「您好，請進！」她穿著輕盈的紗衣，外面罩著披肩，似乎是唐宋的打扮，亦或是日本的風格。她淡淡的笑，居然有春風般的魔力，驅趕走了室外的嚴寒。

進門後，首先映入眼簾的是雅致的裝修風格、散发著清香的茶具以及落地窗外絕美的水岸景色。

這是冬日的午後，應朋友之邀去喝茶，地點選在了溫哥華繁華都市最有情趣的福溪岸邊的三十層高樓。臨水而居、品茗而談，好一幅愜意的休閒圖。

喝茶嘛，都是藉口，以談事為主。可到了這裡，似乎進入了強大的磁場，身心竟然放鬆了下來，很享受當下。這也許就是女子所說的「人氣合一」吧。她叫May（梅），拿著小折扇輕輕地扇動炭火，細聲地講解「茶室是需要人來滋養的，只有把理念、精神、身心都融入到這個房子，它才會煥發出我們想要的氣息。」軟軟的話語裡蘊含著人生哲理。

「淖糜分臘序，圓炭度朝寒。」是她寫在邀請函上的宋代喻良能的詩句，

可見今天應該備的是臘八茶。果不其然，享用的是「臘梅花」茶和「天壽茶」。臘梅花茶竟然是用雪水煮的，這是我第一次知道。在煮茶之前，她先讓我們嘗了一小杯天然的雪水。始入口溫潤甘甜，而後舌底生津，令人流連。從她的娓娓道來中，方知採雪的不易。好在前幾天溫哥華大雪，她很用心地去無人的地方，挑選潔淨的冰雪，然後很講究地盛放在陶罐裡，運回融化成水，再放入冰箱裡待用。今天是最後一小壺，被我們幸運地納入口中。

除了聊茶，很自然地就聊到了目前的生活。華人在疫情中感染很少，可是這第五輪的變種奥密克戎傳播速度快、症狀不明顯，很多人中招，尤其華裔佔多數的列治文成為了重災區。「我最見不得別人遭罪，看了相關信息，難受得好幾天無以自拔。好在高峰快過去了，希望人人平安吧。」「是啊，希望大家的生活盡早步入正軌，」我感嘆著。「一定會的，臘八之後春天就來了！」她的話帶著綠意盎然的希望。

「我就要離開這裡了，房子正在出售。」我有些驚訝，「怎麼，你一磚一木美化的、帶有靈氣的茶室要拱手讓人了？」「是啊，我也不捨。但人的一生又有幾個十年呢? 我的溫哥華十年是美好的。可我還想體驗新的生活，下一站去日本。」

她的善良、匠心、知性同她煮的茶一樣，清香悠遠……

「來，嘗嘗給您們特意加煮的桃花茶。」她的臉上一直掛著淡淡的微笑，給人親切，又矜持有度。這幾分的從容不迫，彰顯著歲月的歷練、平淡的清歡。

望著窗外晚霞染紅的天空、腳下太平洋上往來的船隻，心中豁然開朗，「活在當下、享受生活」，每一個今天都將成為明天美好的回憶！

（艾倫，本名韓長福，加華筆會副會長，《加華文苑》編委。寫作、誦讀、話劇演員。）