貓小姐∕圖

我以前沒有特別親近過貓。

感覺貓有一種靈黠神祕，好像帶著我看不到的魂魄，也凝視著我看不到的世界。對那樣的魂魄與世界，我有點好奇，也有點敬畏，但終究敬而遠之，不敢特別親近。

我喜歡過狗，狗好像比較現世，可以靠著牠們，抱在懷裡，牠們的眼睛看著你，沒有太多詭異複雜的心思。

這當然是很主觀的看法，無論貓或狗，我的經驗都不多。粗淺的印象評斷，沒有什麼可信的價值。

坊間豢養寵物的人口越來越多，隨便上網搜尋，談貓談狗的真實經驗比比皆是，早已形成強大而且不容忽視的主流族群。

最近一次餐聚，一位朋友談及「分離焦慮症」，正在找專業醫生問診。突然加入的鄰座客人聽到，以為在談「某人」，其實這位朋友問診的是家裡的寵物。

和寵物溝通早已不是新鮮的事。要「溝通」，就要有心理探索的專業訓練，「人類」如此，「寵物」是生命，當然也如此。

族群分裂，族群對立，都與「溝通」不良有關。粗淺地分類，人類是一族，貓是一族，狗是一族。但是，有時人與人對立，視對方如仇敵，咬牙切齒，完全視如「異類」。人與人之間的族群溝通不良，尤有勝於與貓族、狗族的溝通。

我有朋友討厭「韓」這個字，最後波及「韓劇 」，連「韓國泡菜」也不吃，她說：「越來越討厭這樣的自己。」我完全理解，但無能為力。

「恨」的根源是自己，恨一樣物件，恨一個人，心裡的核心糾結都是討厭自己吧？

族群與族群對立久了，彼此間越來越失去耐心，不看「韓劇」，不吃「韓國泡菜」，還好，她愛貓，會為貓哭泣，為貓讀詩，用塔羅牌每天為貓算命。她很在意跟自己的貓溝通，貓成為她的救贖。

她最近也在居住的城市促使議會通過「寵物生命紀念自治條例」，「自治」二字不好懂，條例有點拗口，其實是「寵物殯葬」，用意也就是讓寵物得以善終。

我的童年，貓的善終是掛在河邊樹梢，狗的善終是隨水流漂去。不同世代對「善終」看法不同，慢慢習慣不同的「善終」形式，也會對自己的未來有一種豁達。

快要競選了，政治人物在競選期間抱著貓或狗拍照，製作成張貼海報，近幾年也屢見不鮮，貓和狗參加助選，也似乎真的是對勝選有正面幫助。

邏輯很簡單：這麼愛貓、愛狗，一定也愛所有生命吧？

在一座廟附近看過地下街有許多專為寵物溝通設立的小店，用英、日、華語註明營業時間、收費標準、問診內容。

懷抱貓狗的顧客面容沉重憂戚，使人想起「如喪考妣」的成語。「如喪考妣」已經是過時的成語了，年輕一代大概看不懂，或很鄙視。貓狗如親人考妣，如果親人罹患重病，當然心情忐忑，四處尋找解方。

一直跟貓沒有特別深的緣分，沒有想到，這一年，貓偶然闖入我的生活，也成為我的救贖。

回來談我和貓的一段緣分。

我沒有養寵物的經驗，跟貓接觸，其實要感謝新冠疫情 。

2021年5月中旬，台灣北部爆發感染，三級警戒，我因此留在台東池上，住進萬安鄉龍仔尾一處獨棟的農舍，有三個月的時間，自我隔離，息交絕遊。每天抄經、畫畫、散步，其他多餘的時間就跟流浪貓玩耍。

牠們不時會跑到農舍院子裡來玩，有時跳上窗台，隔著窗戶看我桌上的飯菜。

說是「流浪貓」，或許不完全正確，等下再解釋。

傳統農村的習慣，多養狗，很少養貓。可能因為養狗可以看家，有人闖入農田菜園，狗會吠叫恫嚇，有實際的守衛警戒功用。

傳統農家養狗、養牛、養豬，乃至於雞、鴨、鵝，大多還是「有用」。「有用」與現代都會的「寵物」觀念並不相同。

「寵物」是要「寵」的，豈可以「用」視之？莊子強調「無用之用，方為大用」，今天都會的寵物產業如此興旺發達，「寵物醫療」「寵物相命」「寵物心靈溝通」「寵物殯葬」，龐大的連鎖產業，頗可印證莊子遠見。

養貓在過去也有用途，如：抓老鼠。但是現在捕鼠、防鼠的方法太進步，貓抓老鼠好像已經是童話故事。

我住進龍仔尾農舍，出外散步時，一路都有狗吠。農舍附近，住戶不多，隔一段距離才有一家。每家都有狗，多半是黑狗，夜裡躲在暗處，突然咆哮，還是會令我嚇一跳。

這些狗不是寵物，都用鍊子拴著，或關在鐵籠裡，吠叫時鐵籠震動，遠遠近近，四野都有狗的呼應，那是我在龍仔尾夜間散步很特殊的聽覺記憶。

散步時不時被狗吠叫驚嚇，卻常常在遇到貓的時候，忽然有了溫暖。

有一隻貓甚至會陪我散步，我走十分鐘，牠一直跟在腳邊。我有點驚訝，以前只有聽過「遛狗」，沒聽過「遛貓」。

這隻貓的確會陪我走路，我有點不相信。繼續走十分鐘，牠還跟著。一小時以後，我想牠累了，趴在地上休息，過一會兒，我再叫牠：「還能走嗎？」牠即刻站起來，繼續跟我走路。

這隻貓總在田野間遇到，總陪我走路，中央山脈黃昏時滿天紅霞，田野盡頭九號線公路路燈亮起，我跟牠說：「回家好嗎？」牠就跟我往回走，然後不知不覺消失在暗下來的田野間。我很懷念這隻貓，懷念每個黃昏一起走路卻兩無罣礙的關係。回想起來像是自己老去時一段淡淡的黃昏之戀。（上）