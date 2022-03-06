今天公園裡的晨練，秦阿姨一個人來。問她，先生呢？她說：「兩人鬧彆扭。我真是受不了他又說同樣後悔的話，一天到晚重複：加州 房價漲這麼多，如果當初頂下飯店時，把房產也買下就好了。現在他退休 ，閒暇買點股票 ，後悔的事更說不完，煩都煩死了！」秦阿姨個性豪爽，快人快語，做事當機立斷，卻嫁了一個小心謹慎深思熟慮的先生，做什麼決定都是想了又想，往後的日子又不斷後悔當初的決定。這種時候秦阿姨總是毫不留情地批評：「人生沒時間花在後悔上，浪費現在寶貴的時間，去追憶以前沒做對的事。千金難買早知道，只有走過才知道。人生沒有如果，只有如此。多少次晚上腦中想好了千條路，早上起來仍走原路。做判斷時絕對是當時最好的抉擇。不做事後諸葛亮，應該一聲嘆息後，繼續前行。」她先生不服氣地辯稱：「我是在檢討過去，才可以策勵將來。」兩人就這樣一來一往地抬槓。秦阿姨好奇地問了一句：「有沒有後悔和我結婚？」她先生竟然用一句蘇格拉底的話回應：「結不結婚，都會後悔。」

處在變幻多端的世界，人生旅途中需要不斷抉擇，有時明明知道，卻沒做到。如果沒辦法做到，就浪費了所謂的早知道。所以人人都有一堆屬於自己的遺憾。容易懊悔的人，總覺得沒有走的那條路，看來似乎更迷人；沒有去的那個地方，似乎更有看頭。不斷地把自己拉回過去，卻改變不了過去。這樣的人總幻想時光能倒流，奈何，人生沒有劇本不能彩排，也沒有後悔藥可吃，更沒有複製鍵和刪除鍵，或像電腦可以重新開機一切重來。但或許正是因為人生有許多未知，過程才會更有滋味，不妨凡事盡人事聽天命，不必一直去懊悔。

想起美國詩人佛洛斯特（Robert Frost）的詩作〈未選之路〉（The Road Not Taken），人們處在十字路口時都有難以抉擇的心情，詩人選擇了一條人跡稀少的路，畢竟這是自己的選擇，只在多年之後輕輕喟嘆。

某些人遺憾，只曾青春過，卻未曾擁有芳華。後悔沒有挽留所愛的人；後悔沒好好念書考上好大學；後悔選錯專業科系，沒能發揮天賦；後悔沒多花時間照顧自己的身體；後悔沒有賺到更多錢；後悔當初移民等等。

秦阿姨和先生的矛盾一直無解。她在上海的外甥寫信說，他看到一則賣「後悔藥」的廣告，可以買給姨丈試試。跑了幾家店，外甥買到第一包所謂的後悔藥，上面印著：「吃了這帖獨特配方，你就能從悔裡找到新生的契機」，原來花錢買的是類似「心靈雞湯」的小冊子。接著又找到一盒標明「股民專用特效後悔藥」，上面寫著：「套五點以上服用一片，配合搥胸頓足效果更佳」，炒股就是一堆後悔，怎麼買都是後悔。此時他外甥在店裡看到一位漂亮的女孩進來，女孩問老闆有沒有後悔藥。老闆說，有二十元的、四十元的，要哪一種？女孩說：「拿四十元的吧，效果好些。」他外甥趕緊說：「給我也來一盒。」老闆說：「那是事後避孕藥，你確定要嗎？」外甥馬上漲紅了臉，尷尬地衝出店門。（寄自加州）