說乾哥走得很平靜，只是最後幾天用眼睛一直揪著她，眼中盡是不捨。我們也捨不得你啊，乾哥。最近看到一幅妙對，上聯：「莫言路遙余秋雨」；下聯：「可染悲鴻林風眠」，讓我強烈地想起了你，彷彿看到你在天堂含笑望著我搔頭摸耳對不出下聯的模樣。啊，我是多麼希望聽到電話響起，你能再給我出一個上聯。（寄自加州）

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