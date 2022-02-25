《華章》約稿，馮玉老師說能否寫一下關於瘂弦的，我馬上想到這是一個向老報人致敬的機會。我和瘂弦有過幾次交往，平時來往不多，但他在我心中始終是一座精神的雕像，做人的榜樣，是我理應學習的楷模，也是這個世界上少數幾個我一直想要找機會致敬的學者和報人。

這裡有兩個原因，一是我也是個老報人，從二十歲開始一直到今天，都是從事報紙和刊物的職業，五十年沒有變換過。所以，我很清楚在這個行業裡，哪些人是最值得尊敬的，哪些人是最應該致敬的。另一個原因，是長居溫哥華，目睹許多人不甘於寂寞，到處搭舞臺表演，而瘂弦儘管本人作為聯副主編，恩澤於無數文化人，卻非常低調，然而一旦見面，卻能感受他的熱忱和朝氣。總感到這不是一個通過講大道理和人生雞湯給人們留下印記的，而是以自己充滿詩情的真誠，以作為一個老報人的修養，默默地向我們展現文化人所應有的踐行。

有一年，來自中國安徽大學的孫仁歌教授，想利用來溫哥華開會時見一下瘂弦，我幫他聯絡瘂弦，瘂弦很爽快地答應並安排了時間去他家訪問。這裡有一個很感人的細節，就是九十年代初，孫仁歌教授在安徽電臺聽完介紹台灣詩人瘂弦的故事，很感動，寫信到台灣《聯合報》問候。瘂弦很快就回了信，並提出了一個小小的要求，說很想聽一聽自己的詩在大陸的聲音。於是，孫仁歌與安徽人民廣播電臺聯絡，將那個節目拷入一盒磁帶，打包寄給瘂弦。然而那時兩岸還沒有實現三通，郵寄磁帶被迫擱淺了。數年之後，孫仁歌托來北京的台灣女作家丘秀芷女士，才將一盒飽經歲月「廝磨」的錄音磁帶捎到台北交給瘂弦。瘂弦回了一封熱情洋溢的信致謝，並稱讚大陸播音員朗誦得太好了，他被感動得流下了熱淚。

那天共同拜訪瘂弦的，還有一位《南方周未》著名作家鄢烈山。大家整整聊了一個下午，少不了談詩，也談報刊的編輯工作。作為詩人，瘂弦有一種浪漫和激情，但是作為一個報人，他有一種崇高的職業精神，他對每個作者的來稿都必回覆，一直持續到他退休的那一天。更難能可貴的是，他在主持《聯合報》文藝副刊期間，格外看重、關注大陸作家乃至普通作者的稿件，由他扶持刊登的稿件數量十分可觀，甚至擠掉許多島內作者長期把守的「陣地」。這種風格，是從民國以來，中國報人一直被人稱道的職業精神，現在已經很少見了，但是，在瘂弦身上一直沒有退去。因為職業關係，我對這方面的情况比較熟悉，他就像座鐘一樣，堅定地守在自己的崗位上，也固守自己的倫理和情操，歲月無論如何變化，他的形象則是一貫的，甚至是永恆的。現在世風日下，禮樂崩壞，文人不像文人，學者不像學者，有的活生生就像演員，忙於出風頭，甚至像個小丑。所以，對於瘂弦這樣的詩人，這樣的報人，我們要把他們看成是國寶，分外地珍惜。因此，利用《華章》這個園地，表達一個老報人向另一個老報人的致敬！

（子夜，本名張志業，加拿大華裔學者，《文化中國學刊》總編輯，陝西師範大學人文社會高等研究院特聘研究員，國際儒學聯合會（北京）理事。創作有散文和小說，其中武俠小說《茶醉》2007年獲台灣溫世仁武俠小說大獎賽評審獎。）