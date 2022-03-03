聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

初到南加州 ，在住處附近登山散步，望向西邊的太平洋，一眼即看到一座虛無縹緲的島嶼浮在海面上。外子告訴我，那是聖卡塔利娜島（Santa Catalina Island）。我說，那島形似中國古書上描述的蓬萊仙島，離加州這麼近，我們應該去看看。外子說，島上交通不便，沒汽車可租，不宜去。幾十年下來，我經常懷著遐思遠眺那島，然後又忍不住問外子，我們何時去島上走走吧？外子回我，人家去島上潛水看海底景色，妳這怕水的旱鴨子去玩啥？理直氣壯地，馬上把我懾住了。

一年多來，新冠疫情肆虐全球不休，人人宅家避疫，我們所有的海外旅遊計畫也一一被取消，只能在美國境內小心翼翼出遊。該島夏季為觀光旺季，年底節慶假日期間人少蕭條，恰恰適合我們疫情期間去旅遊。正巧一位朋友到島上開會，邀請幾位同好會後一起跨島旅遊，還特別安排追尋島上華人遺跡的行程，這項活動給了我非去島上一探究竟不可的理由，外子任何藉口都無法阻攔了。

從洛杉磯長堤港（Long Beach）出發，乘坐一小時渡輪即可抵達小島的阿瓦隆（Avalon）港。港口的蔚藍海面上泊著一排排白帆船，周圍群山環繞，美如圖畫。1891年，隔洋的洛杉磯大亨班寧（Phineas Banning）的兩個兒子來島上投資，把小島建設成洛杉磯外海的一個豪華度假村，吸引好萊塢電影公司來此拍片，大明星和名人來此度假，人潮洶湧，風靡一時。1919年，小島主人換成芝加哥箭牌口香糖大亨瑞格理（Wm. Wrigley Jr.），小島被建設得更加美輪美奐。寒冬季節，大亨還把自己擁有的芝加哥小熊棒球隊（Chicago Cubs）調來氣候溫和的小島練球，小島度假村的名聲愈加遠播，連當年英國財務大臣邱吉爾都在1929年慕名來此度假釣魚。今時每年也有上百萬觀光客來此度假。我們拜訪時，遊客稀少，讓我們可以悠閒地隨處逛遊，享受小島美景。

小島其實是突出海面的高山群，阿瓦隆市正好位於山谷中。美景須爬高才能盡情欣賞，我們在港邊問路人，如何才能走到半山腰上那每十五分鐘播放一次音樂的鐘樓。路人看看我們，好心地說，走路上去會累死的，租輛高爾夫球車開上去吧！外子說得沒錯，島上根本沒有租車公司，連當地居民欲購小汽車都要排隊等二十年，因此城內高爾夫球車橫行。我們無奈地笑笑，拿出手機，用谷歌地圖導航，不到半個鐘頭就走到鐘樓處，從高處俯瞰全港，景色優美迷人。

我們在鐘樓遠遠看到立於港口的那棟標誌建築物──卡塔利娜大會堂（Catalina Casino），醒目壯觀，此為口香糖大亨傾大財興建的全島最大建築物，外觀為地中海復古（Mediterranean Revival）藝術風格，內面裝潢則為法國裝飾藝術（Art Deco），被稱為美國當代傑出建築物之一。會堂樓下為電影廳，許多製片廠大亨曾在該廳預覽他們的最新作品；樓上為舞廳，是當年貴婦人衣香鬢影、大亨們觥籌交錯、音樂歌舞不斷的高級宴會場所。無奈，大會堂在此季節關閉不對外開放，我們只好望樓興嘆。豈知，在上鐘樓的路上，碰到一群家庭成員往大會堂走，我好奇上前詢問他們上大會堂幹啥。和善媽媽解釋，當地小學今夜在大會堂舉辦聖誕歌曲演唱會。我問，需要入場券嗎？全家人都點頭。我笑笑擺手離開。走沒幾步，和善媽媽從背後追上我，送我兩張入場券。我和外子興奮雀躍這天上掉下來的機會，離演唱會還有一個鐘頭，於是跑步到鐘樓觀景照相，然後飛奔下山，入樓參觀內部裝潢，順便聽聽孩子們唱歌，大力為他們鼓掌。海邊悠閒散步竟意外得到免費參觀全島最豪華建築物內景的機會，真是不虛此行。

洛杉磯大亨班寧是洛杉磯港 的創始人，朋友說，當年大亨在洛杉磯豪宅舉辦宴會，宴會主廚就是華裔 移民林瑛（Lim Ying or Charlie）。林瑛十五歲時（1862年）從廣東台山來美國。1892年，班寧家族買下小島阿瓦隆市內第一座大旅館Metropole Hotel，林瑛被指派為旅館餐廳主廚，每月薪資$100。有了高薪穩定職業，林瑛四度回中國探親，1883年那次返美時，還特別從中國本土帶回一包紫藤花籽送給主人班寧，並種在主人家的花園裡。紫藤花在林瑛的小心呵護下，成長茂密。至今，班寧莊園每年春季紫藤花開時，都會舉辦紫藤花節慶祝。

