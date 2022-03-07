圖二：抄經餘墨畫貓咪睡覺。（蔣勳．圖片提供）

我住的農舍有很大的院子，原來是農家的曬穀場，主人不再務農，曬穀場鋪了柏油，靠東邊一遛種了蓮霧、龍眼、芒果，再遠一點靠近田邊，還有兩株柿子。

無事時我就坐在簷下讀書喝茶，看蓮霧開花，看蓮霧一顆一顆掉落，鳥雀飛來啄食。這時就有貓來追逐鳥雀，鳥雀驚飛，貓又竄上樹幹高處，不一會兒抓了一隻壁虎下來。

我確定牠不是寵物，寵物大概不會上樹抓壁虎。但我也不確定牠是流浪貓。牠抓完壁虎就跑到我椅子邊，蹭我的腳，喵喵叫著，像是討食物吃。

「你不是有壁虎吃嗎？」我這句話，也顯然不是跟寵物說的。

我剛住進農舍不久，物件都還不熟，在廚房轉了一圈，看有什麼東西給牠吃。貓咪跟著我，機敏地跳上櫥櫃，嗅聞一個紙袋。

哇，竟然是一包貓飼料，牠的靈黠，果然看到我看不到的東西。

這農舍住過很多來到此地的藝術家，他們也收養貓，自然留下了貓食。

這是我第一次照顧貓，第一次對貓好奇。吃完，牠沉睡，我就靜靜看牠。牠就睡在我畫桌的毛毯上，純白毛色，肚腹一邊有心型的灰斑。

心型灰斑貓第一次來，一住四、五天，我們相處很好。我沒有寵她（兩天後發現她是母的）。我吃飯，她跳上餐桌，巡視一遍，我的新米粥、玉蟾園豆腐乳、吉力馬拉部落的鮮筍，她都沒有興趣，聞一聞，便在我餐桌上四腳八岔睡倒。（圖一）

這時我想她不是流浪貓，她對人，包括剛認識的我，沒有戒心，容易放心在人面前這樣大剌剌睡去，沒有防衛警戒。院子裡常有流浪貓來，我一踏出門，牠們跟我對望，一兩秒鐘後，一溜煙逃走。那是沒有人豢養的流浪貓，不敢親近人。

這隻貓很親近人，我把她睡覺的樣子拍照下來，放在臉書 上。按讚人數破表，可惜我不競選，也不喜歡利用寵物。臉書好多留言，提供各種建議，關於結紮，關於防疫 ，關於貓砂，關於貓食，愛貓族立刻慫恿我收養，一連好幾天追問：名字取好了嗎？

但是，如果她不是流浪貓，是有人豢養寵愛的貓，我的介入可能不宜。

我沒有取名字，我猶豫著，我判斷她不是流浪貓，如果三級警戒結束，我要回台北，我也不希望她失去了在田野間逍遙的自由。

我判斷她是有人養的寵物，可能因為什麼原因，離家幾天，來農舍作客。我對她像是偶然「外遇」，如果取了名字，有隸屬關係，彼此都有牽絆，我還不習慣「寵物」的關係。牠來去自由，三級警戒以後我離開，沒有牽腸掛肚的捨得捨不得，我也來去自由。

她果然翩然而來，住幾天，又翩然而去。我不知道她從哪裡來，又去了哪裡。她來了，講幾句話，把飼料放進盤子，她也吃，但似乎不是因為飢餓，還是來我腳邊蹭來蹭去，一會兒就睡了。

我很喜歡這樣的關係，各自有各自的空間，她不厭煩我，我也高興有她睡在旁邊。沒有命名壓力，不是寵物，也不完全是流浪。

我們沒有特別溝通不良的問題，或者說，我們不需要太多溝通，她尊重我的生活，我也尊重她的行動自由，包括睡在我的畫毯上，包括她喜歡在我用餐時嗅聞每一道菜。

只有一次，發生了溝通的問題。因為她早起，大約四點鐘左右，她會喵喵跑來叫人，要吃東西。我夏天也起得早，但是四點還是太早了。我很認真跟她溝通，溝通要很溫柔，也很理性，勸說她睡在廊簷下，這樣不會吵到我。

有朋友不吃「韓國泡菜」的前車之鑑，我知道，溝通要放下身段。我跪在地板上，儘量低著頭，不要讓她覺得我高高在上。高高在上，當然不是溝通，有點像霸凌。

我都有點被自己低聲下氣的聲音感動了，重複說了三遍：「要不要睡在外面廊簷下？」瞬間，她忽然舉起兩隻前腳，蒙在眼睛上，不再理睬我。

「哇，這是什麼態度……」我沒說出口，一時就懂了我不吃泡菜的朋友心裡的荒涼悲哀。

她繼續四點吵我起來餵她，她繼續幾天來，幾天消失不見，來無蹤，去無影，像《聊齋》裡的女人。有人說《聊齋》是傳統文人的「性幻想」，有美麗女人晚上來陪伴，早上就不見了。當然，最好就是「早上不見」，早上還在就麻煩了。

《聊齋》滿足著心愛自由的浪漫男人的外遇幻想。這隻貓也讓我經歷了無牽無掛的一段美好緣分。

三級警戒的三個月，這一段堪比《聊齋》的農舍記憶，平平淡淡，除了唯一一次蒙起眼睛不搭理我，大部分時間我們是相敬如賓的。

蓮霧落了幾百顆之後，芒果結實纍纍，墜落地上，碰地一聲，汁液濺迸。我放下手中的書，貓也從睡中醒來，看看寂寂庭院，無事，我繼續看書。新武呂溪的沖積平原可以看到好遠好遠，微風從南方吹來，她又閉眼入睡。

那個悠長的午後，記憶和遺忘都很模糊，像一個老去的夏日最後黃昏的慵懶遲緩。

芒果墜落後，龍眼樹結滿了密密的龍眼，疫情 的警戒緩和了，我準備北返。最後幾天，在田裡走了又走，好像希望找到什麼，想遇見那隻許久沒有來農舍的貓吧，想再遇到可以陪我散步的那隻貓吧，因為沒有命名，我一路低低呼喚的只是沒有任何意義的「喵咪」，覺得牠們會突然從隱沒的田野竄出來，喵喵叫地來蹭我的腳。

牠睡覺時，我用抄經餘墨畫了幾張畫，想念時便拿出來看一看。（圖二）（下）