黛安∕圖

一個插著蠟燭的杯子蛋糕擱置書架上，已經有二十年。近日，整理書時，又見到了它，依舊完好，只是水分已蒸散，失去了原有的豐潤。

記得那天，我的便利店裡的客人不多。十點左右，我站在櫃台從玻璃門望出去，遠遠見到河狸先生從車裡出來。他手執一物走近，拉開門便說：「嗨！枋，生日快樂。」喔，我驚喜地喚他一聲，才想起今天是我的生日。正要謝謝他，他卻拍拍額頭地說：「哎！忘記帶打火機了。」說完轉身欲離去。只見他手上拿著一個杯子蛋糕，上面已插有蠟燭。我急忙阻止說：「迪克，不要，這樣已經很好了。」他即又轉身，臉上堆滿笑容地遞給我說：「我還記得妳的生日，好罷，妳現在吃了它。」「迪克，謝謝你，我現在吃不下，待會兒吃，好嗎？」他點點頭，環顧四周頻頻地說：「真好，這店，嗯……真好。」

迪克是洗衣店老闆，道道地地的印地安那州原居民。父母務農，弟妹眾多，他是老大，高中畢業即投身軍旅。退伍後，返鄉在鎮上開了間河狸洗衣店。

迪克為人和善又熱心公益，年年拿出一筆錢去資助地方的「少年棒球隊」，門廊牆上掛滿了錦旗和照片，很是引以為傲。而我認識迪克也算是機緣。一天，我無意間在地方報看到了一則招聘廣告：「河狸洗衣店」急徵櫃台人員。櫃台二字令我備感親切，這不就是我出國前在醫院服務多年的老本行嗎？只是對象不同。移民 美國之後，需要認識的東西太多，但婚後有了孩子，想做事卻礙於工作多是朝九晚五；想開店，卻無實務經驗。移民來美開洗衣店總被形容是牛馬生活，一股強烈好奇心讓我想要瞭解其甘苦，於是第二天下午趁接孩子回家前，先繞到洗衣店一探究竟。

下午二點，洗衣店裡黑燈瞎火，靜悄悄地。只見一微胖中年婦人在櫃台招呼客人，我趨前說明來意，被告知老闆不在。我便留下電話號碼，不帶任何希望地離去。三點我接回孩子，返家後沒多久，迪克的電話就來到。談了工作性質、上班時間，馬上就定了下周一至周五每天上午八點半至下午二點上班。

上班第一天，我踏進店裡，發現氣氛與昨日午後截然不同。此時大門敞開，大小洗衣機「空隆空隆」地不停運轉，熨斗蒸氣「滋滋……」地瀰漫著整個空間。燈火通明，工作人員各就各位地忙著。洗衣店五點就開工了，我去時，店裡已忙呼了大半天了。

早期華人移民礙於語言，大都開餐館、雜貨鋪、洗衣店，現在亦如是，起早貪黑地幹活。而今我有此機會接觸，才知道生存是多麼不易。員工可以八小時幹完便揮揮手走人，可是當老闆的就得隨時進出。美國的人工貴，機械壞了找技工，還沒修，一跳上車就開始算價錢。所以如果店裡機械發生故障，迪克就提起工具箱，自己敲敲打打。有一次，他費了好長一段時間才修好機器，雙手污濁，滿頭大汗，他感嘆地說：「賺的都是血汗錢！」

累歸累，迪克還是懂得苦中作樂的。他喜歡抽菸斗，累了就坐在後門搖椅上燃起菸草，享受一下煙霧繚繞的感覺。他也喜歡開飛機。有一天，迪克問我要不要乘飛機。小飛機出事頻率高，但在好奇心趨使下，我答應了。第二天下班後，我就隨迪克到附近小機場。我繫好安全帶，戴上耳機，只見迪克神情專注，眼觀四方，一路不停和塔台通話。我從上空遠眺，看見一片青青草地及小湖泊，高興極了。

一次，州政府舉辦年度國際節，好幾個中國社團摩拳擦掌地準備大顯身手。我想讓迪克和同事瞭解中國文化，便邀請他們去。可惜那天兒子功課做晚了，當我急匆匆地趕到時，迪克已離去。先生在攤位上做義工，見我來便說：「妳的老闆到處找妳……直誇妳好，看樣子他要收妳做乾女兒啦！」先生有些誇張，但我能想像迪克大家長的模樣。他的確是個好好先生，為人誠懇敦厚，對每個員工都尊重，他說話前，一定都先稱呼對方的名字。他讓我想起《飄》裡女主角郝思嘉的第二任丈夫法蘭克，他們都有著美國南方人的謙沖與含蓄。

而對於我這名東方人，迪克存有很多好奇，尤其是名字，他堅持喚我的中文名字，卻總是在輕聲和三聲間打轉，怪腔怪調的。我請他改叫英文名字，他卻堅持喚我中文名字，並不停地修正發音。現在回想起來，他可能是我這輩子喚我名字最多的人。