林瑛是小島上華裔移民的成功例子，然而，小島早期其實是華裔移民偷渡來美的跳板。據說，當年在舊金山被捕獲的非法華裔移民，表面上被告知遞解回中國，其實是被送到小島，拘留一陣之後，又一個個偷偷潛回美國本土。朋友還告訴我，當年孫中山先生發起革命，一位美國退役軍官奧班尼翁（O'Banion）幫孫中山培訓軍人，就是從小島偷渡中國年輕人入美，在洛杉磯訓練完成後，再送回中國從事武力革命。奧班尼翁後來還因此被清政府判刑坐牢十八個月，是幫中國步入民主政體的美裔英雄。洛杉磯每年元旦都舉辦玫瑰花車遊行，海內外馳名。1905年，奧班尼翁特別安排一隊訓練有素的華裔新兵，手持武器在玫瑰花車遊行中昂首闊步行軍，大大改變美國人眼裡中國人只是廚師、勞工或洗衣工的印象。據說，那是美國歷史上唯一僅有的一次，外國軍人持械在美國本土行軍，可謂空前絕後。

我踏上小島後，才了解整個小島都是天然保護區，島上隨意就能見到許多加州內陸可遇不可求的野生動物，譬如啄木鳥、鵜鶘、魚鷹、鵪鶉、狐狸、美洲野牛等。我們乘坐半潛水艇遊海礁，一堆鮮豔橘色金魚（Garibaldi）繞著小船游來游去，查資料才知，此可愛金魚乃加州州魚。島上大部分土地為荒山野地，人口幾乎都集中在西部的阿瓦隆市，第二大城雙港市（Two Harbor）的人口也不到五千。卡塔利娜全島形如一個大肚卡通人物，中間靠上方有一狹窄頸項，雙港市就位於這狹窄頸部，西看是一海港，東望也是一海港，地形奇妙特殊，乃名之。我們坐計程車橫跨小島，去憑弔一艘消失於此島的中國古船寧波號。

寧波號是一艘中國木帆船，建於清乾隆十八年（1753年），為傳統福船。明嘉靖胡宗憲著的《籌海圖編》描述福船：「高大如樓，其底尖，其上闊，其昂首而口」、「能行於順風順潮回翔」等。從以上敘述，可窺知福船穩定性大，適於天候險惡的海域航行。古往今來，福建人每每談及造船和航海技術，無不引以為傲。而所謂的「福船」，是指具有水密隔艙結構、底尖面闊、材質為松杉木的大型福建木製帆船。

寧波號在福州下水時，原名為「金泰豐」，是典型的運木福船，博物館繪圖顯示福船把木材綑綁於船舷兩側，平衡穩重航行，設計巧妙。寧波號福船尾部因繪有鷁鳥圖案和八仙形象，又暱稱「花屁股」。

寧波號的一生傳奇穿越了整個中國近代史，見證了清朝由盛轉衰，以及後來辛亥革命的興起。船建於康乾盛世，做了差不多半個世紀的太平生意。嘉慶元年（1796年）白蓮教起義，金泰豐號被用來參加反清活動。然後，淪為走私船，專門偷運絲綢和鴉片，多次被清政府查獲。1834年，再次被英政府查獲走私扣押。1841年，又輾轉落回清政府手中，由於清政府抓的海盜和走私販太多，無處關押，乃將金泰豐號改造為海上監獄船。駭人聽聞的是，清政府官員後來認為養囚犯太費錢，竟把一百五十八個囚犯在船上全部斬首。接著1861年，該船又被太平軍捕獲，投入抗清活動。沒多久，反被幫清政府鎮壓太平軍的英軍繳獲，改名為「寧波號」。然後，在1884年改成遊船，常駐香港。1911年，辛亥革命軍在漢口以五萬美元將此船賣給美國商人。終於，寧波號在1913年橫跨太平洋駛到美國加州西海岸，成為一艘展覽船，停在聖地牙哥港、長堤港和洛杉磯港的聖佩德羅市等處展覽。1917年，寧波號最後被拖到卡塔利娜島的東西兩岸港口展示。

美國人好奇地觀賞這艘來自東方古老中國的古船，船首奇特開角像個張開的大口；高高翹起的船尾繪有精美圖案；船上的竹纜比鋼索還結實；還有出售門票最多的艙室「恐怖屋」，有關人犯的木籠，有「鬼頭刀」，還有用來從甲板拾取頭顱的長矛等等。不過，這些文物恐怕戲劇性比真實性要多。

我在阿瓦隆博物館看到一尊從寧波號移下來的王靈官雕像。王靈官為道教護法神，也是著名的雷神、火神、降魔之神。這尊守護神據說是在1912年，寧波號航行來美之前，中國水手安置於船上的。抵達美國後，老美不懂中國人的文化，1920年把神像移出福船。1938年，一部好萊塢海戰影片在卡塔利娜雙港市拍攝，意外地將停在附近的寧波號全部燒毀。漂浮了近兩個世紀的寧波號，終於沉入雙港市的泥沼之中。

我們在泥沼附近徘徊拍照，裝著滿滿華裔移民和中國古船的故事，結束了我一直遐想的蓬萊仙島之旅。（寄自加州）