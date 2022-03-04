顏寧儀∕圖

四年前我收到一位朋友結婚五十周年的金婚紀念慶祝會的邀請函，才驚覺五年前我竟然忘了自己的金婚紀念日。這麼重要的日子，被我這個老糊塗忘掉，感覺對不起妻，也對不起自己，懊惱不已。亡羊補牢，只好等結婚六十周年鑽石婚時辦一次慶祝會了。

但是問題來了，我能活到那時嗎？四年前我已八十出頭，再過五年就坐八望九，妻也滿八十了。我不是個怕死的人，也不奢望自己能有多長壽，但是為了彌補失去的金婚，我衷心期盼能活到我的鑽石婚紀念日。老天保佑，我終於活到了今天，妻也安然無恙。

為了怕自己再度忘記，兩年前我就告訴幾位好友，兩年後的二月是我的鑽石婚，我將辦個慶祝會，請他們到時要提醒我。我自己從那天起，也開始倒數計時，七百多個日子，數一天少了一天，過一天多活了一天，三個多月前，我終於訂下了慶祝會的日子。好友們也不負所託，紛紛提醒我，迎接鑽石婚的日子要到了。

我忙著訂場地、訂餐飲、發請柬、安排節目……，加上許多朋友的幫忙，終於一切搞定。不過，在一個多月前，一切備妥，就等這天來臨時，卻發生了一連串的意外，險些使期待了幾年的計畫功敗垂成。

一個多月前，我身體某個部位感覺不適，動了個小手術，幾天後傷口拆線，當晚卻大量出血。次日回診，以電擊焊合傷口，不料次日再度大出血，並更勝於前一晚，如水龍頭般噴出，濺了滿身滿地。當時女兒正出差在外埠，妻嚇得驚慌失措，急打「911」送我入院，又急電女兒於次日趕回。在醫院經急救輸血，幾天後出院。而在這同時，經化驗證實我得的是皮膚癌，於是又再度開刀切除，再度縫合，但拆線後傷口又裂開，只得三度縫合，至今仍是在未拆線的情況下。

許多朋友看我受了這麼多折磨，非常擔心我的身體，怕我不能支撐這麼大型且時間很長的聚會，直至慶祝會的一周前還有人建議我延期，等我身體恢復及疫情 過後再辦。但我堅持不能延期，我說，如果延期其實就是取消。理由是：第一，我花了這麼多心血，如果延期，又要從頭再來一次，我吃不消；第二，許多朋友已答應參加，甚至有兩位住在舊金山的文友早就買好機票，訂好了酒店前來洛杉磯，如我改期，等於在熱情的朋友們頭上澆一盆冷水，以後再辦，恐怕大多數的人都不會來了；第三，現在疫情雖已略為舒緩，但要等到完全消弭，則不知是何年何月；第四，我的年紀越來越大，身體只會越來越差，不會越來越好，等我的身體恢復，要等到幾時？

最後，我打了一個最壞的比方，皮膚癌不知可活多久，而且六個月前我已開始洗腎，假設我延期三個月，而我不幸過兩個月就死了，豈不是臨死還留下一個終身的遺憾！

慶祝會是在二月中旬的一個周末舉行的，除了是我們的六十周年婚慶外，也是妻八十一歲的生日，加上又近西洋的情人節和中國的元宵節，幾項慶典一次舉行，因此有歌舞表演及舞會助興，時間長達四個小時。那天天氣暖和，豔陽高照，我選擇的場地是舞星舞蹈藝術學院，就在華人 最熟悉的「小台北」——蒙特利公園 市。對華人朋友非常方便，到場來賓近三百位，遠比我估計的還多，其中也包含少許外籍朋友。大家都不嫌棄我提供的簡易便當，高興地吃，高興地唱，高興地跳。熱情的朋友，有的送花籃，有的送禮品，有的送禮金。朋友們高興，我們夫婦和女兒更高興。

舞會開始，由我們夫婦開舞。我和妻初次相識便是在舞會中，我們跳的第一支舞的舞曲是蓓蒂佩姬（Patti Page）唱的〈田納西華爾滋〉（Tennessee Waltz），所以我又選用了這首歌來開舞。六十年的歲月在我們的身體上和面容上刻畫了許多痕跡，這首六十五年前的老歌卻依然悅耳動聽如昔。我摟著妻，隨著節拍踏著舞步，彷彿又回到了昔日的時光。

一曲舞畢，回首六十年，甜酸苦辣的千般滋味湧上心頭。我最該說的一句話就是：感謝妻。結婚六十年，也可以說是她操勞吃苦六十年的歷史。在台灣的二十年，夫妻聚少離多，身處軍旅的我，一個月只有三、五天在家。一次我輪調外島，三個月才能回家，兩次出國受訓，更是一年以上見不到面。在我不在家時，她除了家事、照顧女兒，還歷經多次颱風的災難和半夜小偷破門而入的驚恐。這二十年她沒有過過一天舒適的日子，卻沒有半句怨言。