每天下午兩點，洗衣店裡的機器停止運作，一切靜默了，迪克那台老舊的收音機就會播放美國鄉村音樂。有一次我用耳機聽蔡琴的歌，迪克好奇地借了去聽，後來他說他非常喜歡，「我雖然聽不懂，但我感覺曲子很美。」於是我將磁帶送給他。

附近商場新開一家中餐buffet，迪克沒吃過，他說要請我去：「妳拿什麼，我跟妳拿什麼，準沒錯。」然而，我對於這些甜不拉嘰、酸不溜丢、專討好洋人口味的菜著實沒興趣，但面對這麼一位熱心的老紳士，我只得認真以對，國民外交嘛。我試著去揀選一些他可能會愛吃的菜，還真的「發揚光大」了，後來他帶他的家人一起去吃。

我是初秋開始打工，離感恩節發獎金，上班還不到三個月，估計拿不到獎金了。發獎金那天，下班後，迪克拿一摞信封袋，坐在洗衣店後門。貝蒂最先從他手中接過獎金，接著是安妮塔，我有自知之明，便以最快速度拋下再見便要離去，誰知迪克說：「枋，等等……妳的，非常謝謝妳。」一個信封袋遞到我手上。當時，我感激涕零，不為錢，只為份體恤，讓我覺得自己不是外人。

迪克的妻子梅姬偶爾也來，來時多半抱床被褥送進機器裡乾洗。她和迪克是高中同學，兩個人的個子都高，外型相當匹配。兩人育有兩子一女，均大學畢業，也都已結婚生子。金髪碧眼的梅姬，五官秀麗，年輕時一定是個大美人。但不知為何，梅姬漂亮的面孔總帶著一股肅殺之氣。有一次，燙長褲的吉娜見她經過，笑著和她打招呼，誰知她竟視若無睹，理都沒理她，讓吉娜太沒面子。這以後，每當吉娜看到梅姬遠遠地從後門進來，都會低著頭，佯裝沒看見。一天，梅姬熨著自家帶來的衣服，迪克走去，見她垮著臉便說：「妳在生氣嗎？梅姬。」他低聲下氣地像做錯了事。

一個冬天的下午，梅姬與我並排站在櫃台幹活。她正穿針引線，準備縫脱了線的被褥，但不知是光線太暗，還是她視力有問題，穿來穿去，針孔總是和她作對。整個洗衣店的空氣凝滯，我在一旁也被她臉上的寒霜弄得神經緊繃。平日同事們常苦中作樂，會有一搭沒一搭地談談笑笑，這會兒，大家卻噤若寒蟬。我等著梅姬向我求援，奈何她那張撲克臉硬生生地挺著，直到我實在憋不住地說：「讓我來為妳做罷。」只有這樣，等她做完事後早早離去，才能緩解店裡四面八方的壓力。

午餐有半小時休息。一天下大雪，我拿著咖啡 及三明治紙袋，打算坐在車上邊吃邊看報紙。不料才踏出門，便滋溜一下地滑跤，人結結實實地滑了個四仰八叉，只見一輛小貨車正向我駛來，我欲掙扎起來卻頭重腳輕，心想：這回死定了。醒來時，我頭埋在同事黛安懷裡，她正不斷地叫喚我。

我去附近的醫院檢查，醫生囑咐我休息一天，以觀察有無腦震盪。結帳時，我拿出保險卡，但醫生說這是工傷，理應由老闆買單。我說，是我自己不小心呀。可能迪克將這件事告訴了梅姬，這以後，梅姬竟主動向我示好，且還像個長姊般，提醒我凡事别太孩子氣。

聖誕節 時員工聚餐。點餐前，我要杯可樂。梅姬坐在我旁邊（沒人願意和她坐），她逕自叫杯雞尾酒。飲料送來後，她竟把酒送到我面前說：「枋，我喜歡這酒，妳嘗嘗，若喜歡，你也換成這個。」眾人表情錯愕，我則受寵若驚，不得不在大家面前淺嘗一口。只見迪克在一旁微笑不語。

我在洗衣店工作了兩年，後來家中有事，停上大半年的班，再回去，就聽說迪克在賣店。新店東是一電腦公司離職的中年男子，他的太太和兩個讀中學女兒下課後皆會到店中幫忙，是家族生意。我想也該是我離開的時候了。

迪克後來賣掉生意也賣了大房子，與梅姬搬進公寓。臨走前，他留下地址和電話，說：「保持聯繫。」他休息了一段時間後，閒不住，又開起越州運輸燃料的大貨車。

記得那天迪克來我的店裡幫我慶生，有位客人在結帳時見迪克站在櫃台前，便問：「你是老闆？」迪克搖頭朝向我：「她才是老闆。」但他後來又加一句：「我曾經是她的老闆。」這位面孔黧黑、一臉風霜，卻堅毅刻苦的老鄉紳，他怎麼樣也料想不到，我這個當初去他洗衣店應徴，手不能握熨斗、肩不能抬重物的東方女子，如今竟能在這瑣碎又繁雜的美國便利店裡挑起大梁。即使迪克不說，我也會向客人說明：「是的，河狸先生是我的老闆，我從他那裡學到很多。」

而今我和河狸先生已失聯二十多年，不知道他是否安好？（寄自印州）