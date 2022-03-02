我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

三千煩惱絲

黃思義

開全體教師會議時，我驚訝地發現坐在旁邊的大衛的三千煩惱絲全不見了。見到我錯愕的表情，他聳聳肩乾笑地自我揶揄：「反正我的頭都快要變成地中海，與其要地方支援中央這不毛之地，不如乾脆來個痛快，聰明絕頂也挺好。」他頂上雖牛山濯濯，卻依然神采奕奕。誰說男士一定要有頭髮才帥？

大衛話題一轉，低聲問我：「你知道麗娜回來了嗎？」他朝我背後的方向呶呶嘴。我轉身一看，麗娜戴著一頂貝雷帽。我問大衛：「她不是請長假嗎？」還來不及問底細，校長已大聲宣布：「歡迎麗娜歸隊。」只見麗娜站起來脫下帽子，蒼白憔悴的臉的上面竟是光禿禿的頭顱。我不敢相信自己的眼睛，站在那裡的人就是麗娜嗎？麗娜微微欠身說：「謝謝你們，我終於戰勝癌症。我回來了。」頓時掌聲四起，教師們紛紛站起來歡迎她。原來她一頭烏亮的秀髮因化療而掉光了。

說起頭髮，我記起幾年前的一天，校長突然要我到校長室。她開門見山地說：「我想和你談談我們學校的AP微積分課。你教AP微積分都二十多年了吧？」我一眼瞥見她的桌上擺著我的履歷檔案。「是的。」「我在想，我們是否應該在你退休前培養一個接班人？」她不待我回答便說：「我想S先生應該是最佳人選。」S先生原本是校長室秘書，半工半讀，去年畢業後轉做教師，擔任「代數一」的教師。校長這提議太出我意料之外，從代數一到AP微積分可是連跳五級啊！我還以為她會選擇一位有經驗、正在教「預備微積分」的同事。我望著校長，她的座椅後牆上鏡子裡剛好映出我的一頭白髮，我頓時明白了她的用意。我一怔後說：「沒問題，那就麻煩S先生有空的時候來我教室觀摩，我們也好彼此交流。系裡S先生最年輕，年輕就是本錢，有的是時間。」

我們年紀大，為頭髮煩惱也就罷了，但年紀輕輕的學生們也是為髮型而費盡心思，爭妍鬥麗。男女學生有的染成紅、藍、紫、綠等色、有的梳成豎起的雞冠、有的蓬蓬鬆鬆如戴著一團大絨球、有的把在腦勺後的頭髮鏤空出幾個字母、有的把頭髮和鬍子粘成像豪豬的刺一樣。我對「身體膚髮受之父母」的想法根深柢固，對頭髮絕不敢像他們一樣地隨心所欲。

盤點古人對頭髮的情懷，也是目不暇給。岳飛為伐金雪恥而「怒髮衝冠」，並鞭策自己「莫等白了少年頭」。杜甫心繫家國安危而「白頭搔更短，渾欲不勝簪」。李白的「朝如青絲暮成雪」和蘇東坡的「多情應笑我，早生華髮」將韶光易逝躍然紙上。我如今已臨花甲之年，身在異邦，想起賀知章的「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」，不禁惻然感嘆：「無端墜入紅塵夢，惹卻三千煩惱絲」，多少人能有楊慎的「白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風」的豁達瀟灑？（寄自加州

加州 癌症 退休

上一則

《老物件情懷》辭源合訂本

下一則

成一家言的史景遷（下）

延伸閱讀

蘇格蘭多產婦 連生10子才抱女

蘇格蘭多產婦 連生10子才抱女
長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒
開心賭城遊 陪孫度假萬事足

開心賭城遊 陪孫度假萬事足
主持前女友婚禮 菲神父搞笑說：婚姻是3個人的事

主持前女友婚禮 菲神父搞笑說：婚姻是3個人的事

熱門新聞

張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02
黛安∕圖

風水輪轉

2022-02-26 02:02

我的貴人

2022-02-22 02:00
景福門（東門）夜間燈光。（圖／台北市公園處提供）

東門陰晴（上）

2022-02-22 02:02

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