我們接著在美國共度了四十年。來美之初，適逢美國經濟不景氣，找工作困難，我們夫妻倆都只得放下身段，在不同的電子公司打工。由於我有寫作的興趣，因此她除了工作外，家事也全部由她承擔，以免我有後顧之憂，可以專心寫作。三十幾年來，我得以發表了一些篇章，一半的功勞歸功於妻。女兒也得以專心讀書，先後完成高中、大學、研究所的學業，現在事業也有成。

終結這一生，都是她對我的付出。那麼，我有沒有回饋她一點呢？我想來想去，總算勉強想到了兩件值得一提的小事。

第一件，上世紀六○年代初的台灣，一般人們的生活都談不上富裕，衣著都很樸素，愛時髦、經濟情況較佳的仕女可以在委託行裡買到些美軍福利社（Post Exchange, 簡稱PX）流出的貨物，那時只要是一雙絲襪、一件襯裙、一瓶旁氏面霜、或是一支蜜絲佛陀口紅，都被女士們視為珍寶。我與妻新婚的次年，我來美國受訓，回台灣時為她帶回了許多衣物和化妝品，作為對她獨守空閨一年多的補償，使她高興了一陣子。

第二件，是女兒出生時，我們當時住在芝山岩，產前都是到士林一個助產士那裡檢查，她生產前幾天我得以請假回家，她生產時也是住在助產士的診所裡。在那個年代，人們都認為產婦產後身體虛弱，一定要吃點好的東西補一補，並認為豬肝是最好的補品。於是在她住在診所的那三天，我每天早上去菜市場買幾兩豬肝，根據同事的太太教我的做法，七手八腳地把豬肝切得有厚有薄，有大有小，有丁有片，把水燒開了，豬肝倒進去，加點醬油，放幾根蔥，便成了一碗豬肝湯。芝山岩距士林步行大約十七、八分鐘，在那裡叫不到三輪車或計程車，家和診所之間也沒有公車，我把豬肝湯裝在罐子裡後，都是拎著罐子從家裡沿著福林路快步走到診所去。因是七月盛夏，走得我汗流浹背，但也因此湯仍能保持溫熱。我看著她吃，我心裡高興。好不好吃我不知道，不好吃她當然也不會說。如此三天，她離開診所回家，我也假滿回部隊。四十年的一萬四千多個日子，都是她做給我吃，那是僅有的三天是我做東西給她吃。

我和妻相識四年多才結婚，至今我仍記得婚前的一些事，尤其是和她初識的那次。我和她是在一個舞會上認識的，那晚我是被幾個學長硬拉去湊數的，學長說晚上女生多，他們人不夠。而她也是第一次參加舞會，是被幾個學姊拉去的。那晚，我們一夥中我最年輕，她們一群中她最小，在眾人的慫恿下，就把我和她配成了一對。

和她約會兩次之後，問起她的年齡，她告訴我她十八歲。但事後才知道，和她認識那天，她差兩個月才滿十六歲，也就是說，她的實足年齡才十五歲。多年後我問她，那時為什麼要虛報年齡？她說是學姊告訴她這麼說的，學姊說太小了男生看不上。有趣的是，有些朋友知道我們相識時她還未滿十六歲，都戲說我是拐誘未成年少女。

時間過得飛快，六十幾年前從未想過六十年後會怎樣，甚至以為這一天永遠不會來到，更從未想過會有鑽石婚。畢竟鑽石婚不是人人都能有的，必須不能晚婚，夫婦二人至少都要活到八十歲以上，二者缺一不可，至於離婚、再婚，更是不可能有讚石婚的。而我卻能歷經了鑽石婚，心願已了。現在我有個美滿的家庭，妻賢女孝，人人稱羨。而且我又於年初搬到了華人聚居的蒙特利公園市，生活簡便，附近華人商店、餐館林立，在我的餘年，想買什麼就買什麼，想吃什麼就吃什麼。管它什麼新冠肺炎、洗腎、皮膚癌，全部抛到腦後去了。

這次我的鑽石婚，有三百人冒著疫情來為我們夫婦祝賀，怎不令人感動，平常一般的社團活動也不易有這麼多人。為什麼會有這麼多人？唯一可解釋的就是我的朋友多。朋友多是我今生最大的收穫，我常喜歡向朋友們說的一句話：「我是個窮得只剩下朋友的人。」人生有幸如此，夫復何求！（寄自加州）