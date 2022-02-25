去國大半生，鄉愁無疑是最熟習的情懷。而排遣鄉愁，便捷之法是讀古詩。稍感惋惜的是，限於閱讀範圍，以還鄉為題材，琅琅上口的有限，不是「未老莫還鄉」就是「兒童相見不相識」。正向描寫，因反復傳誦而失去新鮮感的，是「每逢佳節倍思親」，「天涯共此時。」遂起疑問：鄉愁是不是寫到絕處了？

近來讀《隨園詩話》，頻繁地出現的驚異是：感人至深的詩句，被歲月埋沒的真不少。以下兩句，摘自《除夕》：「今夜不眠非守歲，防他有夢回家鄉。」作者鄭德基，清朝人，當的是穆太守的僕人。我以為，鄉思至此，算是「寫盡」了。且想想，一年中專為團圓而設的夜晚，棲遲他鄉，守歲的古老風俗依然恪守，但這被人描摹為「回歸『種子』狀態，為春之萌發作準備」的舉措，擁有別樣的意蘊--預防做夢。

本來，夢非人可控馭，沒有預寫劇本，作彩排，才正式出臺這回事。淒冷此夜，擁被而眠，夢也許美，也許糟糕。不過，因白天受盡思念的煎熬，入夢之後，最大的可能，不是回到遙遠的家鄉，就是看到依閭望兒的親娘。若然，豈不心如刀割？是故，不合眼，堵死夢入侵的渠道是必要的。

今夜，我和這位被袁枚譽為「青衣名士」的草根詩人一樣，異鄉度除夕。不能不對家山遙指歉意--沒有守歲。為什麼呢？家譜能守，記憶能守，祖屋能守，問題是守多久，是否守得完整。然而，歲月怎麼守？饒你是最佳「守門員」，光陰之「球」總能射門。比平日晚睡一個小時，看了幾臺華人慶祝春節的文娛節目，午夜將臨，便去找周公。卻難以入睡，格外服贋鄭德基的詩句--警醒著，對鄉夢的偷襲嚴防死守，是做得到的。

今日之我已成老翁，如果能回家鄉過春節，一定守歲一次，以填補生命的空白。地點須選在村中的祖屋，一個人足矣。神龕在閣樓上，帶薰衣草香的線香插在四周，端坐於酸枝椅上。四五十年前祖父也這樣坐著，咕嚕咕嚕地抽水煙筒，我卻遠離煙草和酒精。蟋蟀唧唧，風聲在天井上的鐵皮蓋上滑過，一串琶音滾向北邊的古老碉樓。

陪伴的是回憶。那是上世紀的五十年代，我家鄉並無徹夜不睡的風俗。別說小孩，大人也只是早起而已。我家在小鎮開文具店，相當殷實。晚間，我和弟妹早早就寢，為的是明天起個絕早，摸黑到街上撿「炮仗」。上牀前，躊躇滿志地檢視牀頭，那兒有嶄新的衣服、襪子和鞋子，母親或者祖母放的。和鄭德基的詩句相反，夢沒有例外地是充滿紅包的喜慶色彩。凌晨四五點，第一波鞭炮在遠近炸響，必被驚醒。大人昨夜點的煤油燈破例沒被吹熄，是一年中僅有的「長明」。燈光中，穿上帶樟腦味的衣服，必定太長，要捲起褲腿。鞋子也太大。然後，神氣活現地走下木樓梯。在樓梯口響亮地說：「嫲嫲，週年旺相！」這一句，是老人家教的，大年初一第一次開口必須是它。祖母從瀰漫油香的廚房裡走出，呵呵笑著，好好，大吉大利！邊說邊把冰涼的一小塊塞進我嘴裡，那是紅糖。年年如此，直到家道敗落。數年前，我最後一次回到老鋪子，通二樓的木樓梯已朽壞，一步踏壞一塊板子。扶手還在，也許留下稚嫩的手印。一幕幕恍如昨天。

陪伴的還有冥想。黑暗中，對面牆壁上的炭相依稀可辨。像片中的祖父、祖母活過來了。祖父背唐詩的聲音，祖母叫喚豬崽的聲音。想到自家在地球繞過的圓圈。繼而，無所思。只有黑暗，浩大無邊，默默湧流。繼而，雞聲和爆竹聲爭先恐後，春天蒞臨。

並非巧合，不止鄭德基，蘇東坡的《除夜野宿常州城外二首其二》有「病眼不眠非守歲，鄉音無伴苦思歸。」更往上溯，唐人高適的《除夜作》有「旅館寒燈獨不眠，客心何事轉淒然？故鄉今夜思千里，霜鬢明朝又一年。」三首寫除夕夜的「客心」，均涉及「不眠」。高適守旅館寒燈，直抒懷抱。蘇東坡呻吟於病。鄭氏作為晚輩和模仿者，詩句直白，以「防夢」別開生面。論衝擊力，我願逆名人效應而行，選鄭氏這兩句，它們堪稱鄉愁之絕唱。

（劉荒田，北美著名散文家，廣東省台山人。已出版散文隨筆集37種。2009年以《劉荒田美國筆記》一書獲首屆「中山杯」全球華僑文學獎散文類「最佳作品獎」。2017和2018年兩年均進入三大文摘雜誌《讀者》《青年文摘》《特別關注》「最受歡迎的報紙作者」前十名。）