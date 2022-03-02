開全體教師會議時，我驚訝地發現坐在旁邊的大衛的三千煩惱絲全不見了。見到我錯愕的表情，他聳聳肩乾笑地自我揶揄：「反正我的頭都快要變成地中海，與其要地方支援中央這不毛之地，不如乾脆來個痛快，聰明絕頂也挺好。」他頂上雖牛山濯濯，卻依然神采奕奕。誰說男士一定要有頭髮才帥？

大衛話題一轉，低聲問我：「你知道麗娜回來了嗎？」他朝我背後的方向呶呶嘴。我轉身一看，麗娜戴著一頂貝雷帽。我問大衛：「她不是請長假嗎？」還來不及問底細，校長已大聲宣布：「歡迎麗娜歸隊。」只見麗娜站起來脫下帽子，蒼白憔悴的臉的上面竟是光禿禿的頭顱。我不敢相信自己的眼睛，站在那裡的人就是麗娜嗎？麗娜微微欠身說：「謝謝你們，我終於戰勝癌症 。我回來了。」頓時掌聲四起，教師們紛紛站起來歡迎她。原來她一頭烏亮的秀髮因化療而掉光了。

說起頭髮，我記起幾年前的一天，校長突然要我到校長室。她開門見山地說：「我想和你談談我們學校的AP微積分課。你教AP微積分都二十多年了吧？」我一眼瞥見她的桌上擺著我的履歷檔案。「是的。」「我在想，我們是否應該在你退休 前培養一個接班人？」她不待我回答便說：「我想S先生應該是最佳人選。」S先生原本是校長室秘書，半工半讀，去年畢業後轉做教師，擔任「代數一」的教師。校長這提議太出我意料之外，從代數一到AP微積分可是連跳五級啊！我還以為她會選擇一位有經驗、正在教「預備微積分」的同事。我望著校長，她的座椅後牆上鏡子裡剛好映出我的一頭白髮，我頓時明白了她的用意。我一怔後說：「沒問題，那就麻煩S先生有空的時候來我教室觀摩，我們也好彼此交流。系裡S先生最年輕，年輕就是本錢，有的是時間。」

我們年紀大，為頭髮煩惱也就罷了，但年紀輕輕的學生們也是為髮型而費盡心思，爭妍鬥麗。男女學生有的染成紅、藍、紫、綠等色、有的梳成豎起的雞冠、有的蓬蓬鬆鬆如戴著一團大絨球、有的把在腦勺後的頭髮鏤空出幾個字母、有的把頭髮和鬍子粘成像豪豬的刺一樣。我對「身體膚髮受之父母」的想法根深柢固，對頭髮絕不敢像他們一樣地隨心所欲。

盤點古人對頭髮的情懷，也是目不暇給。岳飛為伐金雪恥而「怒髮衝冠」，並鞭策自己「莫等白了少年頭」。杜甫心繫家國安危而「白頭搔更短，渾欲不勝簪」。李白的「朝如青絲暮成雪」和蘇東坡的「多情應笑我，早生華髮」將韶光易逝躍然紙上。我如今已臨花甲之年，身在異邦，想起賀知章的「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」，不禁惻然感嘆：「無端墜入紅塵夢，惹卻三千煩惱絲」，多少人能有楊慎的「白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風」的豁達瀟灑？（寄自加州 ）